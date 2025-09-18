‘อนงค์ 2..สามสี่ชาติ’, ‘JAAR proudpetch’ส่งเดบิวต์ซิงเกิ้ล, ศึกสตรีทฟู้ด‘Chef Fest Thailand’
อนงค์ 2..สามสี่ชาติ
แค่ชาติเดียวไม่พอ.. ขอเจออีกสักสอง สาม สี่ชาติ! คาร์แมนไลน์, M Studio และ จังก้า สตูดิโอ ขอนำเสนอ “อนงค์ 2” ภาพยนตร์ รัก โรแมนติก แฟนตาซี จากฝีมือผู้กำกับ เอส คมกฤษ ตรีวิมล เจ้าของผลงานสร้างความประทับใจอย่าง แฟนฉัน, เพื่อนสนิท, สายลับจับบ้านเล็ก และ อนงค์ ภาคแรก ที่เตรียมกลับมาปลุกหัวใจผู้ชมให้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความอบอุ่นอีกครั้ง
เรื่องราวตำนานรักของ โจ ที่รับบทโดย จี๋ สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร และ อนงค์ รับบทโดย โบว์ เมลดา สุศรี ที่แม้ความตายจะพรากพวกเขาออกจากกัน แต่ในภาคนี้เราจะได้สัมผัสความผูกพันของพวกเขาที่คงอยู่มาหลายชาติภพทั้งใน พ.ศ. 2311, พ.ศ. 2411, และ พ.ศ.2485 ในทุกชาติที่ทั้งคู่ได้หวนกลับมาเจอกัน
พบกัน 30 ตุลาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์
“JAAR proudpetch”ส่งเดบิวต์ซิงเกิ้ล
ศิลปินอิสระน้องใหม่แกะกล่องสุดน่ารัก JAAR proudpetch หรือ จ๋า พราวเพชร ตรีวิชาพรรณ ส่งเดบิวต์ซิงเกิ้ลสุดคิ้วท์ “ไม่เป็นแฟน (Forever Stan)” ที่โดนใจแฟนคลับทุกคนอย่างแน่นอน หลังจากปล่อยมิวสิควิดีโอน่ารักสดใส กับเรื่องราวของแฟนคลับคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย จะคอยติดตามให้กำลังใจศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบคนเดิมคนนี้เสมอมา แบบไม่คาดหวังว่าจะให้ศิลปินให้ความพิเศษกับตัวเองมากกว่าแฟนคลับคนอื่นๆ
ทั้งนี้ยังได้ชวน หมอกร PROXIE มาเล่นเป็นพระเอกมิวสิควิดีโอที่เป็นตัวเองแบบสุดๆ และยังได้ มีน พีรวิชญ์ นั่งแท่นผู้กำกับมิวสิควิดีโอ ควบตำแหน่งเขียนบทไปด้วยในตัว รวมถึง Mihawk Back นักออกแบบท่าเต้นชื่อดังจากเกาหลีใต้ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินชื่อดังมากมายมาออกแบบท่าเต้นสุดน่ารัก พร้อมทั้ง ครูอู๋ D-Dance มาช่วยดูแลอีกคน จึงทำให้มิวสิควิดีโอเพลงนี้ออกมาได้อย่างลงตัวในทุกๆองค์ประกอบ
สามารถรับชมมิวสิควิดีโอเพลง ไม่เป็นแฟน (Forever Stan) – JAAR proudpetch ได้แล้ว และฟังเพลงได้ทางทุกสตรีมมิ่งแฟลตฟอร์ม
ศึกสตรีทฟู้ด “Chef Fest Thailand Season 3”
“Chef Fest Thailand” รายการออริจินัลเรียลลิตี้แข่งขันทำอาหารโดยคนไทยรายการแรก กลับมาอีกครั้งกับ Season3 : One Street, One Legend ศึกชิงจานเดือดแห่งตำนานสตรีทฟู้ด โดยผนึกกำลัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเฟ้นหา “สุดยอดเชฟสตรีทฟู้ดไทยคนแรกของโลก” ผู้ชนะจะได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
2 พิธีกร เอมี่ กลิ่นประทุม และ ป๊อก-กิตติพันธุ์ ปั้นตะกั่ว นำทีมร่วมสัมผัสความเข้มข้นกับเชฟผู้เข้าแข่งขันทั้ง 15 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เพื่อร่วมพิสูจน์ฝีมือในสนามจริงผ่านการตัดสินจาก 3 กรรมการ เชฟเมย์ พัทธนันท์ ธงทอง(National Coach, Thailand Culinary Academy), เชฟบาส วัฒนศักดิ์ ช่างเก็บ(Executive Chef, Hungry Nerd), ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร สายชิมฝีปากแซ่บ และพิเศษสุดกับสเปเชียลเกสต์ อินฟลูตัวแม่นำทีมโดย เจนนี่ ปาหนัน, ปิงปอง-ธงชัย ทองกันทม, เอิ๊ก ชาลิสา, นารา เครปกะเทย, ปิงลี่ เฟมัส ผนึกกำลังนำทีมผู้เข้าแข่งขันในการ Re-image เมนูสตรีทฟู้ดที่ได้รับโจทย์ให้เป็นจานใหม่ที่มีความสร้างสรรค์และน่าจดจำ สะท้อนเสน่ห์ของสตรีทฟู้ดไทย
ห้ามพลาด รายการ “Chef Fest Thailand Season 3 : ONE STREET, ONE LEGEND” ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. ทางช่อง 3 เริ่มออกอากาศตอนแรก วันเสาร์ที่ 20 กันยายนนี้ ติดตามทุกความอัปเดตก่อนใครที่เพจ Chef Fest Thailand