‘ว่าน ธนกฤต’ เคยร้องไห้ ขอบคุณ ‘บีบี’ ที่ทำให้มีความสุข ลั่นดีใจที่ได้เป็นแฟน รับอยากมีลูก
หลังจากที่ศิลปินหนุ่มอารมณ์ดี ว่าน ธนกฤต เปิดตัวรักครั้งใหม่กับแฟนสาว สารวัตรบีบี หรือ พ.ต.ต.หญิง ศรัญญา วิริยะ ก็ทำเอาแฟนๆ อิจฉากันทั้งประเทศ เพราะทั้งคู่หยอดความหวานให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ ล่าสุดหนุ่มว่านมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ ตู่พบเธอ ของตู่ ภพธร โดยได้เปิดตัวแฟนกับพี่ชายที่แรก ถามทุกเรื่องที่ทำให้ว่านเปิดใจให้ความรักอีกครั้ง!
เคยมีเรื่องที่ ว่าน ร้องไห้ใส่ บีบี หรือยัง
“มี คือมันไม่มีอะไรเลย เหมือนผมมีเมนส์ จะโทษอาชีพไม่ได้ มันเป็นที่ตัวมึง เรื่องไม่มีอะไรเลย นั่งอยู่ด้วยกัน หันไปมองหน้าเขา รู้สึกว่าขอบคุณมากเลย ที่ทำให้วันนี้ผมมีความสุข ดีใจที่ได้เป็นแฟนนะ แล้วผมก็น้ำตาหยด ระหว่างทางที่โตมาก็ไม่ได้มีอะไรแย่ มันแค่จากวันที่ไม่คิดว่าเราจะเป็นคนที่รู้สึกดีกับความรักได้อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณมากที่เป็นแฟนกันนะ เห็นอย่างนี้ผมอ่อนไหวนะ”
ถามมุมมองความรักของทั้งสองคนในวัยนี้เป็นอย่างไรบ้าง
บีบี : คือไม่ได้รีบอะไร ไม่ได้เอาอายุมาเป็นตัวเร่ง
ว่าน : ผมคิดว่าวัย 40 มีความหมายกับผมนะ ผมโชคดีที่ผมได้เจอคู่ที่ดีเต็มเลยรอบชีวิต เจอทั้งยากบ้างง่ายบ้าง ดีบ้างร้ายบ้าง มีวันที่สำเร็จบ้าง ความคิดเห็นด้านความรักด้วย มันเป็นฟันเฟืองสำคัญหนึ่งอย่างในชีวิต อันนี้มีที่นั่งที่เลือกมาได้คนเดียว ผมรู้สึกว่าวันนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น อะไรจะดีจะร้าย แต่ผมจะทำมันอย่างเต็มที่ ยังไม่มีโมเมนต์ไหนที่ผมรู้สึกตัดสินใจผิด ที่จะตัดสินใจคุยกับ บี มันน่ารักดี แล้วมันไม่มีอะไรยาก ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน
อยากมีลูกไหม?
ว่าน : อยาก
บีบี : ถ้ามีได้ก็อยากมี