เจมส์ มาร์ โดดลงละครเวทีครั้งแรก พลิกบทบาทมาขายขำ ใน “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล”
หากใครเป็นแฟนละครเวที “เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์” คงจำละครเวที “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ” ที่เคยโด่งดังสร้างความประทับใจไว้เมื่อ 10 ปีก่อนได้ ล่าสุด ซีเนริโอ ได้ปล่อยภาพโปสเตอร์ละครเวทีคอมเมดี้ เรื่องดังนี้ออกมาอีกครั้งในชื่อใหม่ “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” ที่แค่ฟังก็ปั่นป่วนชวนฮา แถมได้พระเอกหนุ่ม เจมส์ มาร์ โดดมาโชว์ฝีมือละครเวทีครั้งแรกอีกด้วย
ซึ่งบรรยากาศการถ่ายทำโปสเตอร์ในวันนี้ นอกจาก เจมส์ มาร์ แล้ว ยังมีศิลปินนักแสดงคุณภาพ อาทิ ต๊งเหน่ง รัดเกล้า, กิต กิตตินันท์, แพร์ พิชชาภา, นนท์ อินทนนท์, ณัฐ เอ็มเพรส, จ๊ะจ๋า แดนดาว, โตโต้ ธนเดช, อ๊อฟ พุฒิพงษ์ และขอแนะนำ พรู ภัทรจารีย์ วณิชย์วงศ์วาน นางเอกละครเวทีดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามอง ที่มาร่วมสร้างสีสันพาคนดูป่วนฮาไปด้วยกันตั้งแต่เห็นภาพโปสเตอร์แรก
กับเรื่องราววุ่นๆ ของ “นพ” (เจมส์ มาร์) สถาปนิกหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่กำลังจะจูงมือเจ้าสาวสุดสวยดีกรีนักเรียนนอก “ดา” (พรู ภัทรจารีย์) เข้าสู่พิธีวิวาห์ แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อวันสละโสดที่ควรจะแสนหวานของเขาและเธอ จู่ๆ ก็เกิดเรื่องวุ่นๆ ขึ้น เมื่อบรรดาโจทก์เก่าของนพทั้ง 3 คน ดันโผล่มากลางงาน!! งานนี้จะ “ปัง” หรือ “พัง” ต้องมาชมกันใน “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล”
งานนี้เริ่มต้นถ่ายทำกันที่ 2 หนุ่มโตโต้ กับ อ๊อฟ ที่จับมือกันมาในบท 2 เพื่อนซี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือ ให้งานแต่งงานคืนนี้ของเจ้าบ่าว อย่าง เจมส์ มาร์ กับเจ้าสาว พรู ภัทรจารีย์ ผ่านพ้นเรื่องวุ่นๆ ไปให้ได้ เพราะวีรกรรมแสนแสบในอดีต ทำให้บรรดาโจกท์เก่าทั้ง 3 ของเจมส์ ที่โผล่มาแสดงตัวกลางงานแต่ง ไม่ว่าจะเป็น นนท์ อินทนนท์ เกย์ตัวแม่ที่ตั้งใจมาเปิดปุ่มเสียวให้เจมส์เผยตัวตนที่แท้จริงออกมา รวมถึงณัฐ เอ็มเพรส แฟนเก่าสายโหดที่ถูกเจมส์ทิ้งไปดื้อๆ และจ๊ะจ๋า แดนดาว เพื่อนสนิทที่ตามมาแฉว่าเจมส์เป็นพ่อของเด็กในท้อง นอกจากนี้ยังมีเรื่องวุ่นๆ ของคู่รุ่นใหญ่ที่ไม่มีใครยอมใคร อย่าง “แม่นง” ที่รับบทโดย ต๊งเหน่ง รัดเกล้า กับ “ป๋าเกริก” พ่อตาขาโหด รับบทโดย กิต กิตตินันท์ และสาวแพร์ พิชชาภา ที่โดดมารับบท “พราว” ดาราสาวพราวเสน่ห์เมียใหม่สุดแซ่บของป๋าเกริก ซึ่งทุกคนต่างก็ครีเอทท่าโพสต์เริ่ดๆ ปัง ๆ สไตล์ใครสไตล์มัน ทำให้บรรยากาศในการถ่ายทำวันนี้มีครบทุกอารมณ์ตั้งแต่หวานละมุนไปจนถึงฮากระจาย ตรงตามอินเนอร์ตัวละคร สมใจ คุณบอย ถกลเกียรติ และ อ้า สันติ ผู้กำกับการแสดง ที่มาควบคุมการถ่ายทำด้วยตัวเอง
“วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” เปิดแสดง 31 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2568 เปิดจองบัตร Pre-Sales 7 วันเท่านั้น!! ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กันยายน 2568 และ Public Sale (เปิดขายบัตรสำหรับบุคคลทั่วไป) วันที่ 22 กันยายน 2568 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ บัตรราคาเริ่มต้น 800 บาท ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกช่องทาง