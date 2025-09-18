สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ชี้แจงหลัง ต้อม ยุทธเลิศ ยื่นตรวจสอบความโปร่งใส
จากกรณีที่ผู้กำกับดัง ต้อม ยุทธเลิศ ได้ยื่นหนังสือขอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ปมการใช้เงิน ทักก้า (THACCA) หลังตนได้สอบถามถึงเงินที่เข้าบัญชีสมาคมฯ ได้รับเงินเท่าไหร่ และทางสมาคมฯ มีแผนจะดำเนินการใช้เงินอย่างไรเพื่อเหล่าสมาชิก แต่กลับไม่ได้รับคำตอบ จึงเป็นมูลเหตุแห่งการเดินทางเพื่อเข้าแจ้งถึงการตรวจสอบในพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส ล่าสุด ทางเพจ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า
“แถลงการณ์จากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
เรื่อง: ชี้แจงกรณีการแถลงข่าวของคุณยุทธเลิศ สิปปภาค
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยขอเรียนชี้แจงต่อสมาชิกและสาธารณชน จากกรณีที่คุณยุทธเลิศ สิปปภาค ได้แถลงข่าวพาดพิงถึงสมาคม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 โดยมีประเด็นที่สมาคมขอชี้แจงดังนี้
1. เรื่องการรับเงินสนับสนุนจาก THACCA
สมาคมขอยืนยันว่า ไม่ได้รับเงินสนับสนุนเป็น “ร้อยล้านบาท” ตามที่มีการกล่าวอ้าง
การสนับสนุนที่สมาคมได้รับเป็นแบบ “รายโครงการ” ซึ่งต้องผ่านกระบวนการยื่นข้อเสนอและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐตามขั้นตอนปกติ และมีการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในแต่ละโครงการ ตลอดจนมีการรายงานหลังจากโครงการเสร็จสิ้นตามระเบียบราชการเสมอ
2. การจัดการเงินภายในสมาคม
คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันได้ว่าจ้าง สำนักบัญชีภายนอก เข้ามาจัดทำบัญชีและรวบรวมเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถนำเสนอรายงานการเงินต่อสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ประจำปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ของปี 2568
3. เรื่องการสื่อสารกับคุณยุทธเลิศ
คุณยุทธเลิศได้ ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมตั้งแต่ปี 2563 ทำให้ไม่มีสิทธิตามข้อบังคับที่จะสอบถามหรือขอข้อมูลภายในของสมาคมโดยตรง
ทั้งนี้ คำถามที่ส่งมาผ่าน LINE กลุ่ม ไม่ถือเป็นช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของสมาคม การไม่ตอบคำถามเป็นการส่วนตัวจึงเป็นไปเพื่อรักษามาตรฐานการสื่อสารเดียวกันกับทุกฝ่าย
โดยสมาคมจะให้ข้อมูลผ่าน
– ช่องทางที่กำหนดสำหรับสมาชิกปัจจุบัน
– หรือผ่านหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตรวจสอบ หากมีคำสั่งหรือการร้องขออย่างเป็นทางการ
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยยืนยันความพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคงความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของสมาคม
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2568
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย