ที่สุดแห่งความปัง คนบันเทิงตบเท้า ร่วมงานประกาศรางวัล FEED X KHAOSOD AWARDS 2025
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ประกาศผนึกกำลังครั้งใหญ่ของสื่อในเครือ นำทัพโดย FEED ผู้นำสายคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ และ KHAOSOD ผู้นำด้านสื่อออนไลน์ ร่วมกันจัดงานประกาศรางวัล FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 ที่พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ครอบคลุมอุตสาหกรรมบันเทิง รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ออกสู่สาธารณชน ภายใต้ธีม Creative Space For Everyone พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคน
ภายในงานมีผู้บริหารของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำโดย น.ส.ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายดิจิทัลมีเดีย, นายวิชญศักดิ์ สุวรรณทัต รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและไอที เครือมติชน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ข่าวสด จำกัด, และ นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการกองบรรณาธิการมติชน
นอกจากนี้ยังมีบุคคลในวงการบันเทิง ทั้งผู้จัดละคร ศิลปินดารา และอินฟลูเอนเซอร์ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ สยาม สังวริบุตร, สยม สังวริบุตร, กรรชัย กำเนิดพลอย, วงนั่งเล่น, ยุทธนา บุญอ้อม, ราณี แคมเปน, ดาวิกา โฮร์เน่, อรุโณชา ภาณุพันธุ์, จิระ มะลิกุล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์, เข็มอัปสร สิริสุขะ, ชยนพ บุญประกอบ, พีพี กฤษฏ์, บิวกิ้น พุฒิพงศ์, ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์, เจนเย่ เมธิกา, ธเนศ วรากุลนุเคราะห์, ณฐพล บุญประกอบ, เอินเอิน ฟาติมา, นิว ชยภัค, ไป๊ป มนธภูมิ, พีเจ มหิดล, เลออน เลออน เซ็ค, อารักษ์ อมรศุภศิริ, กฤษดา วิทยาขจรเดช, เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส, สน ยุกต์, ยูโร ยศวรรธน์, ทวีวัฒน์ วันทา, มีน พีรวิชญ์, เจ้านาย จินเจษฎ์, นาย ณภัทร, เทศน์ ไมรอน, ปิง โอบนิธิ, พูห์-พาเวล, เบล สุพล, เน๋ง ศรัณย์, ฟิล์ม ธนภัทร, เซียงเซียง พรสรวง, เพิร์ล ศัจกร, พีค ภีมพล, ปูเป้ เกศรินทร์, ม่อน สุรศักดิ์, มุก วรนิษฐ์, โอม สาริศ, เฟิร์ส ฉลองรัฐ, SuperThai, ปอนด์ พลวิชญ์, ลีน่า ลลินา, หมิว ณัชชา, ฟิล์ม รชานันท์, แพร ชนา, บูม รวีวิชญ์, นัท นัทธมน, นุ่น พิชชาธร, เฟ กัญญาพัชร, เมษ์ ญดา, ท่านเปา, บูมเทยกะทะ, เขื่อน ภัทรดนัย, Gluta Story, ออน สมฤทัย, หมอสอง นพรัตน์, เซียนหรั่ง, เลิ่กลั่ก, ละครกะเทยธรรม, ม๊าเดี่ยว, ไบรอันตัน, Powerpuff GAY, เฉียง ไปอยู่ไหนมา ฯลฯ
ภายในงานยังมีการแสดงโชว์จากเหล่าดาราศิลปินมากมาย อาทิ SIN จาก เลิฟ อิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, paiiinntt จาก Kiddo Records, SuperThai, PENTOR, อาฮ๋วง-แพม จาก Queendom , บูม รวีวิชญ์, เจ้านาย จินเจษฎ์ จาก Sony Music Thailand, V3RSE และ SAMUI ค่าย GMM Music, BLYSS และ สมิธ ภาสวิชญ์ จาก BEC Music, FELIZZ จาก GMM TV , นัท ศุภณัฐ จาก Change 2561 และ โชว์ซีรีส์อสงไขย โดย บิลลี่ ภัทรชนน กับ เบ้บ ธนทัต จาก Idol factory
โดยการประกาศรางวัลประเภทรางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Lifetime Achievement สาขาภาพยนตร์-ซีรีส์-ละคร ผู้ได้รับรางวัล ไพรัช สังวริบุตร และบริษัท สามเศียร จำกัด, รางวัล Lifetime Achievement สาขาดนตรี ผู้ได้รับรางวัล วงนั่งเล่น และ รางวัล Lifetime Achievement สาขาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ผู้ได้รับรางวัล ยุทธนา บุญอ้อม หรือที่รู้จักกันในนาม ป๋าเต็ด
รางวัล Creator – Influencer- แคมเปญ แห่งปี 11 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Best Campaign Viral of the year ได้แก่ Squid Game 2-3 โกโกวาล่องเจ้าพระยา และ โกโกวาและเพื่อนบุกเสาชิงช้า, รางวัล Best Social Movement of the year ได้แก่ แสนสิริ Just Don’t Judge, รางวัล Best Brand Performance on Social Media ได้แก่ NETFLIX , รางวัล Creator of the year ได้แก่ ละครกะเทยธรรม, รางวัล Rookie of the year ได้แก่ ม๊าเดี่ยว, รางวัล The Inspiration of the year Voice for the voiceless ได้แก่ ช่อง Gluta Story, รางวัล The Inspiration of the year Environmental Awareness ได้แก่ เข็มอัปสร สิริสุขะ, รางวัล The Inspiration of the year Empowerment ได้แก่ ช่อง Koendanai , รางวัล Channel of the year ได้แก่ ช่องเซียน STUDIO, รางวัล Challenge of the year ได้แก่ เจ้าของวลีฮิต Thank You Kateyki (ออน – สมฤทัย รัตนวราห) และ รางวัล Social impact ได้แก่ กรรชัย กำเนิดพลอย
รางวัลยอดนิยม มีทั้งสิ้น 7 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Most Popular Song ได้แก่ รักแรกพบ (Knock Knock) ศิลปิน บิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, รางวัล ศิลปินยอดนิยม ได้แก่ บิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, รางวัล ซีรีส์-ละคร ยอดนิยม ได้แก่ ข้ามฟ้าเคียงเธอ, รางวัลนักแสดงหญิงยอดนิยม ได้แก่ เบ็คกี้ – รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง, รางวัลนักแสดงชายยอดนิยม ได้แก่ บูม – รวีวิชญ์ จิระพงษ์กานนท์, รางวัลภาพยนตร์ยอดนิยม ได้แก่ ซองแดงแต่งผี และ รางวัล Best Chemistry ได้แก่ พูห์ – กฤติน กิจจารุวรรณกุล และ พาเวล – นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์
รางวัลแห่งปี จำนวน 23 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลแห่งปีสาขาเพลง – คอนเสิร์ต จำนวน 4 รางวัล รางวัล Best Original Soundtrack of the year ได้แก่ รักแรกพบ (Knock Knock) – Billkin OST. ซองแดงแต่งผี, รางวัล Ultimate Earworm of the Year ได้แก่ เพลง กุหลาบ (KULARB) – F.HERO Ft. ก้านตอง ทุ่งเงิน x SARAN, รางวัล Best Artist of the Year ได้แก่ ปัน – สรณวรรธ พิชัยรณรงค์สงคราม และ รางวัล Best Concert of the year ได้แก่ PP Krit My Pleasure Concert
รางวัลแห่งปี สาขา ซีรีส์ – ละคร จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลนักแสดงสมทบแห่งปี สาขาซีรีส์ – ละคร ได้แก่ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ จากซีรีส์ สงครามส่งด่วน, รางวัลนักแสดงหญิงแห่งปี สาขาซีรีส์ – ละคร ได้แก่ ใหม่ – ดาวิกา โฮร์เน่ จากละครเรื่อง แม่หยัว, รางวัลนักแสดงชายแห่งปี สาขาซีรีส์ – ละคร ได้แก่ ไอซ์ซึ – ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ จากซีรีส์ สงครามส่งด่วน, รางวัลผู้กำกับ ซีรีส์ – ละคร แห่งปี ได้แก่ ณฐพล บุญประกอบ จากซีรีส์ สงครามส่งด่วน และรางวัลซีรีส์ – ละคร แห่งปี ได้แก่ ซีรีส์ สงครามส่งด่วน
รางวัลแห่งปี สาขา ภาพยนตร์ มี 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลนักแสดงสมทบแห่งปี สาขาภาพยนตร์ ได้แก่ เอม – ภูมิภัทร ถาวรศิริ จากภาพยนตร์ วัยหนุ่ม 2544, รางวัลนักแสดงหญิงแห่งปี สาขาภาพยนตร์ ได้แก่ เอินเอิน – ฟาติมา เดชะวลีกุล จากภาพยนตร์เรื่อง แฟลตเกิร์ล ชั้นห่างระหว่าง เ ร า, รางวัลนักแสดงชายแห่งปี สาขาภาพยนตร์ ได้แก่ บิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล จากภาพยนตร์เรื่อง ซองแดงแต่งผี, รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์แห่งปี ได้แก่ คุ้ย – ทวีวัฒน์ วันทา จากภาพยนตร์เรื่อง ท่าแร่ และ รางวัลภาพยนตร์แห่งปี ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง The Stone พระแท้ คนเก๊
รางวัลแห่งปี สาขา Spotlight of the Year มี 2 รางวัล รางวัล Actor Spotlight of the Year ได้แก่ นิว – ชยภัค ตันประยูร จากซีรีส์ GELBOYS สถานะกั๊กใจ และ รางวัล Actress Spotlight of the Year ได้แก่ เจนเย่ – เมธิกา จีรนรภัทร จากซีรีส์ สงครามส่งด่วน
รางวัลแห่งปี สาขาซีรีส์ Boy’s Love – Girl’s Love มีทั้งสิ้น 7 รางวัล รางวัล ผู้กำกับซีรีส์ Boy’s Love แห่งปี ได้แก่ นฤเบศ กูโน จากซีรีส์ GELBOYS สถานะกั๊กใจ, รางวัล ผู้กำกับซีรีส์ Girl’s Love แห่งปี ได้แก่ ปอย – พรรณนเรศ รุจิระนันท์ และ น็อต – พงศธร ทองเจริญ จากซีรีส์ หยดฝนกลิ่มสนิม, รางวัล Top-Tier BL Series of the Year ได้แก่ ซีรีส์เรื่อง 4MINUTES, รางวัล Top-Tier GL Series of the Year ได้แก่ ซีรีส์เรื่อง Pluto นิทาน ดวงดาว ความรัก, รางวัลนักแสดง Boy’s Love แห่งปี ได้แก่ ปอนด์ – พลวิชญ์ เกตุประภากร จากซีรีส์ Reset การเกิดใหม่ของดวงดาว, รางวัลนักแสดง Girl’s Love แห่งปี ได้แก่ ฟิล์ม – รชานันท์ มหาวรรณ์ จากซีรีส์ Pluto นิทาน ดวงดาว ความรัก และ รางวัล คู่จิ้นแห่งปี ได้แก่ เพิร์ธ – ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร และแซนต้า -พงศภัค อุดมโภช