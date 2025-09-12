‘ตุ๊ก ดวงตา’ เผยไม่เกษียณ ขอเล่นละครจนไม่มีคนจ้าง ลั่นอยากสวยแต่ไม่คิดดึงหน้า
เมื่อ ตุ๊ก ดวงตา ตุงคะมณี นักแสดงรุ่นใหญ่ มาร่วมงานบวงสรวงละครสลักรักในแสงจันทร์ ณ ลานหน้าอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส จากนั้นเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการกลับมาทำงานที่ตัวเองรักอีกครั้ง หลังห่างหายจากงานแสดงไป 1 ปีเต็ม โดยแม่ตุ๊กได้เผยว่า
“เป็นความสุขที่ขาดหายไป 1 ปีเต็มๆ คือเราเป็นคนชอบออกกอง ชอบไปเจอนักแสดง ชอบไปกินข้าวกองถ่าย เมาธ์มอยอะไรอย่างนี้ มันเป็นบรรยากาศที่เราคุ้นเคยมา 40 กว่าปี แล้วอยู่ดีๆ ปีนึงมันหายไปหมดเลยทั้งปี ไม่มีอะไรเลย แล้วพอได้กลับมามันเป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุขมาก มันเหมือนฟูลฟีล 1 ปีที่หายไป แฮปปี้มาก แล้วมาเจอนักแสดงที่เข้าขากันได้ดีมาก คุ้นเคยกัน แล้วเด็กๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กใหม่เอี่ยมที่เราไม่เคยเจอแต่ปรากฏว่าเด็กเข้ากับเราได้หมดเลย แล้วเขาก็มาถามถึงประสบการณ์ในการแสดงของเรา มันก็เหมือนได้ให้ความรู้กับเด็กๆ ไปด้วย เราก็ภูมิใจ”
อย่างช่วงที่ไม่มีงานละคร 1 ปีด้วยความที่กิจวัตรประจำวันอยู่ในกองทุกวัน พออยู่บ้าน มันซึมเศร้าไหม?
“มันไม่ถึงกับซึมเศร้าแต่มันเฉา มันเหมือนมันไม่แอคทีฟ เพราะปกติเป็นคนแอคทีฟ มาก ทำอะไรเร็วมากเลย มันก็เหมือนเชื่องๆ ซึมๆ เปลืองตังค์มากซื้อของออนไลน์ตลอด (ซื้ออะไรบ้าง?) ก็ซื้อเสื้อผ้า ซื้อของกิน ซื้อของใช้ ซื้อทุกอย่างที่อยากซื้อ (ใส่ไปไหน?) ใส่อยู่บ้าน (หัวเราะ) แต่ว่าแม่ก็มีเพื่อนที่เรียนกันมาตั้งแต่ป.1 แม่ก็ออกไปกินข้าวกัน ถ้าไม่ได้เพื่อนคนนี้ก็แย่เหมือนกัน มันเฉามาก มันเหมือนกับว่าชีวิตไร้ค่า ซึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นว่าอายุ 70 เราต้องหยุดงาน เราอยากทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะทำไม่ไหว ซึ่ง 70 นี่เรายังไหวอยู่ เรายังเปี๊ยะอยู่มากเลย
พออยู่เฉยๆ มันจะเชื่องช้าจริงๆ อันนี้คือเรื่องจริง เพราะว่าปกติเราได้ทบทวนบท เราได้ต่อบท เราได้เล่น ได้ฝึกสมองตลอด ปรากฏว่าช่วงที่ 1 ปีไม่ได้ต่อบทอะไรเลย ความจำกว่าจะมามันจะช้ากว่าเมื่อก่อน นึกไม่ออกว่าเอ๊ะ เมื่อวานไปไหน เอ๊ะเมื่อ 2 วันที่แล้วไปไหน ซึ่งปกติจะเป็นคนที่ไวมากพูดได้เลยว่าเมื่อวานไปไหน ย้อนกลับไปอาทิตย์นึงยังพูดได้เลย แต่ตอนนี้มันช้าลงก็เลยต้องอาศัยไปเล่นไพ่บ้านเพื่อนบ้าง เป็นการนับเลขสมองจะได้ไม่ฝ่อ”
แม่อายุ 70 ทำยังไงให้ร่างกายแข็งแรง?
“แม่ออกกำลังกาย แต่จริงๆ แล้วก็เพิ่งเริ่มออกกำลังกายตอนที่ว่างๆ นั่นแหละไม่รู้จะทำอะไร เอาวะ ออกกำลังกายดีกว่าให้มันแข็งแรง เพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆ มันจะซึมลงไปเรื่อยๆ มันจะเชื่องช้าลงไปเรื่อยๆ ก็เลยเรียกเทรนเนอร์มาเทรนอาทิตย์ละ 2 วันที่บ้าน เพราะเป็นคนไม่ชอบไปยิม”
แสดงว่าแม่ไม่เคยคิดคำว่าเกษียณเลย?
“ไม่เคยคิดเลย ไม่เคยมีอยู่ในหัวเลย ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีคนจ้างหรือว่าทำไม่ไหว อย่างเวลาว่างแม่ก็ออกกำลังกาย ก็ดีนะ คือเป็นคนแข้งขาเล็ก เราก็กลัวว่าจะหกล้มง่ายเขาก็จะให้เราเล่นสร้างกล้ามเนื้อขาเยอะๆเพื่อที่จะได้ทรงตัวดีๆ ไม่สะเงาะสะแงะง่ายๆ อะไรอย่างเนี่ย มันก็เลยเป็นกิจกรรมที่ทำให้ไม่เหงาแล้วเทรนเนอร์คนนี้ก็พูดเก่งคุยเก่งด้วย แล้วเขาก็จะถามเราเรื่องในวงการ เราก็จะมีเรื่องคุยกับเขาก็ได้เมาธ์กับเทรนเนอร์นี่แหละ (เขาถามเรื่องอะไร?) เขาถามเรื่องการแสดงอะไรอย่างนี้ กอสซิปก็มีบ้างแต่แม่บอกว่าไม่ค่อยเผือก (แม่ไม่ค่อยเผือกแต่แม่รู้ทุกเรื่อง?) ก็พอรู้บ้าง เขามาเล่าต่ออีกทีนึงแต่ไม่ไปสรรหาอะไรอย่างนี้ อุ้ย เรื่องเราก็พอแล้ว”
แม่อายุเท่าไหร่?
“สิ้นปีนี้ก็ 71 แล้ว (โกงอายุไหม?) ไม่โกง 71 เราก็ไม่อยากให้แก่แล้วแก่เลย เราก็อยากให้ท่านผู้ชมยังเห็นอะไรที่มันตึงๆ อยู่ เราก็เข้าร้านบ่อยเหมือนกัน เปลืองตังค์มาก เดี๋ยวก็เลเซอร์ เดี๋ยวก็นวดหน้า เดี๋ยวก็ใส่วิตามินอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวก็โบท็อกบ้าง เราก็อยากให้ผู้ชมเห็นภาพเราสวยๆ กับเพื่อนวัยเดียวกันเขาก็จะยกให้เราเป็นที่หนึ่ง เพราะว่าเขาเป็นแบบบ้านๆ ธรรมดาไม่ได้ทำงานในวงการ ชีวิตปกติเขาก็ไม่ได้เข้าร้านบ่อยเหมือนเรา”
อย่างเมื่อกี้แม่บอกยกหน้าแม่อยากสตาฟหน้าไว้?
“ก็ทำได้เท่าที่จะทำ เพราะว่าทุกวันนี้แม่ก็ยังเข้าร้านอยู่บ่อยๆ 2 เดือนครั้งอะไรอย่างนี้ ปีนึงก็ Ulthera สักทีนึง”
มีชวนไหมว่าไปเก็บหลังหูกัน?
“มีเป็นสิบๆ เจ้าเลยจะให้ดึงหน้า (ทำไมเราไม่ดึง?) ไม่ดึงเด็ดขาด ไม่เอา ไม่อยากตึงแบบนั้น แม่ว่าน่าเปลี่ยนนะ เราไม่อยากเปลี่ยน”
แสดงว่าเราก็เห็นในหลายๆ เคส?
“ก็เห็นบางคนก็ดีขึ้น บางคนก็เฉยๆ บางคนก็เห็นแผล บางคนก็ไม่เห็นแผล ก็มีความรู้สึกว่าเราไม่มีแผลดีกว่าไหม”
แต่เราก็ไม่อยากเป็นสาวสองพันปี?
“อยากเป็น ก็ด้วยการทำแบบที่เราทำอยู่อย่างนี้ ก็คือการเข้าร้านนวดหน้า ฉีดฟิลเลอร์บ้างอะไรบ้าง แต่ว่าให้ไปกรีดเลยตอนนี้ยังไม่คิด”
คนในวงการหลายคนโดนยืมเงินบ้าง แม่มีไหม?
“มีเหมือนกัน แต่ว่าเป็นนานแล้วก็ไม่ได้ใช้คืน แต่เขาก็เสียชีวิตไปแล้ว เป็นคนในวงการ”
ย้อนเล่าวันที่เขามายืมเรา?
“เขาก็คงเดือดร้อนนะ เพราะเขาโทรมาดึกมากแล้วจะเอาเดี๋ยวนี้ด้วย ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมีใครจ่ออะไรเขาอยู่หรือเปล่าเขาถึงต้องเดี๋ยวนี้เลย ต้องโอนเดี๋ยวนี้ เราก็เป็นเพื่อนกันมาก็เลยเอาเหอะ ไม่เป็นไร มันไม่มาก แล้วก็คิดเลยนะว่าให้ไปก็คงไม่ได้คืน เขามีเซ็นเช็กตามจำนวนยอดที่ยืมไปแล้วก็มีดอกมาด้วย แต่ก็อันตรธาน เด้งดึ๋ง เพราะเขายืมคนเยอะมาก เขาคงเดือดร้อนจริงๆ”
แสดงว่าก่อนหน้านั้นก็ทราบว่าเขายืมเงินคนอื่นเยอะแยะ?
“รู้ (ทำไมเราตัดสินใจให้ยืม?) สนิท (แล้วหลังจากเช็กเด้งไปความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไหม?) เขาก็ไม่มาเจอเราเอง เขาก็ห่างไปเอง แต่ไม่ได้มีร่วมงาน เพราะว่าเล่นบทคล้ายๆ กัน ก็จะไปเล่นคนละเรื่อง”
ประสบการณ์นี้ให้บทเรียนเรายังไง?
“ก็ไม่ให้ใคร แล้วใครมายืมมันเสียความรู้สึก เงินมันไม่มากหรอกแต่ว่ามันเสียความรู้สึก”
เวลามีคนมาขอยืมแม่มีวิธีพูดยังไง?
“ตอนนี้แม่ก็ไม่ค่อยมี ก็บอกไปเลย แม่ก็เดือดร้อนอยู่ เชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเขา” (แม่งานเยอะไง?) เยอะห่าอะไรล่ะ ละครจบไปแล้วตอนนี้ก็ว่างอีกแล้ว ใครมาบอกว่างานเยอะ เยอะสิละครรีรันน่ะ เยอะแยะ เห็นฉันทุกช่องทุกเวลาเลย แม่รีรันเยอะมากจนใครนึกว่าแม่งานเยอะ เปล่า ละครรีรัน ไม่ได้สักกะบาทนึง ถ้าได้นะรวยเลย ไม่ต้องรับละครใหม่ก็ได้ แต่ว่าตอนนี้ว่าง รออยู่”