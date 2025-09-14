‘หลานม่า’ กวาด 9 รางวัลสุพรรณหงส์ คว้าภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ‘อุษา-บิวกิ้น’ นักแสดงนำยอดเยี่ยม

ถือเป็นงานประกาศรางวัลทรงคุณค่าของวงการภาพยนตร์ไทยที่จัดต่อเนื่องยาวนานถึง 33 ปี สำหรับงานประกาศรางวัล “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 33 ประจำปี 2567” จัดขึ้นโดย สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.), วัน แบงค็อก และ อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ภายใต้แนวคิด “อินฟินิตี้” ซึ่งมาจาก “ความรัก, ความหวัง และ มิตรภาพที่ไม่มีวันสิ้นสุด” เพื่อร่วมกันสร้างก้าวใหม่ที่แข็งแกร่งร่วมกันต่อไป โดยจัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2568 ณ วัน แบงค็อก ฟอรั่ม ชั้น 3
เปิดฉากงานด้วยพาเหรดเดินพรมแดงจากเหล่า ผู้กำกับ นักแสดง จากค่ายภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ รอง เค้ามูลคดี, โย่ง เชิญยิ้ม, เอก-ธเนศ วรากุลนุเคราะห์, กรุง ศรีวิไล, ณัฏฐ์ กิจจริต, เอม-ภูมิภัทร ถาวรศิริ, เจฟ ซาเตอร์, บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, อุษา เสมคำ, เผือก-พงศธร จงวิลาส, เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, แบงค์-มณฑป เหมตาล
รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม(Best Supporting Actress) ได้แก่ “สีดา พัวพิมล” จาก ภาพยนตร์เรื่อง วิมานหนาม
รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม(Best Supporting Actor) ได้แก่ “เอม-ภูมิภัทร ถาวรศิริ” จาก ภาพยนตร์เรื่อง วัยหนุ่ม2544
รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม(Best Visual Effects) ได้แก่ “ตาคลี เจเนซิส” (Taklee Genesis) : บริษัท แฟทแคท สตูดิโอ จำกัด, สตูดิโอคำม่วน, นิพันธ์ สตูดิโอ, บริษัท เอ็นดีเอฟ เดฟ จำกัด
รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม(Best Make Up Effects) ได้แก่ “ช.พ.๑ สมรภูมิคืนชีพ” (Operation Undead) : อาภรณ์ มีบางยาง, บริษัท ธัมอาร์ต สตูดิโอ จำกัด
รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม(Best Costume Design) ได้แก่ “วิมานหนาม” (The Paradise of Thorns) : ชญานุช เสวกวัฒนา
รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม(Best Art Direction) ได้แก่ “วิมานหนาม” (The Paradise of Thorns) : สองศักดิ์ กมุติรา
รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม(Best Original Score) ได้แก่ “หลานม่า” (How to Make Millions Before Grandma Dies) : ใจเทพ ร่าเริงใจ
รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม(Best Original Song) ได้แก่ “วิมานหนาม” (The Paradise of Thorns) เพลง ‘เหมือนวิวาห์’ : เจฟ ซาเตอร์
รางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม(Best Sound) ได้แก่ “หลานม่า” (How to Make Millions Before Grandma Dies) : วรัตม์ ประเสริฐลาภ, บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด
รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม(Best Film Editing) ได้แก่ “หลานม่า” (How to Make Millions Before Grandma Dies) : ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค
รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography) ได้แก่ “วิมานหนาม” (The Paradise of Thorns) : ตะวันวาด วนวิทย์
รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม(Best Documentary Film) ได้แก่ “อำนาจ ศรัทธา อนาคต” (Breaking the Cycle) : บริษัท ป๊อป พิคเจอร์ จำกัด
รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม(Best Screenplay) ได้แก่ “หลานม่า” (How to Make Millions Before Grandma Dies) : ทศพล ทิพย์ทินกร, พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์
รางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยม(Popular Vote) ได้แก่ “ยูเรนัส 2324” (Uranus 2324) : บริษัท เวลเคิร์ฟ จำกัด
รางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม(Best Cultural Promotion Film) ได้แก่ “หลานม่า” (How to Make Millions Before Grandma Dies) : บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม(Best Actress) ได้แก่ “อุษา เสมคำ” จากภาพยนตร์เรื่อง หลานม่า
รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม(Best Actor) ได้แก่ “พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” จากภาพยนตร์เรื่อง หลานม่า
รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม(Best Director) ได้แก่ “พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์” จากภาพยนตร์เรื่อง หลานม่า
รางวัลภาพยนตร์ไทยรายได้สูงสุดประจำปี(Highest Grossing Film of the Year) ได้แก่ “ธี่หยด 2” (Death Whisperer 2) : บริษัท เอ็ม ดิสทริบิวชั่น จำกัด, บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด
รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture) ได้แก่ “หลานม่า” (How to Make Millions Before Grandma Dies) : บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด