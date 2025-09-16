สิ้นสุดการรอคอย 2141 วัน ‘ไค EXO’ ออนเสตจสุดพลัง ปิดจบคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทย
KAI (ไค) แห่งวง EXO (เอ็กซ์โซ) ออนสเตจสุดทรงพลัง โชว์การแสดงระดับเวิลด์คลาสในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทย 2025 KAI SOLO CONCERT TOUR <KAION> IN BANGKOK เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ท่ามกลางแฟนคลับที่ต่างเดินมาเจอ
สัญญาณเริ่มต้นแห่งนิรันดร์กาลจุดประกายขึ้นทันทีที่ KAI ปรากฏตัว สะกดทุกสายตาด้วยไลน์เต้นอันเป็นเอกลักษณ์หน้ากระจกบานใหญ่ในเพลง ‘Sinner’ ราวกับกำลังเผชิญหน้ากับอีกหนึ่งตัวตนในเงาสะท้อน ก่อนจะแปรเปลี่ยนอย่างมีชั้นเชิงสู่ ‘음 (Mmmh)’ เพลงเดบิวต์ที่ปลุกพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ ไปจนถึงผลงานอื่น ๆ อย่าง ‘Peaches’ อบอวลชวนฝันอันแสนหวานด้วยกลิ่นอายโรแมนติก และเพลงสุดฮิตติดหู ‘Rover’ ทวีบรรยากาศอันร้อนแรงท่ามกลางเสียงเชียร์และร้องตามกันดังสนั่นฮอลล์
อีกหนึ่งไฮไลต์ คือ การแสดงจากผลงานล่าสุดมินิอัลบั้มชุดที่ 4 ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ปลดล็อกการรอคอยของแฟน ๆ ด้วยเพลง ‘Wait On Me’ ก่อนพาดำดิ่งสู่ความสดชื่นใน ‘Adult Swim’ ไล่เรียงไปถึง ‘Walls Don’t Talk’ และ ‘Pressure’ ที่เผยสีสันทางดนตรีและสไตล์อันน่าหลงใหลของ KAI ได้อย่างชัดเจน
ไม่เพียงเท่านี้ ยังพาผู้ชมย้อนคืนความทรงจำผ่านเมดเลย์เพลงของ EXO (เอ็กซ์โซ) ในแบบฉบับของ KAI ทั้ง ‘My Lady’, ‘Baby Don’t Cry’ และ ‘너의 세상으로 (Angel)’ รวมถึงเพลงเดี่ยว ‘Confession’ ซึ่งนำกลับมาแสดงอีกครั้งด้วยความเท่ที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิม
ที่สำคัญ คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแสดงเดี่ยวเต็มรูปแบบที่มอบประสบการณ์การรับชมและรับฟังสด ๆ ให้กับแฟน ๆ เป็นครั้งแรกเท่านั้น แต่ยังเป็นการกลับมายืนบนเวทีในประเทศไทยอีกครั้งในรอบเกือบ 6 ปีของ KAI ซึ่ง EXO-L ก็ตั้งใจทำแฟนโปรเจกต์พิเศษมากมาย ทั้งป้ายรูปหมี สื่อถึง KAI พร้อมข้อความ “การรอคอย 2141 วัน ได้จบลงแล้ว ขอบคุณที่มาหากันนะ” ปลอกแท่งไฟรูป หมี และ พีช รวมถึงการแปรกล่องไฟ “KAI IS GOD”
ตลอดเวลากว่า 2 ชั่วโมง กับ 20 บทเพลง และทุกการเคลื่อนไหวอันทรงพลัง สวยงาม และเปี่ยมด้วยอารมณ์ สะกดผู้ชมราวกับเวลาถูกหยุดนิ่งของ KAI พร้อมยืนยันถึงการเริ่มต้นแห่งนิรันดร์กาลระหว่าง KAI และ EXO-L อย่างแท้จริง