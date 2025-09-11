‘ท็อป จรณ’ เล่าจุดเริ่มต้นของความเจ้าชู้ เปิดใจแฟนเก่าที่เคยรักที่สุด เฝ้าดูความสำเร็จของกันและกัน
เมื่อนักแสดงหนุ่ม ท็อป จรณ มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Club Friday Show ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องความรักที่ผ่านมา ที่เสียใจร้องไห้ทุกครั้งกับความรักที่ต้องจบลง พร้อมเปิดใจแฟนเก่าที่เคยรักที่สุด กับความรักที่เฝ้าดูความสำเร็จของกันและกัน ถึงแม้จะไม่เอ่ยชื่อแต่ก็รู้หมายถึงใคร
ท็อปคิดว่าตัวเองเจ้าชู้ไหม
“คลั่งรัก รักเดียวใจเดียว แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมเปลี่ยนไป ก็เป็นคนดีแล้วมันไม่ได้ดีก็ลองเลว เลวดูบ้างก็ไม่เห็นเป็นไร”
ทุกครั้งที่ความรักจบลง เรารู้สึกว่ามันคือการอกหักของเราไหม
“เละเทะเลยครับ พังทลายร้องไห้แบบไม่ไหว ร้องไห้แบบกินเหล้าไปแล้วก็ร้องจนเพลงขึ้นไม่ไหวต้องเดินออกไปข้างนอก ไม่ไหวฟังไม่ไหว แล้วก็มานั่งร้องไห้”
ในบรรดาทุกครั้งที่ผ่านมามีครั้งไหนไหมที่รู้สึกว่าเจ็บที่สุด
“เจ็บทุกครั้งเลยครับ ก็เลยตอบไม่ได้ว่าอันไหนเจ็บที่สุด แต่รักที่สุดตอบได้”
กับความรักที่เฝ้าดูความสำเร็จของกันและกัน
“ผมรู้สึกว่าเราสองคนรักกันมากมันเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์ของเราสองคน ซึ่งผมว่าคงไม่มีใครรู้จริงๆ ผมดีใจมากเลยที่ความฝันของเขาเป็นจริง เราเคยนั่งคุยกันเรื่องความฝันของกันและกัน แล้วเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นในความฝันของเขามากๆ แล้วก็ดีใจมากที่ทุกวันนี้ที่เขาประสบความสำเร็จ เราทั้งสองคนต่างเฝ้าดูความสำเร็จของกันและกันมาเสมอ เราดีใจกับเขามากๆ”
เป็นการคุยสัมภาษณ์ที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อใครเลย แต่ดูเข้าใจกันไปหมดเลยจริงๆ?
“ผมไม่เคยพูดเลยนี่ครั้งแรกเลย”
เราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหม
“ได้ครับ”
เคยวนมาทำงานร่วมกันไหม?
“เคยเจอแต่ไม่เคยทำงานด้วยกันครับ แต่ถ้าต้องทำงานด้วยกันก็ได้ครับ พี่อั๋นหมายถึงคนไหนเหรอครับ”