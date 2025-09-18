บันเทิง

น้ำชา ชีรณัฐ โพสต์ภาพคู่ ออม สุชาร์ ส่งพลังใจให้รัวๆ ลั่นแรงถึงใคร? ‘ทำตัวเป็นเหยื่อทุกเรื่อง’

น้ำชา ชีรณัฐ โพสต์ภาพคู่ ออม สุชาร์ ส่งพลังใจให้รัวๆ ลั่นแรงถึงใคร? ‘ทำตัวเป็นเหยื่อทุกเรื่อง’

อยู่ในช่วงที่ นางเอกสาว ออม สุชาร์ มานะยิ่ง เจอกระแสข่าวดราม่าฮุบกิจกรรม หลังเปิดตัวบริษัทเครื่องสำอางกับหุ้นส่วน โดยล่าสุด น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์ นักร้องอดีตเคยเป็นหุ้นส่วนกับคู่กรณีของ ออม สุชาร์ ก็ได้เผยภาพร่วมเฟรมกัน พร้อมข้อความส่งกำลังใจว่า

“ I feel you, girl… let justice take its course ส่งพลังให้นะ @aom_sushar”

นอกจากนี้ในไอจีสตอรี่ของน้ำชาก็ยังโพสต์ข้อความรัวๆ ทั้ง “เรื่องเดิม…กับคนใหม่…🐍,ทำตัวเป็นเหยื่อทุกเรื่อง มองตัวเองบ้างนะคะ, แสดงเก่งขึ้นเยอะ หลังจากฝึกมาหลายปี” รวมถึง อิโมจิรูปงู ด้วย

ADVERTISMENT