น้ำชา ชีรณัฐ โพสต์ภาพคู่ ออม สุชาร์ ส่งพลังใจให้รัวๆ ลั่นแรงถึงใคร? ‘ทำตัวเป็นเหยื่อทุกเรื่อง’
อยู่ในช่วงที่ นางเอกสาว ออม สุชาร์ มานะยิ่ง เจอกระแสข่าวดราม่าฮุบกิจกรรม หลังเปิดตัวบริษัทเครื่องสำอางกับหุ้นส่วน โดยล่าสุด น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์ นักร้องอดีตเคยเป็นหุ้นส่วนกับคู่กรณีของ ออม สุชาร์ ก็ได้เผยภาพร่วมเฟรมกัน พร้อมข้อความส่งกำลังใจว่า
“ I feel you, girl… let justice take its course ส่งพลังให้นะ @aom_sushar”
นอกจากนี้ในไอจีสตอรี่ของน้ำชาก็ยังโพสต์ข้อความรัวๆ ทั้ง “เรื่องเดิม…กับคนใหม่…🐍,ทำตัวเป็นเหยื่อทุกเรื่อง มองตัวเองบ้างนะคะ, แสดงเก่งขึ้นเยอะ หลังจากฝึกมาหลายปี” รวมถึง อิโมจิรูปงู ด้วย
