ปลุกเสียงลำแคน โชว์อีสานสู่สากล ‘Molam Idol Thailand’ กลางกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
จากความสำเร็จของหมอลำไอดอลไทยแลนด์ ในการออนทัวร์ต่างประเทศที่กรุงเม็กซิโก ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากต่างชาติ
เฮียหน่อยหมอลำไอดอล สุชาติ อินทร์พรหม นำทัพศิลปิน อ๊อฟ สุรพล, อาย ปาลิตา, แทน ถิรวัฒน์, ทีม สกลนคร, นาจิน ชินภัทร, มาร์ค ชัยรัชต์, ไผ่ เสริมศักดิ์, แม็ก นัทธพงศ์ ตัวแทนศิลปินไทยลูกอีสาน จัดโชว์สุดพิเศษในงาน Sawasdee DC Thai Festival เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2025 ณ เนชันแนล มอลล์ (National Mall) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมา ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติ มีผู้มาร่วมสนุกหน้าเวทีหมอลำในต่างแดนอย่างคึกคัก
“หมอลำไอดอลไทยแลนด์” เป็นตัวแทนศิลปินไทยลูกอีสาน ที่มี “หมอลำ” เป็นสื่อกลาง แสดงให้นานาชาติเห็นว่า ซอฟพาวเวอร์อีสานคือความม่วนที่ไร้ขีดจำกัด นับเป็นการต่อยอดจากหมอลำแคมป์ ค่ายปั้นศิลปินพื้นบ้านอีสานรุ่นใหม่ ส่งออกไปสู่สากลอย่างแท้จริง