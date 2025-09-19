บัลเลต์ ความฝันในหอแดง บุกเวทีไทยครั้งแรก ฉลอง 50 ปี สัมพันธ์การทูตไทย-จีน
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย คณะบัลเลต์ระดับแนวหน้าของเอเชีย National Ballet of China ฝึกซ้อมการแสดงอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมโชว์การแสดงบัลเลต์ “ความฝันในหอแดง” (A Dream of Red Mansions) หนึ่งในสี่วรรณกรรมอมตะของจีน ที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนสุดยิ่งใหญ่ ภายในงาน Bangkok Festivals ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 20 กันยายนนี้ ซึ่งมีผู้จอง 2 รอบการแสดง รวมกว่า 3,000 คน ให้ได้สัมผัสความสง่างามและเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ของการแสดงชุดนี้
ถง รุ่ยรุ่ย (Tong Ruirui) นักออกแบบท่าเต้นบัลเลต์ เรื่อง “ความฝันในหอแดง” (A Dream of Red Mansions) เปิดเผยว่า รู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่บัลเลต์เรื่อง ‘ความฝันในหอแดง’ (A Dream of Red Mansions) ถูกนำมาแสดงในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ผลงานนี้ออกสู่ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตกในการแสดงออกทางวัฒนธรรมจีนในระดับสากล และทำให้ผู้ชมในประเทศไทยได้เข้าใจวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม
“สำหรับฉัน ‘ความฝันในหอแดง’ คือผลงานที่ท้าทายที่สุดในอาชีพการสร้างสรรค์ของฉัน ฉันไม่เคยคิดว่าความคิดนี้จะกลายเป็นจริงในไม่กี่ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมาในรูปแบบของบัลเลต์ด้วย เพราะตัวฉันเองเป็นผู้กำกับการเต้นจีน นี่คือผลงานละครบัลเลต์เรื่องแรกของฉัน ฉันคิดว่ามันเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ ทั้งการท้าทายงานวรรณกรรมคลาสสิกและการผสมผสานภาษาท่าเต้นบัลเลต์และการเต้นจีนเข้าด้วยกัน”
ถง รุ่ยรุ่ย เผยอีกว่า กระบวนการซ้อมใช้เวลารวมกันประมาณ 2 ปีครึ่ง ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในการเตรียมงาน การสร้างโครงสร้างของบท ไปจนถึงการฝึกซ้อมในระยะหลัง
“จริงๆ แล้วเวลาในห้องฝึกซ้อมใช้ประมาณ 4 – 5 เดือน ส่วนเวลาอีกประมาณ 1 ปี หรือ 2 ปีเราใช้ในการอ่าน “ความฝันในหอแดง” ซ้ำๆ และค้นหาสัญลักษณ์ต่างๆ” ถง รุ่ยรุ่ยกล่าว
เมื่อถามว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดมาหลายรูปแบบ การนำเสนอในรูปบัลเล่ต์แตกต่างจากภาพยนตร์หรือละครอย่างไร? ถง รุ่ยรุ่ย เผยว่า ในประเทศจีนมีการดัดแปลง ‘ความฝันในหอแดง’ ในรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ การแสดงระบำพื้นเมือง การแสดงงิ้ว หรือแม้กระทั่งการแสดงของท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่นำเรื่องนี้มาทำในรูปแบบบัลเลต์ เพราะการแสดงบัลเลต์มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากหลายๆ ประเภท การเต้นบัลเลต์มีความพิเศษที่การใช้ร่างกายในการแสดงออก มีความงามที่ไม่ต้องพูดออกมา มีความหมายที่ไม่ต้องการการสื่อสารด้วยคำพูด แต่ใช้พื้นที่และเวลาในการแสดงออก ทำให้สามารถผสมผสานเรื่องราวจากอดีตและปัจจุบันที่ไม่สามารถเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันบนเวทีเดียวกันได้
“การแสดงบัลเลต์นี้แตกต่างจากงานศิลปะอื่นๆ เช่น ภาพยนตร์หรือซีรีส์ ที่มักจะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงออกในรูปแบบที่ตรงไปตรงมา แต่ในละครบัลเลต์นี้กลับเล่าเรื่องราวทั้งหมดในเชิงจินตนาการที่ลึกซึ้ง และสื่อสารความหมายที่เกินกว่าแค่เนื้อหาของวรรณกรรม” ถง รุ่ยรุ่ยกล่าว
ถง รุ่ยรุ่ย กล่าวต่อว่า เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน–ไทย หวังว่าบัลเลต์ ‘ความฝันในหอแดง’ จะเป็นสื่อกลางทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงประชาชนทั้งสองประเทศ
“แม้มนุษย์จะมีรูปแบบการถ่ายทอดความสุขทุกข์ รักชัง แตกต่างกัน แต่ก็มีความปรารถนาร่วมกันต่อความงาม ความจริงใจ และความรัก วัฒนธรรมจึงจะเป็นสะพานที่เสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างจีนกับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” ถง รุ่ยรุ่ยกล่าวปิดท้าย
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมโชว์ระดับโลกที่ครอบคลุมศิลปะแขนงต่าง ๆ อาทิ โอเปรา บัลเลต์ ดนตรีคลาสสิก ละครเวที และการแสดงร่วมสมัย โดยมีศิลปินจากกว่า 10 ประเทศทั่วโลกมาทำการแสดงถึงประเทศไทย ยังเหลือรอบการแสดงอีกไม่มาก ที่สามารถซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือจองออนไลน์ที่ www.thaiticketmajor.com/bangkokfestivals และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.bangkokfestivals.com