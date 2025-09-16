นก จริยา ขึ้นศาลหลังอดทนไม่ตอบโต้มาหลายปี ฟาดเกรียนคีย์บอร์ดรอรับกรรมเลย
เจอโพสต์แซะมานาน ล่าสุด นก จริยา ไม่ขอทนอีกต่อไป ลุกขึ้นศาลสู้กลับแล้ว โดยล่าสุด เจ้าตัวได้เผยภาพหน้าศาลอาญา พร้อมบอกเล่าไว้ว่า
“ความจริงพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิม ความถูกต้องพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิม ความจริง ความถูกต้อง ความสุจริต บางคนอาจจะเรียกว่า โง่ แต่เราเรียกว่า ศักดิ์ศรีและเกียรติ์ ถึงแม้บางครั้งต้องใช้การต่อสู้ที่ยาวนาน และข้อความถัดมา คงเป็นความห่วงใย จากที่ดิฉันป่วยแพนิก วีคที่แล้ว เลยกลัวดิฉันจะรีบตาย โถ ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วง และที่โพสต์แซะ มาหลายๆปี และดิฉันไม่ตอบโต้เลย ก็รอ รับกรรมนะคะ ไม่รับช่อดอกไม้ หรือคำขอโทษ คุณทำกับคนอื่นไว้มาก จ่ายเป็นเงินค่ะ #ปากดี #เกรียนคีย์บอร์ด”