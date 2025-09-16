NONT TANONT จัดเต็มสมคอนเซ็ปต์ ‘สุรุ่ยสุร่าย’ เนรมิตอิมแพคอารีน่า เป็นคฤหาสน์พันล้าน
เปิดเวทีด้วย VTR สุดรวยที่พาเข้าสู่คอนเซ็ปต์ “สุรุ่ยสุร่าย” ก่อนม่านใหญ่จะเปิดเผยคฤหาสน์หรูราวหลายร้อยเอเคอร์ และถึงเวลาแล้วที่ NONT TANONT เจ้าของคฤหาสน์เปิดตัวบนเวทีกับกิจกรรม ในชีวิตประจำวันง่ายๆ ในห้องน้ำ ทั้งแช่อ่าง ทำธุระส่วนตัว โกนหนวด อาบน้ำ ในเพลง “คลั่งเธอ” พร้อมแดนเซอร์กว่า 20 ชีวิต พลุระเบิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า สะเทือนทั้งอิมแพค
ต่อด้วย “กำลังจะ” ที่จัดเต็มบนเวทีหมุน 360 องศา สร้างพลังไม่หยุด ก่อนเปลี่ยนฉากเป็นบันไดหรูใต้แชนเดอเลียร์กับเพลง “จำนน” แล้วเข้าสู่ห้องนั่งเล่นแสนอบอุ่นกับเมดเลย์จากยุค LOVEiS อาทิ “เธอมีคนเดียวบนโลก”, “ถ้าเธอไม่อยากโชคร้าย”, “คนใหม่”, “Dark Choc”, “Memories”, “Back to you”, “น้อยใจ”, “คบแล้วห้ามเลิก”, “ผ้าพันแผล” และ “Not Romantic” ที่ทั้งฮอลล์ร้องตามกันดังสนั่น
แขกพิเศษสุดสุรุ่ยสุร่ายไม่ซ้ำทุกวัน BUS because of you i shine อินโทร “วันครบเลิก” ดังขึ้นพร้อมการโหนสลิงของสมาชิกทั้งวง เสียงกรี๊ดถล่มอิมแพคแทบแตก! ต่อด้วย “ไม่เป็นไรที่รัก” และปิดด้วย “แน่ใจไหม” เวอร์ชั่นพิเศษที่เพิ่มแร็ปสดสุดมัน ทำเอาคนดูทั้งฮอลล์เฮกันไม่หยุด ก่อน BUS because of you i shine จะพูดคุยกับแฟน ๆ และฝากผลงานอัลบั้มใหม่ไว้แบบสมศักดิ์ศรี
PiXXiE สลิงอีกฝั่งพาสามสาวขึ้นเวทีด้วยลุคเปรี้ยวสุดพลัง เปิดด้วย “FEAT” สร้างความสดใสทันที ต่อด้วยเพลงใหม่ “BADLY” ที่ร่วมร้องและเต้นกับนนท์ เสียงกรี๊ดดังลั่นทั้งฮอลล์ ก่อนจะพาแฟน ๆ ซึ้งไปกับ “ติดฝน” และปิดด้วย “DEJAYOU” ที่ทั้งร้องและเต้นบนเวทีแสงสีสุดอลัง
Bodyslam ไฟมืดลง เสียงกลองและกีตาร์ดุดันจากด้านหลังเวทีสะท้อนกึกก้อง Bodyslam ปรากฏตัวพร้อมเสียงกรี๊ดสะเทือนอิมแพค ร่วมกับนนท์ใน “คนที่ถูกรัก” และ “นาฬิกาตาย” ก่อนจะแลกบทบาทให้พี่ตูนร้องเพลง “แน่ใจไหม” ของนนท์ และปิดด้วย “ยาพิษ” เพลงฮิตตำนานที่ทำให้ทั้งฮอลล์ลุกขึ้นโยก
K-OTIC เสียงจังหวะสนุกดังขึ้นพร้อมการปรากฏตัวของ 5 หนุ่ม K-OTIC ที่คัมแบ็กสุดเท่ ทำเอาแฟนเพลงอึ้ง ขนเพลงฮิตกลับมาทั้ง “เหงาปาก”, “แฟนใหม่”, “ไม่เป็นไรที่รัก” และ “รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก” สร้างบรรยากาศคิดถึงและสนุกไปพร้อมกัน เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนรุ่นเก๋าและรุ่นใหม่เต็มฮอลล์
นอกจากแขกพิเศษแล้ว ยังมีสุ่มรางวัลจากสปอนเซอร์ที่แจกแฟนๆที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ หลังจากนั้น พ่อบ้าน พี่จี๊บ เทพอาจ ขึ้นเวทีเสิร์ฟอาหารไม่ซ้ำในแต่ละรอบ ทั้งไข่เจียวปู เค้กส้ม มิ้นท์ช็อค ฯลฯ แถมอวยพรนนท์ทุกครั้งว่า “รวย” เรียกเสียงหัวเราะทั้งฮอลล์
จากนั้นเข้าสู่เพลง “หมื่นคำลา”, “จดหมายรักจากเมียเช่า” และฉากไพรเวทเจ็ตสุดอลัง นนท์ลอยไปหาคนดูอย่างใกล้ชิดกับเพลง “I Miss You” พร้อมโปรยเงินที่ระลึกทั่วฮอลล์
คอนเสิร์ตพาเข้าสู่เพลงโรแมนติก “ใช่เธอใช่เลย”, “เปลี่ยนเป็นรัก”, “ธรรมดาที่แสนพิเศษ”, “เจ็บที่ยังรู้สึก” เมื่อเวทีเปลี่ยนเป็นบรรยากาศโรแมนติก นนท์พาแฟน ๆ ล่องไปพร้อมเพลง “รักแรก” บนเรือจริงที่แล่นออกไปหาผู้ชมอย่างใกล้ชิด ก่อนส่งต่อด้วย “พิง” และ “เพียงนิทาน” ท่ามกลางม่านน้ำโปรยปราย เหมือนถ้อยคำในเพลงหล่นลงมาจากฟ้า ทุกสายตาในฮอลล์ต่างจับจ้องด้วยความอิ่มเอม
ต่อด้วยช่วงแขกพิเศษสาย Talk เติมสีสันไม่ซ้ำทุกวัน ทั้ง แก๊งค์บุฟเฟ่ต์ รับบทเป็นโจรบุกคฤหาสน์หรู สร้างความชุลมุนอย่างสนุกสนาน น้าเน็ก ยกรายการ Lady Night มาไว้กลางเวที ให้ผู้ชมได้ขึ้นมาพูดคุยกับนนท์ใกล้ชิด ฟินกันไม่หยุด Farose ที่ยก People you may know มาคุยกันบนเวที ย้อนอดีตนนท์ตั้งแต่เด็กจนโต เรียกเสียงหัวเราะทั้งฮอลล์ น้าเน็ก กลับมาอีกครั้งกับ คอนเซ็ปต์ “อย่าหาว่าน้าสอน” บนเวทีที่เปิดโอกาสให้ คุณอิ้งค์ อาชีพนักร้อง โทรสายตรงเข้ามาพูดคุยสดบนเวที มาปรึกษาเรื่องที่ (NONT TANONT) พูดถึงเรื่องอายุที่มากกว่าไม่หยุด และให้โอกาส NONT TANONT ได้มีโอกาสได้อธิบายอย่างสนุกสนาน
เวทีเปลี่ยนเป็นจักรวาล NONT TANONT , Jeff Satur , THE TOYS ลอยมาหาผู้ชม เริ่มด้วย “End of the Road”, ต่อด้วย “ลาก่อน” และ “ดอกไม้ที่รอฝน” ที่ทอยหยิบกีตาร์มารีดสด ๆ เรียกเสียงปรบมือไม่หยุด NONT TANONT , Jeff Satur ลอยมากับแคปซูลขาวในเพลง “ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง” ก่อนเปิดตัวเพลงใหม่ “Time Flies” ที่จะปล่อยเร็ว ๆ นี้ พร้อมโปรยการ์ดกลางฮอลล์เป็นของที่ระลึก ปิดท้ายด้วยการพูดคุยถึงมิตรภาพ ก่อนทั้งสาม NONT TANONT , Jeff Satur , THE TOYS จะร่วมร้อง “ทิ้งแต่เก็บ”, “แค่เธอ” และ “ทุกนาทีที่สวยงาม” ที่ทั้งไพเราะและลึกซึ้งเป็นความทรงจำที่ดี
เสียงกีตาร์อะคูสติคดังขึ้น Singto Numchok ปรากฏตัวพร้อมความสนุก เปิดด้วย “อยู่ต่อเลยได้ไหม” ต่อด้วย “คืนที่หมาเต็มวัด” ที่แฟน ๆ ทั้งฮอลล์โยกตามอย่างสนุกสนาน และปิดด้วย “I Just Wanna Pen Fan You” ที่งานนี้มีปลาวาฬตัวโตล่องลอยไปทั่วทั้งฮอลล์ และเมื่อถึงช่วงสุดท้าย นนท์ปิดคอนเสิร์ตด้วย “แค่แอบหวัง”, “โต๊ะริม”, และ “ความทรงจำที่แสนดี” ขณะที่เสียงร้องของแฟน ๆ ประสานกับศิลปินจนกลายเป็นหนึ่งเดียว
จบคอนเสิร์ต… “พี่จี๊บ เทพอาจ” ผู้บริหารใหญ่แห่ง LOVEiS ส่งแฟนเพลงกลับบ้านทุกค่ำคืนด้วยการจัดอาหารมาให้แฟน ๆ ได้อิ่มอร่อยครบทั้ง 4 รอบ นับว่าเป็นคอนเสิร์ตแห่งปีที่หลอมรวมทุกมิติของคำว่า “สุรุ่ยสุร่าย” ได้ลงตัวที่สุด และจะกลายเป็นความทรงจำที่จะอยู่กับผู้ชมไปอีกแสนนาน