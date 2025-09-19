ยุ้ย ญาติเยอะ เล่าความคลั่งรัก เล็ก ชูชาติ สามีเผยแอบกลัว ไม่เคยคิดว่าพ่อจะยอมรับ
เมื่อ ยุ้ย ญาติเยอะ ควงสามี เล็ก ชูชาติ มารายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561 เผยตั้งวงดนตรีของตัวเองมาตั้งแต่อายุ 14 ผ่านมาหมดแล้วทุกความสำเร็จ แต่ตอนนี้มีคนบอกว่าเป็นนักร้องตกอับจริงหรือไม่? และนักร้องลูกทุ่งระดับ ยุ้ย ญาติเยอะ เคยโดนกดดันต้องห้ามอ้วน ชีวิตที่ผ่านมาเป็นอย่างไร คลั่งรักสุด!ถึงขั้นดาวน์คอนโดให้แฟน แต่เป็นคอนโดเปล่าๆ ไม่มีอะไรเลยลำบากยิ่งกว่าอยู่บ้านเพื่อน ติดตามเรื่องราวความรักน่ารักแบบนี้ได้ที่ พร้อมเปิดใจเกือบเลิกกันเพราะจับได้ว่าพี่เล็กแอบส่องแฟนเก่า! ไม่ได้หึงแต่ไม่ชอบคนโกหก คำว่าทุกอย่างไม่มีคำว่าเช่น ยุ้ย ญาติเยอะ เลิกร้องเพลงได้ แต่เลิกกับพี่เล็กไม่ได้ เพราะพี่เล็กดูแลดีทุกสิ่งทุกอย่าง! รัก..แต่ไม่กล้าที่จะรัก เพราะกลัวคุณพ่อไม่ยอมรับ เรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไร?
คนอื่นจะมองว่าเป็นนักร้องตกอับแล้วหรือเปล่า?
ยุ้ย ญาติเยอะ : คือยุ้ยไม่ได้กลัวอะไรเลยค่ะ ยุ้ยมีความสุขที่จะใช้ชีวิตอย่างนี้ แล้วยุ้ยมีวงมาตั้งแต่อายุ 14 เป็นวงดนตรีของตัวเอง ซึ่งมันไม่ได้มีวันหยุดเลยคือเหมือนกับว่าเราประสบความสำเร็จมากับทุกๆ อัลบั้มที่เราออกมาใช่ไหมคะ ยุ้ยเป็นสาวแล้ว
เล็ก ชูชาติ : ยุ้ยเป็นสาวแล้ว ยุ้ยมีผัวแล้ว พอแล้วไม่ต้องร้องแล้ว
ยุ้ย ญาติเยอะ : แล้วบางคนจะพูดว่าก็เพราะไม่มีงานจ้างสิ ก็อย่างนั้นด้วย
เป็นนักร้องลูกทุ่งระดับนี้เนอะเราจะต้องดูแลรูปร่างต่างๆ นานา ซึ่งมันก็เป็นความกดดันของเราด้วยส่วนหนึ่ง?
ยุ้ย ญาติเยอะ : กดดันค่ะ เพราะเราเป็นคนอวบท้วมเป็นคนใหญ่ทุกสัดส่วน เราเป็นนักร้องเราต้องดูแล ทั้งอาหารการกินมีแอบกินยาลดน้ำหนักแบบว่าสองสามวันกินที เพื่อไม่ให้อ้วน เวลาเลิกงานดึกยุ้ยกินข้าวเพราะเราเหนื่อย ทำไมไม่กินก่อนทำงาน เดี๋ยวร้องไม่ออกกินไม่ได้
แปลว่าเราตั้งใจจากนี้จะไปไกลกว่านี้ไหม?
ยุ้ย ญาติเยอะ : จะลองดูว่ามันจะไปไกลถึงไหน
เล็ก ชูชาติ : พี่อั๋นยังมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนนะ แต่เล็กไม่มีโอกาสเอาอันนี้ออกสิยุ้ยเดี๋ยวอ้วนนะ ไม่ได้ …
คลั่งรักมาก?
ยุ้ย ญาติเยอะ : ไปดาวน์คอนโดให้พี่เล็ก
เล็ก ชูชาติ : ไปดาวน์คอนโดเปล่าๆ ให้เรานอน
ยุ้ย ญาติเยอะ : ไม่มีไฟเราจะได้เลือกห้องได้
เล็ก ชูชาติ : เขาเปิดจอง เราก็นึกว่าเต็มที่เลย เตียงที่นอน ไม่มีอะไรเลย
ยุ้ย ญาติเยอะ : ห้องเปล่านอนพื้น
เล็ก ชูชาติ : แอบเป็นห่วงไปซื้อวิทยุที่มีพัดลมใส่ถ่านสามก้อน เลือกเอาถ้าเปิดพัดลม วิทยุอย่าฟังเดี๋ยวถ่านหมด ถ้าจะฟังวิทยุต้องไม่เปิดพัดลมต้องทนร้อนรู้ไหมว่าพี่ลำบากมาก ลำบากยิ่งกว่าอยู่บ้านเพื่อนอีก ปล่อยให้พพี่อยู่บ้านเพื่อนก็ดีแล้วตอนนั้นอะไรไม่รู้งง งงมาก
แต่ก็มีเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งมาเรื่อยๆ?
ยุ้ย ญาติเยอะ : มีเรื่องที่จะเลิกกันพี่เล็กเขาแอบไปส่องในเฟสบุ๊คแฟนเก่าจะไม่โมโหเลยถ้าเขายอมรับความจริงว่าเข้าไปส่องมา แต่ยี่เขาเถียงคอเป็นเอ็นเลย แต่เรามีหลักฐานไงมันไม่ได้เกี่ยวกับหึง มันเกี่ยวกับว่าโกหกทำไม โทรตามพ่อตามแม่เขาที่อยู่อยุธยามารับฟังว่าพี่เขาเป็นแบบนี้โกหกแบบนี้เลิกเนอะ
ด้วยความที่สัญญากับคุณพ่อหรือเปล่าที่จะดูแลน้องให้ดีๆพี่เล็กดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง?
เล็ก ชูชาติ : ก็ไม่คิดว่ามันจะทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆ ไม่มีเช่นเลยครับ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเช่น
ยุ้ย ญาติเยอะ : อย่างเลิกร้องเพลงเลิกได้ค่ะ เลิกกับพี่เล็กน่าจะเลิกยากเลิกไม่ได้
เริ่มต้นในการที่จะมีความรักก็เป็นการเริ่มต้นที่จะต้องเอาชนะสิ่งที่คุณพ่อไม่ชอบ?
เล็ก ชูชาติ : ใครจะกล้าไปรักยุ้ย ไม่กล้าที่รู้สึกเกินเลยไปแบบหัวหน้าลูกน้อง แต่ลึกๆ ก็ชอบครับ
แล้วพอคุณพ่อรู้?
ยุ้ย ญาติเยอะ : ก็โดนพักงานค่ะ แม่ก็บอกว่าเอามันเข้าบ้านทั้งคู่แม่เข้าบอกว่าเอาพี่เขาเข้าบ้านด้วยนะ ยุ้ยแบบดีใจ
เล็ก ชูชาติ : พี่พ่อให้เข้าบ้านแล้ว เขาดีใจแต่เรากลัว แปลกแล้ว ผมคิดว่ามันแปลกแล้ว
กลัวว่าพ่อเขาจะมีแผนอะไร?
ยุ้ย ญาติเยอะ : ใช่ค่ะ แล้วจับแยกทีหลัง
เล็ก ชูชาติ : ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยว่าพ่อเขาจะยอมรับผม