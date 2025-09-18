อ๊อด บัณฑิต รับเป็นเหรัญญิกที่ ต้อม ยุทธเลิศ พูดถึง ยันสมาคมโปร่งใส ขอเวลาเตรียมเอกสารชี้แจง

‘อ๊อด บัณฑิต’ รับเป็นเหรัญญิกที่ ต้อม ยุทธเลิศ พูดถึง ยันสมาคมผู้กำกับฯ โปร่งใส ขอเวลาเตรียมเอกสารชี้แจง
อ๊อด บัณฑิต ผู้กำกับภาพยนตร์ และเหรัญญิกของสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เดินทางมาร่วมงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทย “ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 33” ประจำปี 2567 ณ ห้อง Grand Chambray Balloon ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา จากนั้นเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีที่ ต้อม ยุทธเลิศ เดินทางยื่นหนังสือให้หน่วยงานรัฐทำการตรวจสอบและถอดถอนสมาคมฯ เมื่อช่วงสายของวันเดียวกันนี้ พร้อมชี้แจงถึงปมการใช้เงินของทักก้า (THACCA)
ต้อม ยุทธเลิศ ยื่นหนังสือให้ตรวจสอบสมาคม?
“ติดตามมาตลอด ต้องเรียนตรงๆ เหรัญญิกที่ผู้ถึงก็ผมนี่แหละ คือไม่ได้เป็นเหรัญญิกโดยการแต่งตั้ง แต่ผมดูแลเงินมาตั้งแต่ยุคผมเป็นนายก จนมายุคพี่ปื้ด(ธนิตย์) ยุคนุชชี่(อนุชา) เขาก็บอกว่าให้ดูแลต่อไปจะได้ไม่วุ่นวายเรื่องเปลี่ยนลายเซ็นการเบิกเช็ก แต่ก็เซ็นพร้อมกันกับอีกท่านหนึ่ง แต่ทุกครั้งมีการรายงานตลอดว่ามีอะไร
ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น พี่ต้อมคงอยากตรวจสอบอะไรบางอย่าง เพราะว่ามีเงินทักก้าเข้ามาจำนวนหนึ่ง แล้วพี่เขาคงโกรธที่ไม่มีใครตอบรับข้อความ แต่ต้องเรียนอย่างนี้ ที่แกทักมาปุ๊บมันไม่สามารถตอบเลยไม่ได้ เราต้องมีหลักฐาน แกถามมาว่าเงินทักก้าเข้ามากี่ล้านตอบหน่อย เราตอบไม่ได้เพราะต้องเอาหลักฐานมาก่อน ผมเป็นศิลปินไม่ใช่นักบัญชี บางทีหลักฐานเอกสารไม่ได้ทำขนาดนั้น ก็ถามไปกับสมาคมว่าจะเอายังไงดี นายกฯ ก็บอกว่าให้มีหลักฐานก่อนแล้วกันค่อยไปบอก ก็เลยเงียบ แต่พอเงียบไปวันเดียวก็เกิดเรื่องแล้ว ว่าไม่ตอบเพราะมีพิรุธ แล้วก็ไปยื่นถอดถอนสมาคม”
ที่ตอบไม่ได้เพราะเงินไม่ได้มาก้อนเดียว?
“มาทีละก้อน แต่ละงานก็มาทีหนึ่งทีละครั้ง ตั้งแต่ต้นปี 2567 มีหลายเทศกาลหนังมาก เยอะไปหมด มีอบรมยังโปรดิวเซอร์ ยังสคริปต์ไรต์เตอร์ มีอีกมาก ซึ่งเราต้องหาหลักฐานก่อนครับ เพื่อให้ชัดเจนก็เลยต้องมีเวลาให้ มีหลักฐานและตั้งตัวว่าจะยังไง ทีนี้ก็เลยต้องเงียบ พอเงียบก็หาว่าเรามีพิรุธหรือเปล่า พี่ต้อมให้เวลาพวกผมนิดนึงนะครับ ทุกอย่างตอบได้หมดเพราะเราต้องแจงกับรัฐบาล”
มูลค่าถึง 100 ล้านไหม?
“ไม่น่าถึง แต่เกือบๆ 70 ล้าน ตั้งแต่ต้นปี 2567 ครับ (เรื่องการจัดสรรเงินที่นำมาใช้?) ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของงานหนังต่างประเทศ แล้วเราก็จ่ายเช็กให้กับออแกไนซ์ที่มารับงาน เราใช้ออแกไนซ์เพราะเราทำเองไม่ได้ อนุกรรมการก็จัดหามา งานนี้ใครดูแลก็จ่ายเช็กตามหน้าที่”
เงินที่นำมาใช้ถูกวัตถุประสงค์ใช่ไหม?
“ใช่ครับ กรรมการภาพยนตร์ส่วนหนึ่งก็เป็นอนุกรรมการทักก้าด้วย มีการประชุมกัน มีการสรุปมาเป็นเนื้องานเดียวกัน แล้วมีการมอบหมายทำงานกัน แต่ผมไม่ได้เป็นนะ เขามาเบิกเราก็ต้องให้เพราะเขาคุยกันมาแล้ว แต่ทุกอย่างตรวจสอบได้เพราะใช้งานจริง”
โปร่งใสใช่ไหมการบริหารเงิน?
“ผมว่าส่วนที่ผมตรวจสอบได้ผมว่าโปร่งใส คำว่าตรวจสอบได้หมายความว่าส่งให้ใครบ้างที่เป็นออแกไนซ์ แต่ออแกไนซ์มีค่าดำเนินการอะไรเท่าไหร่มีอยู่แล้ว (ตรวจสอบได้ไม่มีนอกมีใน?) ไม่มีๆ เรารู้จักออแกไนซ์ดี เขาทำงานให้กับรัฐบาล งานราชการมาเยอะ เขารับเงินไปส่งนเรื่องผลกำไรก็ต้องมีบ้าง”
ทักก้ามีการสนับสนุนเรื่องทำหนังด้วยใช่ไหม?
“มีก้อนหนึ่ง คือทักก้ามีหลายส่วน มีเทศการหนังต่างๆ ส่วนหนึ่ง แล้วงบ OFOS คือพัฒนาบุคลากรอย่างเดียว เป็นงบเปิดการสอน หรืองานในประเทศ หรืองบสำหรับชิงทุนทำหนังก็มีอีกงบหนึ่ง แต่เป็นปีละครับ ส่วนงานเทศกาลหนังมีเรื่อยๆ ทุกปี มันเลยดูคึกคักว่ามีแต่งานเทศกาล”
งานแต่ละงานใช้เท่าไหร่ ใครจัดสรร ใครตัดสินใจให้?
“คนตัดสินคืออนุกรรมการด้านภาพยนตร์ มีคนเสนอมาทางอนุกรรมการว่าจะใช้เท่านี้ๆ เขาก็จะตรวจสอบว่าสมเหตุสมผลนะ ค่าโรงแรม ค่าที่พัก ค่าเช่าบูธ (เราประเมินตามค่าใช้จ่ายจริงใช่ไหม?) จริงครับ มีแต่ความจริง แล้วก็มีราคากลาง รัฐเขามีราคากลาง อย่างตั๋วไปปูซาน 2 หมื่น จะมาเบิก 5 หมื่นไม่ได้ เขาจะตรวจสอบถ้าอย่างนี้ไม่ได้ๆ”
มีโครงการไหนมีมูลค่าเกินจริงไหม?
“ไม่มีครับ ผมยืนยัน เพราะว่ามันถูกตรวจสอบตอนยื่นเสนอไป ราชการเขาตรวจสอบสมเหตุสมผลไหม ไม่สมเหตุสมผลก็ตัดงบครับ”
มั่นใจหลักฐานที่จะไปตามหามาใช่ไหม?
“หลักฐานการโอนเงินหาได้ แต่ขอใช้เวลานิดนึง ส่วนหลักฐานเรื่องการใช้จ่ายอันนี้ไม่รู้แล้ว อย่างเรื่องค่าที่พัก ค่างาน ค่าดาราที่ไปร่วม ไม่รู้แล้วเป็นเรื่องขอออแกไนซ์ครับ”
ในสมาคมมีกลุ่มตรวจสอบการใช้จ่ายไหม ใช้ไปเท่าไหร่ มีบิลหรือใบเสร็จไหม?
“ตรวจสอบเป็นก้อนใหญ่ ครั้งนี้เท่าไหร่ ออแกไนซ์นี้เท่านี้ แต่ถ้าค่าปลีกย่อยไม่ได้ขนาดนั้น (ใช้เวลากี่วันจะออกมาชี้แจง?) มีเป็นเดือน ขออนุญาตนะ ตอนนี้เราติดต่อบริษัทบัญชีให้มาช่วยเราแล้ว อย่างที่บอกสมาคมมีแต่อาร์ตติส แค่นี้ก็ประสาทกินกันแล้วครับ ถ้ามาทำงานเอกสารยากครับ ก็จัดหาบริษัทบัญชีมาร่วมทำ แล้วถ้าเขาถามอะไรมาเราก็ตอบไป”
ต้อม ยุทธเลิศ ถามมาแค่ 1 วัน?
“อย่างถามวันนี้ พรุ่งนี้ก็เตรียมเลย เรียกนักข่าวมา ผมได้ยินมาตั้งแต่เมื่อวานว่าจะมีการถอดถอน แล้ววันนี้มายื่น ก็เท่ากับ 3 วัน วันเดียวเราเตรียมให้ไม่ทันครับ ถ้าต้องการคำตอบเลยประชั้นไป เราต้องตั้งสติตั้งหลัก เราไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันตามสไตล์คนทำหนังครับ ขอเวลานิดนึง”
เป็นเรื่องดีใช่ไหม ที่ต้อมให้หน่วยงานรัฐช่วยตรวจสอบ?
“ดีเลยครับ เป็นเรื่องดีจะได้ตอบสังคมได้ มาตรวจสอบก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ที่ผ่านมาเป็นความอิเหละเขละขละของพวกเราเอง ก็ต้องยอมรับครับ เราไม่ใช่นักวิชาการก็ไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่“
ที่ต้อมทำอย่างนี้ไม่โกรธกันใช่ไหม?
“ไม่โกรธกัน สนิทกัน รู้จักกันมา กินเหล้ากันมาตั้งหลายครั้ง เพียงแต่หน้าที่ผมไปอยู่ตรงนั้นพอดี เขาใจเขาครับ”