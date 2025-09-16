แก้มบุ๋ม-พีท จูงมือจดทะเบียนสมรส เผย แม่ลี ร้องไห้ดีใจยิ่งกว่า เหตุถูกสบประมาทลูกสาวโดนหลอก
หลังจากได้ฤกษ์ดีจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรส สำหรับ แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย และสามีหนุ่ม พีท กันตพร หาญพาณิชย์ หลังแต่งงานกันครบ 1 ปี โดยทั้งคู่ที่มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Reducose EG (รีดูโคสอีจี) ตราปนันชิตา ได้เปิดใจถึงโมเมนต์จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คนที่ดีใจที่สุด คือ แม่ลี แม่ของแก้มบุ๋ม ถึงกับร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจ หลังเคยถูกชาวเน็ตสบประมาทว่าลูกจะโดนทิ้ง
ยินดีด้วย กับนามสกุลใหม่?
แก้มบุ๋ม : “ยังนามสกุลเดิม เพราะว่ามูไว้ ไม่งั้นต้องเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เรื่องยาว ก็เลยใช้นามสกุลเดิมค่ะ”
จดทะเบียนสมรสแล้ว?
แก้มบุ๋ม : “พี่พีท เป็นยังไงคะ”
พีท : “นี่แหละครับ ได้ภรรยาอย่างเป็นทางการมายืนอยู่ตรงนี้ครับ”
แก้มบุ๋ม : “แล้วประเด็นคือตอนแรกเขาดูไม่ตื่นเต้น แต่พอจดปุ๊บ หยิบใบทะเบียนสมรสไป ชอบมาก เอาไปเคลือบเรียบร้อยเสร็จสรรพทุกอย่างเลย เราไม่ได้จับเลย”
โมเมนต์ตอนที่จดรู้สึกอย่างไร?
พีท : “โมเมนต์ตอนที่จดหรอครับ จริงๆ เรามีฤกษ์จะจดอยู่แล้ว แต่พอดีมันยาวหลังจากแต่งงานประมาณปีหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ประกาศออกไปเพราะว่ามันเรื่องในอนาคต ก็อยากให้ทุกคนเห็นวันที่จดเลย มันก็เลยแต่งงานปุ๊บ อีกปีนึงถึงมาจดครับ”
แล้วยังเห่ออยู่มั้ย?
พีท : “เห่อเสมอนะ (ยิ้ม)”
แก้มบุ๋ม : “ฟิน(หัวเราะ) (เวลาเขาคลั่งรักเป็นยังไง?) ถ้าเกิดใครดูไลฟ์จะเห็นว่า ไลฟ์ขายของ มือเขาจะต้องจับมือเราตลอดเวลา แล้วมาใกล้เราเอามือมาจับ เราก็ต้องบอกหยุดก่อน ขอเอามือไปทำอย่างอื่นก่อน หยิบสินค้าก่อน ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ”
เราก็ดูวีนเขาตลอดเวลา?
แก้มบุ๋ม : “วีนจริงบ้าง วีนเล่นบ้าง”
แสดงว่าเราก็ชอบที่เขาติดสกินชิพแบบนี้?
แก้มบุ๋ม : “ไม่ เป็นคนไม่ชอบให้ใครมาโดนตัว แต่เราก็ต้องยอมเขาคนหนึ่ง”
ในแง่กฎหมายเป็นสินสมรสแล้ว?
แก้มบุ๋ม : “สินสมรสหรอคะ หรือว่าปันผลรอบนี้จะต้องเป็นของหนู หนูขอแค่ 30 แต่ความจริงของหนูต้อง 50 เปอร์เซ็นต์”
พีท : “ใช่ มันต้องคนละครึ่งนะ”
แก้มบุ๋ม : “ไม่เอา เอาไปเหอะ พูดจริง เพราะเขาทำงานเหนื่อย ให้เขาได้เงินของเขาไปนั่นแหละ หนูแค่รับจ๊อบแบบหาเช้ากินค่ำก็พอแล้ว น่าสงสารปะ น่าสงสารยัง(ยิ้ม) (ดราม่ามาก?) ไม่เป็นไร หนูหาเช้ากินค่ำ พี่พีทเอาไปเถอะ”
ตกลงคือ 30:70 เปอร์เซ็นต์ใช่มั้ย?
แก้มบุ๋ม : “ล้อเล่น ล้อเล่นเขา ไม่เอาค่ะ (ไม่เอาเลยใช่มั้ย?) ถ้าเขาให้ก็เอาค่ะ”
หลังจดทะเบียนเป็นยังไง ต่างไปจากเดิมมั้ย ดูมั่นคงมีกฎหมายรองรับ?
พีท : “ใช่ จริงๆ พอจดทะเบียนก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนคนเดียวกันจริงๆ แล้วนะ เราจับมือกันแน่นมากขึ้น จะเดินต่อไป รู้สึกดีนะครับ แล้วก็มันเป็นอีกขั้นหนึ่งที่โอเคถ้าสมมติว่าเราอยากมีลูกแล้วมีลูกไม่ได้ด้วยตัวเอง มันก็ทำวิทยาศาสตร์ได้แบบถูกกฎหมายแล้ว แบบนั้นครับ”
แล้วแก้มบุ๋มล่ะ พอมีทะเบียนสมรสแล้ว รู้สึกอย่างไร?
แก้มบุ๋ม : “คนที่ดีใจไม่ใช่หนู แต่กลายเป็นคนรอบข้าง เช่น แม่ เหมือนเขาคงโดนใครมาพูดอะไร ชาวเน็ตมาว่าลูกเธอต้องโดนหลอกมาแน่ๆ เลย เดี๋ยวเขาก็ต้องทิ้งลูกเธอ เขาก็เหมือนอดกลั้นคำจากอินเตอร์เน็ต พอวันที่ลูกจดทะเบียนเขาก็ดีใจร้องไห้ ในขณะที่ลูกยังแบบนี่มันเรื่องอะไรกัน ง่วงนอน เพราะมันเช้า”
พีท : “แต่วันที่จดทะเบียน แม่ลีตื่นสายนะ”
แก้มบุ๋ม : “แต่แม่ต้องมาเซ็นเป็นพยาน แต่แม่ดีใจมากกว่าลูก มากกว่าลูกเขย ขั้นกว่า เราก็ดีใจ แต่เรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องจดทะเบียนกันอยู่แล้ว เราแต่งงานเราก็รู้ว่าจะต้องจด แต่เรื่องฤกษ์ยังไม่ถึงแค่นั้น แต่สุดท้ายคนที่ดีใจมากที่สุดคือพี่พีท แต่ดีใจขั้นกว่าคือแม่ลี”
เราจะต้องเปลี่ยนนามสกุลมั้ย?
พีท : “ตอนนี้คุยกันว่าเขาจะใช้นามสกุลเดิม”
แก้มบุ๋ม : “หนูดูเลขมาแล้วว่า ปรียาดา สิทธาไชย เลขมันดีแล้ว มันทำให้ชีวิตรุ่งเรือง ถ้าหนูเปลี่ยนนามสกุลเป็นหาญพาณิชย์ ปุ๊บ หนูก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อจริงอีก แล้วหนูก็ต้องไปธนาคาร ไปๆๆๆ หนูว่าหนูไม่ไหว ไปต่างประเทศอาจจะโดนติด ตม. อีก เหนื่อย หนูก็เลยไม่เปลี่ยน”
พีท : “ติด ตม. บ่อยมาก”
แก้มบุ๋ม : “มิส ตม. ค่ะ ตรวจทุกอย่าง หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม ขนาดบอกว่ามากับพี่พีทนะ ก็ไม่”
พีท : “เพราะมันมีเปลี่ยนชื่อนู่นนี่ แล้วเขาไม่ค่อยพกใบเปลี่ยนชื่อไปครับ”
แก้มบุ๋ม : “ชีวิตเปลี่ยนชื่อเยอะมาก ชื่อ-นามสกุลเปลี่ยนมา 7-8 อัน พอแล้ว แต่ถ้าหน้าต้องยกให้เรื่องแม่นะคะ แม่เปลี่ยนบ่อยกว่า แม่ลีเปลี่ยนบ่อยกว่า(หัวเราะ) แต่แม่ไม่ค่อยได้ไปด้วย หนูไปกับพี่พีทซะมากกว่า”
กระบวนการต่อไป มีลูกได้เลย จดทะเบียนสมรสแล้ว?
พีท : “ใช่ครับ ก็แพลนว่าจะวิทยาศาสตร์แล้วเนาะ เดือนหน้า”
แก้มบุ๋ม : “ใช่ค่ะ ต้องวิทยาศาสตร์แล้ว เพราะว่าธรรมชาติรอมา 3 เดือน ไม่น่าได้ ก็ขอเทคนิคที่ชาวเน็ตให้มา เอามาใช้แล้ว หลายอย่าง ทำตัวให้สูงขึ้นไว้ (หัวเราะ)”
พีท : “ก็ 3 เดือนเต็มอ่ะ ก็เต็มที่นะ(หัวเราะ)”
แก้มบุ๋ม : “ไม่ หนูว่าน่าจะมีปัญหาที่ตัวหนู ไม่น่าจะเป็นปัญหาที่ตัวเขา เพราะอายุด้วย แล้วก็ไม่ค่อยได้นอน ก็วิทยาศาสตร์ดีกว่าค่ะ”
ตอนนี้ฝากไข่เรียบร้อยแล้วใช่มั้ย?
แก้มบุ๋ม : “กำลังจะฝากกระบวนการใหม่ ตอนแรกว่าจะฝากเดือนนี้ แต่พอไปปุ๊บ อ้าว เปลือกไข่ออกมาไม่หมด ก็ต้องรออีกเดือนหนึ่ง”
มันง่ายมั้ยที่สามีเป็นเจ้าของโรงพยาบาล?
แก้มบุ๋ม : “มันง่ายในเรื่องของค่าใช้จ่าย แต่มันไม่ง่ายในเรื่องของคุณภาพไข่ คุณภาพของเราเองไม่ง่าย แต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายง่าย การดูแลง่าย”
เราทั้งคู่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้น?
แก้มบุ๋ม : “ก็อาจจะต้องอย่างนั้นนะคะ แต่ว่าก็ยังอยากทำงานอยู่ดี (ยอมลดงานมั้ย?) หนูเป็นคนหาเช้ากินค่ำ ไม่ได้ๆ หนูมีภาระ หนูมีหมาแมวที่ต้องเลี้ยงดูอีกเยอะ”
จะมีลูกแฝดไปเลยมั้ย?
พีท : “ขึ้นอยู่กับว่าได้ไข่กี่ใข ถ้าสมมติมันได้เยอะ แพลนแฝดก็ยังอยู่”
ไหวมั้ยที่จะมีแฝด?
แก้มบุ๋ม : “ไหวค่ะ แต่ไม่รู้ว่าร่างกายไหวหรือเปล่า แต่ใจหนูไหวอยู่แล้ว”.