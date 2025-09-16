มงคลชีวิตคู่ หมิง จิรกิติยา-อรรถ วิสุทธิ์ เข้าพิธีรับพระราชทานน้ำสังข์สมรส จากกรมสมเด็จพระเทพฯ
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ล่าสุดนักแสดงสาว หมิง จิรกิติยา บุญครองทรัพย์ หรือ หมิง ชาลิสา พร้อมแฟนหนุ่ม อรรถ วิสุทธิ์ รังษิณาภรณ์ เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์สมรส จากกรมสมเด็จพระเทพฯ
ในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีสมรสพระราชทานระหว่างนายวิสุทธิ์ รังษิณาภรณ์ กับนางสาวจิรกิติยา บุญครองทรัพย์ ณ. วังสระปทุม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 น. ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัว สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ซึ่งเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูลของข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ