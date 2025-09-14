นาย ณภัทร ติดใจวิ่งมาราธอน ตั้งเป้าเก็บเหรียญ 7 สนาม เผยความภูมิใจจากเด็กอ้วนสู่ร่างทอง
เข้าวงการวิ่งมาราธอนไปแล้วเรียบร้อยสำหรับนักแสดงหนุ่ม นาย ณภัทร ที่เพิ่งลงรูปวิ่งมาราธอนที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการไปวิ่งครั้งนี้หนุ่มนายวิ่งไป 42 กิโลเมตร โดยหลังจากที่ได้มาร่วมงานประกาศรางวัล FEED X KHAOSOD AWARDS ก้ได้เล่าบรรยากาศการวิ่งให้ฟังว่า
ห่างหายไปนานมาก?
“ใช่คือผมไปอยู่ออสเตรเลียกับจีนรวมแล้วก็น่าจะครึ่งเดือน คือจริงๆ มันมีเป้าหมายนึงคือผมอยากวิ่งมาราธอนมาทั้งชีวิต 42 กิโล เพราะเราชอบ เราลงสมัครที่เป็นเมเจอร์แรกในโลก เป็นชาเลนจ์ตัวเองความสำเร็จ แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็อาศัยการแบบฝึกซ้อม ผมก็ใช้ชีวิตเหมือนนักกีฬาเลย แล้วก็ไปแข่งขันที่ซิดนีย์”
กลายเป็นนักกีฬาไปแล้ว?
“ใช่ มันเป็นแบบนั้นเลย แต่เอาจริงๆ รูทีนนี้มันมาตั้งแต่ช่วงเล่นละครเวทีแล้ว แล้วก็เราทำหุ่นของเราควบคู่กันไปเลย”
โปรเจ็กต์มาราธอนมันเกิดหลังจากเล่นละครเวที?
“ก่อนครับเพราะรายการพวกนี้ต้องจองล่วงหน้าเป็นปีกว่าจะได้ไป ไปแล้วชื่นชอบครับมันสะใจมากๆ เอาชนะตัวเอง”
ตั้งเป้าแค่ไหนกับการวิ่ง?
“คือจริงๆ ผมลงรายการในไทย 21 โลเป็นเรื่องสนุกอยู่แล้ว แต่พอมันเป็นเมเจอร์โลกตอนนี้ติดใจ อยากเก็บเหรียญทุกสนามในโลกให้ได้ 7 สนาม”
มันต้องฮึดแค่ไหนหลายคนก็แพ้เสียงในหัว?
“คือจริงๆ มันคือวินัยล้วนๆ เลยครับ ทั้งในช่วงการเตรียมตัวซ้อมไปถึงมันก็ลดอาการบาดเจ็บ ไปวิ่งมันคือสนุกกับวิวกับประเทศของเค้า แต่เอาจริงๆ นะสามกิโลหลังคือเจ็บร่างกายไม่ไหวแล้วแต่ต้องฮึบสู้ เราซ้อมมาตั้งกี่เดือนเพื่องานนี้”
กี่กิโลนะที่วิ่งไป?
“42 กิโลครับ ใช้เวลาไป 4 ชั่วโมง 16 นาที แต่ผมเคยไปเจอโควทนึงเป็นสัมภาษณ์ของนักกีฬาที่เค้าบอกว่ามาราธอน 42 แบ่งเป็น 30 กิโลวิ่งด้วยร่างกาย 10 กิโลวิ่งด้วยสมอง และอีก 2 กิโลคือหัวใจล้วนๆ เป็นอย่างนั้นจริงๆ”
ขาตอนนี้เป็นยังไงบ้าง?
“มีตะคริวกินบ้าง ก็เกร็งขึ้นเลยเหมือนกัน ก็ต้องยืดต้องวอร์ม”
พอเข้าเส้นชัยรู้สึกยังไงบ้าง?
“มันสะใจ คือเราเคยอ่านว่านักวิ่ง 42 กิโลเนี่ยมันคือจำนวนประชากร 1 เปอร์เซ็นต์ของโลกนะ แต่เราได้เป็นหนึ่งในนั้น วันที่เราเข้าเส้นชัยมันตอบโจทย์ทุกอย่างแบบมันสะใจมากๆ คนถามผมเรื่องการเข้าเส้นชัยผมบอกว่าให้ลองไปวิ่งเข้าเส้นชัยดูแลจะรู้สึกยังไง”
ผลจากการฟิตคือร่างทอง?
“ใช่เดี๋ยวรอดูปลายเดือนนี้นะ (มีอะไร?) รอดูๆ เป็นโปรเจ็กต์ปลายเดือน”
คือทริปทะเลที่เพิ่งไปคือตั้งใจจะไปโชว์ร่างทอง?
“ไม่คือเราไปพักผ่อนแล้วคือตอนละครเวทีเนื่องจากเราอยากให้มันอยู่ในคาแร็กเตอร์มากๆ ทั้ง 5 คนก็ร่วมใจกัน”
ร่างนั้นเห็นแค่ในละครเวทีแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยมันจะมากขึ้นกว่าเดิมไหม?
“เดี๋ยวรอดู (อันไหนดีกว่ากันระหว่างตอนละครเวทีกับที่จะได้เห็นปลายเดือนนี้?) คือละครเวทีคนก็ซื้อตั๋วเข้าไปดูในโรงละคร แต่อันนี้เดี๋ยวผมจะให้เห็นสู่สายตาประชาชน แค่นี้แหละ รอดูๆ มันเป็นความภาคภูมิใจของผมเราเป็นเด็กอ้วนมาก่อนเราแค่ลองมีวินัยกับตัวเองใส่มันให้ดีที่สุดมันก็เป็นความภาคภูมิใจ”