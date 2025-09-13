ครีเอเตอร์-อินฟลูเอนเซอร์ ตบเท้าร่วมรับรางวัล แห่งปีจากเวที FEED X KHAOSOD AWARDS 2025
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ก.ย. ที่พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ประกาศผนึกกำลังครั้งใหญ่ของสื่อในเครือ นำทัพโดย FEED ผู้นำสายคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ และ KHAOSOD ผู้นำด้านสื่อออนไลน์ ร่วมกันจัดงานประกาศรางวัล FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 เพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ครอบคลุมอุตสาหกรรมบันเทิง รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ออกสู่สาธารณชน ภายใต้ธีม Creative Space For Everyone พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคน
ภายในงานมีผู้บริหารของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำโดย น.ส.ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายดิจิทัลมีเดีย, นายวิชญศักดิ์ สุวรรณทัต รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและไอที เครือมติชน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ข่าวสด จำกัด, และ นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการกองบรรณาธิการมติชน
นอกจากนี้ยังมีบุคคลในวงการบันเทิง ทั้งผู้จัดละคร ศิลปินดารา และอินฟลูเอนเซอร์ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ
ในช่วงแรก ภายในงานยังมีการแสดงโชว์จากเหล่าดาราศิลปินมากมาย อาทิ SIN จาก เลิฟ อิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, paiiinntt จาก Kiddo Records, SuperThai, PENTOR, อาฮ๋วง-แพม จาก Queendom ,ฃ
โดยการประกาศรางวัล Creator – Influencer- แคมเปญ แห่งปี 11 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัล Best Campaign Viral of the year ได้แก่ Squid Game 2-3 โกโกวาล่องเจ้าพระยา และ โกโกวาและเพื่อนบุกเสาชิงช้า
รางวัล Best Social Movement of the year ได้แก่ แสนสิริ Just Don’t Judge
รางวัล Best Brand Performance on Social Media ได้แก่ NETFLIX
รางวัล Creator of the year ได้แก่ ละครกะเทยธรรม
รางวัล Rookie of the year ได้แก่ ม๊าเดี่ยว
รางวัล The Inspiration of the year Voice for the voiceless ได้แก่ ช่อง Gluta Story
รางวัล The Inspiration of the year Environmental Awareness ได้แก่ เข็มอัปสร สิริสุขะ
รางวัล The Inspiration of the year Empowerment ได้แก่ ช่อง Koendanai
รางวัล Channel of the year ได้แก่ ช่องเซียน STUDIO
รางวัล Challenge of the year ได้แก่ เจ้าของวลีฮิต Thank You Kateyki (ออน – สมฤทัย รัตนวราห)
และ รางวัล Social impact ได้แก่ กรรชัย กำเนิดพลอย