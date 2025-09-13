ยังไง แม่ก้อย ทาริกา ผู้จัดละครชื่อดัง โพสต์เศร้า อำลาช่อง 3 รับเสียดาย จบไม่งามเลย
ทำเอาหลายคนแปลกใจไม่น้อย เมื่อ ก้อย ทาริกา ธิดาทิตย์ นักแสดง และผู้จัดละครชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเป็นปริศนา ขอบอกลาช่อง 3
โดย ก้อย ทาริกา ได้โพสต์ว่า “ขออนุญาต กราบลาค่ะ ความรัก ความห่วงใยครอบครัว ช่อง 3 บุญคุณที่นายทุกท่าน มีเมตตาทำให้เราทุกคนมีชีวิตที่ดีเลี้ยงลูกหลานจนโต ด้วยอนาคตที่ดีไม่เคยลืมบุญคุณเลยแม้สักขณะจนทุกวันนี้ มากกว่า 50 ปี
ไม่คิดเลย จะมาโดน รุ่นเด็ก รุ่นหลานมาทำลายสิ้น ด้วยความคิดน้อย หรือไม่คิด ก้อยกตัญญูกับนายทุกท่านไม่มีที่สิ้นสุด แต่สายใยกับคำว่า ช่อง 3 กับผู้บริหาร จากนี้ไป จบไม่งามเลย
เสียใจ เสียดาย เสียความรู้สึก ให้อภัย อโหสิกับความคิด อันน้อยนิด (ถ้าเธอมี เธอคงไม่เคย คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ความผูกพัน คงไม่มีอยู่แล้ว)”
ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิง และแฟนๆ หลายคนเข้าไปคอมเมนต์ อาทิ เต๋า ดราก้อนไฟว์ ที่เข้าไปคอมเมนต์ว่า “รัก และเคารพแม่เสมอครับ เป็นกำลังใจให้ครับ”