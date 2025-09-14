ใหม่ ดาวิกา ถึงกับแพนิค โดนบุกประชิดตัว-ตามถึงบ้าน ลั่นเจอมาตลอดแต่รอบนี้แรงสุด
หลังจากที่นางเอกสาว ใหม่ ดาวิกา ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าถูกบุคคลปริศนาขับรถสะกดรอยตามไปยังสถานที่ต่างๆ และคุกคามถึงหน้าบ้าน รวมทั้งบุกไปถึงกองถ่าย ทำให้เจ้าตัวเครียด หวาดกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัย จนต้องแจ้งความดำเนินคดี พร้อมขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว ล่าสุดในงานประกาศรางวัล FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 พร้อมกับคว้ารางวัลนักแสดงหญิงแห่งปี สาขาซีรีส์ – ละคร จากบทท้าวศรีสุดาจันทร์ ละครเรื่องแม่หยัว และได้ออกมาอัพเดตเหตุการณ์โดนซาแซงตามถึงหน้าบ้าน
เรื่องซาแซง?
“ใหม่เจอแบบนี้เยอะ แต่ไม่เคยเจอประชิดถึงขั้นขับตามเราเจอเราออกจากบ้านไปสถานที่ต่างๆ ไปแม้กระทั่งสถานที่ถ่ายทำที่ไม่ใช่สถานที่ที่เข้ามาได้ด้วยแต่เค้าเข้ามา แต่เราก็ให้ทีมโลเคชั่นจัดการ ก็รู้สึกไม่ปลอดภัย มันไม่ควร ควรมีระยะห่างให้กับศิลปินที่คุณชื่นชมชื่นชอบ ไม่รู้ว่าคุณชอบในลักษณะแบบไหน แต่ยังไงก็แล้วแต่ใหม่ก็คือคน ศิลปินก็คือคนที่ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวเหมือนกัน ดังนั้นถ้าทำอย่างนี้ให้ศิลปินที่รักรู้สึกไม่ปลอดภัย อันนี้ไม่ได้สร้างความดีใจให้กับเราเลยยังสร้างความหวาดกลัว เราเป็นโรคแพนิคอยู่แล้ว ดังนั้นเราก็มากลัวอีก เหมือนทุกวันนี้ข่าวก็น่ากลัวขึ้นทุกวัน ใหม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวมาก เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้กับใครก็แล้วแต่”
รอบนี้หนัก?
“มันหนักค่ะ เพราะมันมาหน้าบ้าน เรารู้สึกว่ามันไม่ควรเลยค่ะ ไม่ควรจริงๆ ก็อยากจะให้แบบตอนนี้เรามีบัตรประชาชนของคุณ แล้วก็มีทุกอย่างดังนั้นหยุดทำพฤติกรรมนี้เถอะค่ะ เพราะว่าพื้นที่ใครใครก็ห่วงเนาะ ถ้าใหม่ไปขับตามคุณที่บ้านบ้าง คุณก็คงจะรู้สึกไม่ปลอดภัย หรือใหม่ไปจอดรถหน้าบ้านคุณแล้วเปิดไฟถึงเอาไว้ หรือลองคิดใจเขาใจเราว่าเราชอบไหม”
จับได้หรือยัง?
“ยังจับไม่ได้เนื่องจากแจ้งตำรวจมาแล้วแต่รู้ตัวทันหนีไปก่อน อย่างที่บอกว่าถ้าเปลี่ยนกันเป็นเราให้ผู้ชายซักคนนึงไปอยู่หน้าบ้านคุณ คุณก็คงไม่ชอบ”
เป็นคนไทย?
“คนไทยค่ะ มีบัตรประชาชนไทย (เห็นหน้าแล้ว?) เรามีบัตรประชาชนเค้า เค้าเคยประชิดตัวใหม่ครั้งหนึ่งเคยเข้ามาหา พูดอะไรไม่รู้ที่แบบเหมือนเค้าถามว่ารู้จักคนนี้ไหม ใหม่ก็บอกว่าไม่รู้จัก เค้าก็สวนมาว่าไม่รู้จักแน่หรอ แล้วใหม่ก็เลยถามไปว่าอันนี้อยู่แผนกไหนของกองถ่ายค่ะ แล้วเค้าก็เดินหนีไปประมาณนั้นค่ะ แล้วใหม่ก็ไปตามทีมงานให้มาเช็ก เคยเห็นมาตามอีเวนต์ด้วยแฟนคลับทุกคนก็เห็น”
หลังจากวันนั้นยังเจออีกไหม?
“ไม่เห็นค่ะ แต่ทุกครั้งที่เข้าบ้านก็จะวนทุกซอยเพื่อจะดูว่าเป็นใคร ช่วงนี้ก็จะมีชายฉกรรจ์นิดนึงมาอยู่ใกล้ตัวใหม่ ซึ่งก็ต้องหาบอดี้การ์ดหรือคนมาอยู่ใกล้ๆ เราก็ไม่ยอมให้ใครมาทำแบบนี้ เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้ชีวิตแล้วหวาดกลัว”
กลายเป็นว่าตอนนี้หวาดกลัว?
“แพนิคนะคะ หนูรู้สึกว่ามันเป็นแบบพื้นที่ส่วนตัว เราอยู่บ้านของเราแล้วมีคนขับตามไปถึงที่อย่างนี้ เราก็ไม่รู้ว่าเค้าคิดอะไรถ้าชื่นชอบก็ขอบคุณจริงๆ แต่ว่ามาในรูปแบบที่เฟรนด์ลี่และดีและเคารพศิลปินดีกว่า แต่ถ้าชื่นชอบขอบคุณจริงๆ ค่ะ แต่ถ้ามาในรูปแบบที่คิดว่าอดีตเคยเป็นแฟนขอให้ครอบครัวช่วยดูแล อันนี้ไม่ใช่แค่ใหม่อย่างเดียวด้วยนะ ควรที่จะเป็นของทุกคน”
เคยคิดไหมว่ามันจะมาเกิดขึ้นกับเรา?
“เจอตลอดอยู่แล้วแต่ไม่เคยมาบ้าน สมัยก่อนมีมากรีดร้องถึงขั้นต้องจับล็อก คือตำรวจมาล็อกตัว ถ้าจะให้ใหม่เล่าเรานั่งกันไหมเพราะมันเยอะมาก”
ที่ผ่านมาเจอมาตลอดแต่รอบนี้แรงสุด?
“ใหม่เจอมาตลอดแต่รอบนี้เกินไปเพราะว่ามาที่บ้าน ฝากบอกด้วยหยุดทำพฤติกรรมแบบนี้ เพราะมีข้อมูลหมดค่ะ”
พี่เต๋อว่ายังไงบ้าง?
“ล่าสุดพี่เต๋อเป็นคนจับได้ว่าเค้ามาจอดที่บ้าน ลุงก็ตาดีนะ เพราะเรามีทะเบียนมีทุกอย่าง วันก่อนมีรถแปลกๆ มาเราก็จอดไปจอดขนาบข้างแล้ว พี่เต๋อทำดีนะ บอกลุงว่าอย่าไปเจรจาเยอะ”