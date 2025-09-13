บันเทิง

คนบันเทิงร่วมอนุโมทนาบุญ จา พนม ยีรัมย์ เข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดเทพสรธรรมาราม

เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา พระเอกนักบู๊ชื่อดังของไทย จา พนม ยีรัมย์ เข้าพิธีอุปสมบท ศึกษาพระธรรม ที่วัดเทพสรธรรมาราม จ.ปทุมธานี ได้รับฉายาทางธรรมว่า ภทฺทธมฺโม แปลว่า ผู้เจริญในธรรม

ในพิธีแห่นาค นาคยังได้ขี่ช้างร่วมพิธี ท่ามกลางเพื่อนในวงการบันเทิงที่มาร่วมอนุโมทนาบุญคับคั่ง อาทิ เคลลี่ ธนะพัฒน์, พี สะเดิด, ท็อป จรณ, ตั๊ก บริบูรณ์, เดี่ยว ชูพงษ์, วาม-จิรกิตติ์, น้องหนุ่ยสาวน้อยร้อยโล,จอย ดาวกระจาย ฯลฯ

โดยการเข้าอุปสมบทครั้งนี้ก็เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน คุณครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ ซึ่งระยะเวลาในการบวช พระตั้งใจไว้ว่าจะบวชเป็นเวลา 15 วัน เพื่อศึกษาพระธรรม

ที่มา ดาราภาพยนตร์