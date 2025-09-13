เปิดรางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement จากเวที FEED X KHAOSOD AWARDS 2025
วันที่ 13 ก.ย. ที่พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ประกาศผนึกกำลังครั้งใหญ่ของสื่อในเครือ นำทัพโดย FEED ผู้นำสายคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ และ KHAOSOD ผู้นำด้านสื่อออนไลน์ ร่วมกันจัดงานประกาศรางวัล FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 เพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ครอบคลุมอุตสาหกรรมบันเทิง รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ออกสู่สาธารณชน ภายใต้ธีม Creative Space For Everyone พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคน
ภายในงานมีผู้บริหารของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำโดย น.ส.ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายดิจิทัลมีเดีย, นายวิชญศักดิ์ สุวรรณทัต รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและไอที เครือมติชน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ข่าวสด จำกัด, และ นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการกองบรรณาธิการมติชน
นอกจากนี้ยังมีบุคคลในวงการบันเทิง ทั้งผู้จัดละคร ศิลปินดารา และอินฟลูเอนเซอร์ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง
ทั้งนี้ได้มีการประกาศรางวัลประเภทรางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement จำนวน 3 รางวัล ซึ่งมี หน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์ เป็นผู้ประกาศรางวัล โดยประกอบด้วย
รางวัล Lifetime Achievement สาขาภาพยนตร์-ซีรีส์-ละคร ผู้ได้รับรางวัล ไพรัช สังวริบุตร และบริษัท สามเศียร จำกัด
รางวัล Lifetime Achievement สาขาดนตรี ผู้ได้รับรางวัล วงนั่งเล่น และ
รางวัล Lifetime Achievement สาขาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ผู้ได้รับรางวัล ยุทธนา บุญอ้อม หรือที่รู้จักกันในนาม ป๋าเต็ด