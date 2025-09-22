เม พรีมายา เปิดแผลในใจ โดนคนที่ไว้ใจฮุบธุรกิจที่สร้างมากับมือ ลั่นเหมือนถูกพรากชีวิต

‘เม พรีมายา’ เปิดแผลในใจ โดนคนที่ไว้ใจฮุบธุรกิจที่สร้างมากับมือ ลั่นไม่ใช่แค่เสียใจ แต่เหมือนถูกพรากชีวิต
เม พรีมายา หรือ เม พิชญ์นรี CEO เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์ดัง ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวในอดีตว่าเคยเจอปัญหาใหญ่ในชีวิต ที่ส่งผลโดยตรงกับธุรกิจ โดยเมได้เผยว่าได้ฝากหุ้นไว้กับเพื่อน พี่ และหุ้นส่วนที่ก่อตั้งกันมา ซึ่งเป็นคนที่ตนไว้ใจที่สุด เพื่อให้กิจการเดินต่อไปได้ แต่กลับโดนคนที่ไว้ใจฮุบธุรกิจไป ซึ่งเม ได้ระบุข้อความว่า
“ถ้าใครติดตามเมมานาน จะรู้ว่าเมเคยเจอปัญหาใหญ่ในชีวิต ที่ส่งผลโดยตรงกับธุรกิจ จนเมต้องยอมถอนตัวออกจากทุกบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ โดยฝากหุ้นไว้ในชื่อคนอื่น เพื่อให้กิจการเดินต่อไปได้
ในตอนนั้น เมไม่เคยคิดแม้แต่วินาทีเดียวว่าจะมีใครกล้าหักหลัง เพราะคนที่เมฝากหุ้นไว้ด้วย ไม่ใช่ใครอื่น แต่คือเพื่อน พี่ และหุ้นส่วนที่ร่วมก่อตั้งกันมา คนที่เมไว้ใจที่สุด และในเวลานั้นพวกเขาเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นด้วยซ้ำ ตอนนี้ก็มีผู้ติดตามในโซเชียลหลักล้าน เมไม่เคยคิดเลยว่าจะถูก “ฮุบธุรกิจ” จากคนที่เราร่วมสร้างมาตั้งแต่ศูนย์
ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ดี เมก็ยังคงซัพพอร์ตทุกอย่างเหมือนเดิม เพียงแต่ถูกบอกให้เงียบ ไม่ออกหน้า ทั้งที่ปกติเมคือคนโปรโมต คือหน้าบ้าน คือคนที่ทำคอนเทนต์ของบริษัท เพราะมีชื่อเสียงและผู้ติดตาม จนถึงวันที่เมจะกลับมาถือหุ้นเหมือนเดิม กลับถูกยื่นเงื่อนไขมากมายใส่หน้า เหมือนถูกตบให้ตื่นจากฝันดีในทันที
และสุดท้าย สิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริง บริษัทที่เมสร้างมากับมือ รายได้มหาศาลที่เป็นหลักประกันของชีวิตและครอบครัว กลับถูกฮุบไปโดยคนที่เคยเรียกว่าเพื่อน เป็นเรื่องที่เกินกว่าจินตนาการว่าจะมีใครทำได้ แต่พวกเขาก็ทำ และวันนี้พวกเขายังใช้ชีวิตอย่างสบายใจ ร่ำรวย มีชื่อเสียงในสังคมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ในขณะที่เม ต้องอยู่กับบาดแผลนี้ทุกวัน ไม่ใช่แค่เสียใจ แต่เหมือนถูกพรากชีวิตที่ลงทุนทั้งแรงกาย แรงใจ และชื่อเสียงทั้งหมดไป เจ็บจนไม่กล้าไว้ใจใครอีก หวาดระแวงทุกคนที่ก้าวเข้ามาในชีวิต วันนี้เมเหลือเพียงลูกและครอบครัวที่เป็นที่พึ่งสุดท้าย คำถามเดียวที่ยังวนในใจ นี่คือสิ่งที่เมสมควรเจอจริงหรือ?”
ท่ามกลางแฟนๆ ที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับเจ้าตัวกันอย่างล้นหลาม พร้อมเดากันไปต่างๆ นานา ว่า ‘เม พรีมายา’ หมายถึงใครแน่