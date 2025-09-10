‘โดนัท มนัสนันท์’ ทุ่มงานแสดง พบจิตแพทย์เพื่อเข้าใจตัวละคร ลั่นปีนี้ตกงาน เชื่อเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
นักแสดงสาว โดนัท มนัสนันท์ มาร่วมงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ลี้ลับ เวียนว่ายตายเกิด ที่เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ หลังจากนั้นนักแสดงสาวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประสบการณ์ที่ได้ไปพูดคุยกับนักจิตบำบัดเพื่อนำไปใช้ประกอบการแสดง จนกลายเป็นมุมมองใหม่ที่ช่วยเคลียร์ความเครียดของตัวเองไปด้วย พร้อมอัพเดตชีวิตคู่และการทำคอนเทนต์กับสามี รวมถึงซีรีส์ที่แฟนๆ รอคอยอย่าง สาธุ 2
โดย โดนัท เผยว่า “คือการที่เราไปเจอนักจิตบำบัด มองว่ามันไม่ใช่การที่เราจะต้องป่วยหรือไม่สบาย คือทุกคนมีภาวะความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัว จุดเริ่มต้นคือการที่เราไปปรึกษาตัวละคร เราก็ไปถามเขาว่าทำไมคนที่มีภาวะทางอารมณ์หรือว่าทางจิตใจ เขาจะมีผลต่อร่างกาย เกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะคุยไปคุยมาก็รู้สึกว่าสนุก ได้เข้าใจลักษณะของคนมากขึ้น”
ตอนที่ไปบำบัดโดนัทมีอาการยังไง?
“คือเราไม่ได้ไปบำบัด คือเราไปเจอ เพราะไปปรึกษาเรื่องตัวละคร พอคุยไปเรื่อยๆ ก็เลยรู้สึกว่าการคุยกับจิตแพทย์ มันเป็นสิ่งที่ดี คือคิดมันอาจจะไม่ได้รอบด้าน พอได้เจอก็รู้สึกว่าหลายๆ อย่างก็ช่วยเคลียร์ความเครียดความกังวลในจิตใจของเราได้ คือเราไม่ได้มีอาการ แต่จริงๆ คืออยากไปเจอ เพราะว่าเราไม่อยากสมมุติตัวละครในการแสดง เราอยากเข้าใจจริงๆ ว่าคนที่มีภาวะจะเป็นยังไง”
สามีเครียดตามไหม?
“เขาไม่เครียดค่ะ เขาเป็นคนชอบสนับสนุนอยู่แล้ว เวลาเราทำอะไรก็จะซัพพอร์ต วันๆ ก็คือถ่ายติ๊กต็อกอย่างเดียว(หัวเราะ) อันนี้คือทำให้เราเครียดจริงๆ เรื่องนี้ก็ถามจิตแพทย์เหมือนกัน ว่าจะรับมือกับสิ่งนี้ยังไง คือจริงๆ เรื่องบางเรื่อง มันก็มีอารมณ์โกรธหรือทะเลาะกันได้ง่ายมาก เราก็เลยลองถามว่าแบบนี้เราต้องรับมือยังไง คือโดนัทอยู่วงการบันเทิงมานาน แต่สามีเราเพิ่งเริ่มเขาก็เลยอาจจะรู้สึกสนุก มันก็เลยรู้สึกว่ากดดันเรา เพราะว่ามันก็มีตารางในการถ่ายทำ ก็เลยมีเอ๊ะว่าจะต้องอธิบายกับเขายังไงดี”
แล้วสรุปได้คำตอบจากคุณหมอไหม?
“ก็มีค่ะ คือเราไม่คิดเลยนะว่าวันนึงเราจะทำคอนเทนต์ออนไลน์ขนาดนี้ ไม่เคยคิดอะไรมาก่อน ตอนนี้ไม่ใช่ว่ารับไม่ได้นะ ก็รู้สึกว่าสนุก รู้สึกว่าคอนเทนต์มันเป็นพื้นที่ๆ เราได้ใกล้กับผู้ชมของเรามากขึ้น แล้วมันจะมีหลายๆ คอมเมนต์ที่ส่งมาว่าไม่เคยเห็นเราในมุมนี้ เราก็เลยรู้สึกสนุก แล้วยังปีนี้พอเราปิดกล้องสาธุไป เราก็ไม่ได้เล่นอะไรอีก ก็เลยรู้สึกว่าเราได้ยังได้แสดงอยู่ ก็เลยไม่ได้ทำให้เราตื่นเต้น แต่บางวันก็เล่นแล้วไม่ดี (ยิ้ม) แต่จะว่าไปคนในโซเชียล ก็มีบ้างที่มาคอมเมนต์ว่า อยากให้ดูแลใส่ใจกัน อย่าวีนสามีมาก เราก็เลยสงสัยว่าฉันเล่นดีไป คนก็เริ่มอิน มันก็จะมีหลากหลาย”
คืองานติ๊กต็อกโดนัทไม่ได้เครียดนะ มันสนุก แต่ถ้าไม่ดีก็ถ่ายใหม่ เวลาที่เล่นแล้วคนดูชอบ หรือเชื่อเกินไป ก็จะเอ๊ะฉันทำอะไรผิด แต่ก็ไม่ได้เครียด ถามว่าเรื่องนี้พอไปพบจิตแพทย์จะมีผลต่อการรับงานต่อๆ ไปของเราไหม จริงๆ ปีนี้พักอยู่ คือปีที่แล้วยาวมาตั้งแต่เรื่องเวียนว่าย แล้วก็มีซีรีส์ ซึ่งซีรีส์เรื่องนั้นก็เครียด มันก็เลยทำให้ทั้ง 2 โปรเจ็กต์นี้ เป็นเรื่องที่เราเอาไปคุยกับจิตแพทย์ แล้วก็มาต่อเรื่องสาธุอีก ก็เลยเหมือนไม่ได้หยุดเลย ปีนี้ก็เหมือนรู้ตัว ก็เลยเบาลงนิดนึง และเวลาคนที่ชวนไปเล่นแล้วก็บอกว่าเล่นบทง่ายๆ เป็นนะ ก็พยายามเล่นตลกให้ทุกคนดู ในติ๊กต็อกก็ไม่รู้ว่าสำเร็จไหม คนไม่ชวนฉันเลยฉันงงมาก (คนติดภาพเราไปแล้วว่าต้องรับบทหนัก?) มีเรื่องนึงติดต่อฉันมาเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเลย เราดีใจมากอยากจะเล่นในทันที เพราะเราตอบสนใจไปเขาก็เลยบอกว่าขอแก้บทให้ซับซ้อน ถามว่าเป็นที่ใครเป็นที่บทหรือเป็นที่เรา ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนอาจเห็นเราในบทที่ซับซ้อน เราก็เลยเล่นบทไม่ซับซ้อนในโซเชียลมีเดีย
เรื่อง สาธุ2 ได้ข่าวว่าเปลี่ยนบทกระเจิงเลย?
“ไม่ได้เปลี่ยน คือเราปิดกล้องไปแล้ว ก็จะได้ชมตามที่เราถ่าย”
หลายคนได้ยินว่ารื้อบทตามสถานการณ์?
“น่าจะตามไม่ทัน เพราะว่าสถานการณ์จริงมันอัพเดตทุกวัน ถามว่าในเรื่องยิ่งกว่านี้ไหม บอกไม่ได้จริงๆ ก็ฝากให้ติดตามชมกันดีกว่า โดนัทว่าสาธุเขามีวิธีการเล่าของเขา เขามีเรื่องที่เขาเล่าอยู่แล้ว คือมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างที่บอกมันอัพเดททุกวัน”
ในส่วนที่ถ่ายทำไปแล้วมันมีการคาบเกี่ยวคล้ายคลึงหรือทำให้คนตีความได้ไหม?
“บอกไม่ได้ ถ้าถูกปรับต้องหารกันนะ(หัวเราะ)”
ถ้าถามว่าท่านนายกในเรื่องทำงานหนักไหม?
“รับบทเป็น ส.จ.ค่ะ พูดอะไรมากไม่ได้จริงๆ โดนัทดีใจนะ ปีนี้มันเป็นปีที่คอนเทนต์ไทยมันคึกคักมาก ทั้งซีรีส์ทั้งหนัง อย่างล่าสุดแล้วก็มีหนังอาร์ต ที่ไปสู่โลกแมสต์ อย่างผีใช้ได้ มันเป็นปีที่คอนเทนต์ไทยมันสนุก ก็อยากจะฝากให้ติดตามกัน”
หลายคนคาดหวังกับการกลับมาในครั้งนี้ของสาธุ คนถามเยอะไหม?
“ก็อย่างที่บอก ดีใจว่าคอนเทนต์ไทยมันตื่นเต้น มีคนรอดู เราก็ดูคอนเทนต์ไทยมากขึ้น มันสนุก คือมันเป็นปีที่ถึงแม้ว่าทีวีจะผลิตน้อยลง หนังอาจจะรายได้เฉลี่ย แต่ว่าคอนเทนต์ไทยมันสนุก คือมันดี เราก็อยากจะฝากให้เชียร์คอนเทนต์ไทย เดี๋ยวตอนเราได้ เราจะเล่าให้ฟัง”
แต่งานเรายังแน่นอยู่ในขณะที่คนอื่นเขาน้อยลง?
“ปีนี้ที่ฉันตกงาน (หัวเราะ) ทำเป็นบอกตัวเองว่าพัก แต่ปีนี้ก็ไม่ได้มีจริงค่ะ เราว่ามันเป็นปีที่ยากสำหรับทุกคน แต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป นี่ก็เลยทำให้โดนัทรับบทนักแสดงในโซเชียลมีเดีย ยังไงก็ฝากช่องตามโดนัทด้วยนะคะ ช่วยเป็นกำลังใจให้คุณสามีด้วย วันนี้ก็ลองคิดใหม่ ขอเล่นละครคุณธรรมกับคุณสามีไปก่อน (การันตีแค่บทบาทในนั้นใช่ไหม?) แต่ชีวิตจริงก็น้อยกว่านั้นครึ่งนึง
สามีแอบเคืองไหมเวลาเราเล่นเหมือนจริง?
“เขาชอบหัวเราะ เขาจะรู้สึกเวลาที่เราเล่นกวนเขา ทำไมต้องกวนขนาดนี้อะไรประมาณนี้”
รับบทเหวี่ยงสามีใครเป็นคนให้บทนี้?
“เขาค่ะ ให้เขารับบทเป็นคนใจร้ายเขาก็ไม่ทำ เขาก็บอกว่าไม่ได้เขาต้องเป็นคนหล่อ เขาต้องรับบทพ่อ แต่ถ้าคนที่ดูคอนเทนต์เราก็จะจะรู้ว่า ในเรื่องเขาจะเล่นเป็นบทสามี จริงๆ ที่เป็นกิจกรรมผู้ชายหรืออะไรที่อาจจะเป็นผู้ชายทำ โดนัทเป็นคนทำ”
มาในเรื่องวงการภาพยนตร์ละครซีรีส์ เป็นยังไงบ้าง ในฐานะที่เราเป็นทั้งนักแสดงและผู้จัดผู้กำกับ มีผลกระทบมากน้อยขนาดไหน?
“มันก็มีส่วนที่กระทบ และมันก็มีส่วนที่มันไปได้ คือโดนัทว่าช่วงแรกทุกคนอาจจะยังตั้งตัวไม่ทัน แต่รู้สึกว่าช่วงนี้ทุกคนก็ปรับตัวแล้ว และกิจกรรมในด้านหนังละคร ซีรีส์ มีเยอะมาก มีหลากหลาย แล้วก็มีกระจายไปทั่วประเทศ มันอาจจะใช้เวลาอีกนิดนึง แต่ก็เชื่อว่ามันไปได้อยู่ ไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องถอดใจแล้ว อย่างตอนนี้ไม่มีอะไรให้ทำก็หาทำเอง (อย่างบางคนต้องลดค่าตัวตัวเองเพื่อที่จะได้งาน?) อันนี้เราขอไม่ออกความเห็นได้ไหม เพราะมันเรื่องของคนอื่น”