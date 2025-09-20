หูเคลือบทอง! ‘นนท์ ธนนท์’ จับมือ เจฟ ซาเตอร์ เปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ “Time Flies”
หลังจาก NONT EP.03 สุรุ่ยสุร่าย CONCERT เพิ่งปิดฉากจบไปอย่างสวยงาม แถมยังยกระดับคอนเสิร์ตให้กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์แห่งปี ล่าสุด ศิลปินหนุ่มชื่อดัง นนท์ ธนนท์ ก็ได้ตอกย้ำความฮอตกับการกลับมาอีกครั้งในโปรเจกต์สุดพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มใหม่อย่าง MONO/SPECTRUM
โดยในครั้งนี้นนท์ได้โคจรมาพบกับ เจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ศิลปินมากความสามารถ ที่จับมือกันสร้างความสุขให้แฟนๆ ผ่านบทเพลง “Time Flies” เพลงที่จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกถึงคุณค่าของทุกความทรงจำอย่างไม่เสียดายแม้เพียงเสี้ยววินาที
“Time Flies” เป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดแก่นสำคัญของคุณค่าของเวลา ไม่ว่าจะเป็นแค่เสี้ยววินาทีหรือช่วงเวลาที่ยาวนาน สิ่งสำคัญคือการใช้มันอย่างคุ้มค่าเพื่อมอบรักและความหมายให้กัน เพราะเราไม่มีวันรู้เลยว่า “พรุ่งนี้” จะมาถึงในรูปแบบใด ยิ่งเวลาผ่านไปเร็วเท่าไร ก็ยิ่งควรรักและให้มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งในการโคจรมาพบกันของศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทย อย่าง นนท์ ธนนท์ และเจฟ ซาเตอร์ ก็ไม่เคยทำให้แฟนๆ ผิดหวัง เพราะทั้งคู่ถ่ายทอดเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ได้จับใจคนฟัง และกลมกลืนกันจนสร้างบรรยากาศที่แฝงไปด้วยมวลของความอบอุ่น โรแมนติก และร่วมสมัย อีกทั้งทุกท่อนของเนื้อร้องถูกถ่ายทอดด้วยอารมณ์ที่จริงใจ
แฟนๆ สามารถรับชมและรับฟังกันได้แล้วทุกช่องทาง “Time Flies ft. Jeff Satur” ที่ Youtube/LOVEiS ลิงค์ MV: https://youtu.be/Gcc1cu7jOsU?si=-IyFVunwujSuvRUM