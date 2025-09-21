น้องข้าวมาแล้ว! ‘RIIZE’ เตรียมสาดเสน่ห์ในคอนเสิร์ตแรกที่ไทย เผยถ้าบินได้อยากบินไปเจอ ‘หมูเด้ง’
ไม่รู้ว่า BRIIZE (บรีซ) ไทยจะฟินขนาดไหน หลังจากที่ 6 หนุ่มสุดฮอต “RIIZE” (ไรซ์) หรือ “น้องข้าว” ฉายา “คิ้วท์ๆ” ที่บรีซไทยมอบให้ โดยมีสมาชิกประกอบไปด้วย โชทาโร่“ (SHOTARO), ”อึนซอก“ (EUNSEOK), ”ซองชาน“ (SUNGCHAN), ”วอนบิน“ (WONBIN), “โซฮี” (SOHEE) และ “แอนตัน” (ANTON) บอยกรุ๊ปจากค่าย SM entertainment ที่กลับมาหาแฟนๆ ชาวไทยหลังจากแฟนคอนเสิร์ตครั้งแรกเมื่อปี 2024 ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรีซไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จนเดินทางมาถึงวันนี้ในปี 2025 กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย “2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN BANGKOK“ ในวันที่ 20-21 กันยายน 2568 ณ อิมแพ็ค อารีน่า
โดยทั้ง 6 หนุ่ม ได้มาทักทายสื่อมวลชลชาวไทยในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ก่อนที่จะกับ BRIIZE ในคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเป็นวันแรก ซึ่งหลังจากการปรากฏตัวของทั้ง 6 หนุ่ม ในฮอลล์งานแถลงข่าวก็เต็มไปด้วยเสียงกรี๊ด และเสียงปรบมือดังเกรียวกราว ต้อนรับการมาเยือนของ “น้องข้าว” ที่สาดความหล่อเต็มที่ แข่งกับแสงแฟลชที่ช่างภาพกดถ่ายรัวๆ แบบไม่ยั้ง
ซึ่งหนุ่มๆ RIIZE ก็เผยความรู้สึกในคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่า ขอบคุณ BRIIZE ชาวไทยที่รอคอยจะเจอพวกเราในสถานที่ที่ใหญ่กว่าเดิมอย่าง อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งพวกเราก็รอคอยที่จะเจอทุกคนเช่นเดียวกัน หลังจากทีแฟนๆ ได้สร้างความประทับใจในแฟนคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วที่จัดขึ้น ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยเวิลด์ทัวร์แรกของ RIIZE “2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD]” สื่อถึงการส่งเสียง และความมุ่งมั่น ด้วยความที่ครั้งนี้เป็นเวิลด์ทัวร์เต็มรูปแบบแรกของพวกเขา เขาก็จะแสดงให้เห็นพัฒนาการเติบโตที่เท่มากๆ ด้วย
ซึ่งคอนเซ็ปต์เดบิวต์ของ RIIZE คือ “Real Time Odessey” ที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง Chapter ของ RIIZE สำหรับแฟนๆ ที่เคยเจอพวกเขาในปีที่แล้ว ครั้งนี้ก็จะได้เห็นพัฒนาการของพวกเขาได้ชัดเจนมากขึ้น
อีกทั้งยังพูดถึง “𝐑𝐈𝐈𝐙𝐄 ‘𝐎𝐃𝐘𝐒𝐒𝐄𝐘’ 𝐏𝐎𝐏-𝐔𝐏 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐄 𝐈𝐍 𝐁𝐀𝐍𝐆𝐊𝐎𝐊 𝐛𝐲 𝐒𝐌 𝐓𝐫𝐮𝐞” ที่เหล่า BRIIZE ไทยที่เดินทางไปเยี่ยมชมป๊อปอัพของพวกเขาอย่างล้นหลาม ซึ่ง RIIZE ก็ได้เผยความรู้สึกว่า พวกเขาได้เห็นผ่านโซเชียลมีเดียว่ามีแฟนๆ ไปเยี่ยมชมกันเยอะ เลยรู้สึก “มีความสุขมาก และดีใจไปด้วยเหมือนกัน” โดยหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ไปเรื่อยๆ ในอนาคต เพื่อที่จะได้มาเจอกับ BRIIZE ชาวไทยอีก
พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่า “รู้สึกขอบคุณมากสำหรับความรักที่มีให้กับพวกเรา และเพลงของพวกเราด้วย แม้จะมีความกดดัน แต่ก็รู้สึกดีมากๆ ที่แฟนๆ รักในเพลงของพวกเรา โดยพวกเราจะตอบแทนด้วยเพลงดีๆ และเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆ ต่อไป”
สำหรับอัลบั้มเต็มครั้งแรก “𝐎𝐃𝐘𝐒𝐒𝐄𝐘” ที่มีเพลงไตเติลอย่าง “Fly Up” แล้วถ้าหาก RIIZE สามารถบินได้เหมือนอย่างกับชื่อเพลง จะบินไปที่ไหนในประเทศไทย เมื่อจบคำถาม โซฮีตอบทันทีว่า “ถ้าบินได้จริงๆ อยากไปหาหมูเด้ง เพราะชอบน้องหมูเด้งมากๆ เลย แต่ยังไม่เคยเจอสักครั้ง ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าเริ่มโตแล้ว (หัวเราะ)”
ในขณะที่ โชทาโร่บอกว่า “ทราบมาว่าที่ประเทศไทยมีทะเลสวยงามมากๆ เลยใช่ไหมครับ ผมเลยอยากไปทะเลพร้อมๆ กับโซฮีที่บินได้ (หัวเราะ)”
ก่อนที่จะเข้าสู่คำถามต่อไปที่ว่า เช่นเดียวกับเนื้อเพลง “Bag Bad Back” ถ้าหากแพคกระเป๋าให้กับ BRIIZE จะใส่อะไรในกระเป๋าให้กับแฟนๆ ซึ่งครั้งนี้ ซองชานตอบว่า “ถ้าต้องใส่ในกระเป๋าเพื่อบรีซ พวกเราจะใส่ความรักที่เรามีให้กับบรีซ” ขณะที่อึนซอกตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า “เราจะใส่ merchandise Goods Photocard ของเราไปเยอะๆ เลย” ก่อนที่โชทาโร่จะตอบว่า “จะใส่ยาดมเข้าไป เพราะส่วนตัวผมชอบยาดมมากๆ เวลารีแลกซ์ หรืออยากรีเฟรชก็จะชอบดม เลยต้องใส่ให้แฟนๆ มีอยู่ติดกระเป๋า”
หลังจากถามไถ่กันพอสมควรแล้ว ถึงเวลาที่ต้องโชว์ทักษะภาษาไทยของทั้ง 6 หนุ่มว่า หลังจากผ่านไป 1 ปี มีคลังศัพท์อะไรใหม่ๆ อัพเดตบ้าง ซึ่งหนุ่มๆ ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะขนมาทั้ง ทุกคนน่ารักมาก, BRIIZE ชาวไทยคิดถึงนะครับ เรามาอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะครับ, เจอกันบ่อยๆ นะครับ รักนะ, เจอกันนะ BRIIZE ผมจะเติมเอ็นเนอร์จี้ให้น้า
ก่อนที่โชทาโร่ จะเผยความรู้สึกในการมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ว่า “แฟนคอนปีที่แล้วทุกคนก็ให้กำลังใจพวกเราเยอะมาก และครั้งนี้บัตรก็ Sold Out หมดเลย ผมก็หวังว่าทุกคนจะมาเห็นพัฒนาการการเติบโตของพวกเราในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะครับ และทุกครั้งที่พวกเรามาประเทศไทยรู้สึกได้เลยว่าทุกคนมีแพชชั่น และก็เต็มที่มากๆ ในการเชียร์พวกเรา และการเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย พวกเราก็เลยมีแต่ความทรงจำดีๆ รู้สึกมีความสุขมากๆ ทุกครั้งที่มาประเทศไทยครับ” พร้อมกับทิ้งท้ายว่า “รักมากๆ เลยนะครับ”