แจ็คสัน หวัง เปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ Let Loose พร้อมมิวสิกวิดีโอเพลงถ่ายทอดอารมณ์สุดล้ำ
ไอคอนระดับโลก “แจ็คสัน หวัง” (JACKSON WANG) จับมือกับ Apple เปิดตัวซิงเกิลใหม่ Let Loose หลังจากเพิ่งปล่อยอัลบั้ม MAGICMAN 2 ไปไม่นาน โดยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ไม่เพียงสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และความหลงใหลในนวัตกรรมของเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นผลงานที่แจ็คสันลงมือเป็นครีเอทีฟไดเรกเตอร์ด้วยตัวเอง และถ่ายทำทุกขั้นตอนด้วย iPhone 17 Pro รุ่นล่าสุด ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปในงานอีเวนต์ของ Apple เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยมิวสิกวิดีโอถ่ายทอดอารมณ์ของค่ำคืนสุดเร่าร้อนบนฟลอร์เต้นรำ ท่ามกลางแสงไฟสลัวและจังหวะดนตรีที่ครอบงำทุกสัมผัส ซึ่งเป็นการกำกับร่วมระหว่าง แจ็คสัน หวัง และ โอจุน ควอน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งของเขา พร้อมอวดศักยภาพของ iPhone 17 Pro ที่มาพร้อมกล้อง Ultra Wide และ Telephoto ความละเอียด 48MP และระบบซูมแบบออปติคัลสูงสุดถึง 8 เท่า
แจ็คสัน กล่าวว่า “แม้แต่ในกองถ่ายมืออาชีพระดับโปร ผมยังไม่เคยได้ผลลัพธ์อย่างที่หวังไว้เสมอไป แต่นี่คือครั้งแรกที่รู้สึกทึ่งมากกับสิ่งที่ iPhone ทำได้ในโปรเจกต์นี้ การซูมภาพ ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว เข้าใกล้หรือถอยออก ล้วนมีจุดมุ่งหมายในการส่งต่ออารมณ์ การถ่ายทอดความรู้สึกและเรื่องราวผ่านภาพ จึงต้องอาศัยทั้งความเร็วและความคมชัดที่เหมาะสม”
สำหรับการปล่อย MV เพลง Let Loose เกิดขึ้นหลังความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของ MAGICMAN 2 ที่เดบิวต์อันดับ 13 บนชาร์ต Billboard 200 ถือเป็นอันดับสูงสุดที่ศิลปินเดี่ยวชาวจีนเคยทำได้ พร้อมกับการประกาศเวิลด์ทัวร์ MAGICMAN 2 WORLD TOUR ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 3 และ 4 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทย โดยบัตรคอนเสิร์ตทั้งสองรอบถูกขายหมดเกลี้ยงในเวลาอันรวดเร็ว และตามด้วยมาเก๊า ซึ่งบัตร Sold Out ทั้ง 3 รอบในทันทีเช่นกัน