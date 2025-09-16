ออม สุชาร์ ยันไม่ได้ฮุบบริษัทจากหุ้นส่วน ยอมรับเรื่องอยู่ในกระบวนการชั้นศาลแล้ว
จากกรณีที่มีข่าวลือถึงดาราดังฮุบบริษัทจากหุ้นส่วน ที่เริ่มต้นจากการทำธุรกิจมาด้วยกัน หลังแบรนด์เติบโต ทั้งนี้ก็ได้มีกระแสโยงไปที่ นางเอกสาว ออม สุชาร์ มานะยิ่ง ว่าเป็นดาราคนดังกล่าว ทั้งนี้ ข่าวสดบันเทิง ได้ต่อสายตรงถึงนักแสดงสาว ซึ่งทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวเป็นผู้รับสาย พร้อมทั้งตอบถึงประเด็นดังกล่าวว่า
“ตอนนี้น้องคงออมมาพูดอะไรได้มากกว่าที่ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวออกมา ส่วนข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถบอกได้คือ ตอนนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการชั้นศาล จึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ อีกอย่างตอนนี้ทางคู่กรณีก็ยังมีหุ้นอยู่ในบริษัท ส่วนตัวน้องเองก็ไม่ได้เป็นแค่พรีเซนต์เตอร์อย่างที่คู่กรณีบอก น้องออมได้ลงทุนเป็นเงินด้วย ไม่ได้เป็นการฮุบแน่นอน
คู่กรณีเขาไม่ได้มีปัญหาแค่น้องออมคนเดียว ก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีปัญหาคล้ายๆ กันเหมือนกัน ซึ่งตอนนี้บริษัทน้องออมบริหารอยู่คนเดียว ส่วนตัวคู่กรณีเขาก็ไปเปิดแบรนด์ จึงไม่ทราบว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไร”