เอม วิทวัส เผย จ๊ะ นงผณี มีความสุขกับรักครั้งใหม่ รับไม่เคยเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้

‘เอม วิทวัส’ เล่านาทีเกิดอุบัติเหตุรถล้ม เผย จ๊ะ นงผณี มีความสุขกับรักครั้งใหม่ รับไม่เคยเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้
หลังจากที่ เอม วิทวัส ประสบอุบัติเหตุรถล้มขณะนั่งรถจักรยานยนต์ไปทำงาน ท่ามกลางแฟนๆ ส่งความห่วงใยมาอย่างล้นหลาม ล่าสุด เอม วิทวัส มาร่วมงานบวงสรวงภาพยนตร์ “พี่นาค 5” ณ ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น (แยก อสมท. ถนนพระราม 9) ก็ได้เปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์รถล้ม พร้อมเผยถึงความคลั่งรักของเพื่อนสาว จ๊ะ นงผณี หลังจากเปิดตัวแฟนใหม่ หนุ่ม บิ๊ก อชิรพล
รถล้ม?
“วันนั้นรีบไปถ่ายหนัง นั่งไรเดอร์ไปปกติ กลัวไม่ทัน ถ้าขับรถยังไงก็เลต ก็เลือกนั่งไรเดอร์ไป แล้วไรเดอร์ก็น่าจะหลับไน แอ๊บๆ เราก็บอกพี่ระวังรถ แล้วเขาก็หักเลย แล้วก็พุ่งไปเลยเพราะมีแท็กซี่ตัดหน้า (อารมณ์ตอนนั้น?) กลัว จริงๆ นะ สมัยสาวๆ เราขี่มอเตอร์ไซค์เก่งมาก เราก็กลัวหมูแดง แต่ว้าตอนนี้ไม่เอาแล้ว ถ้าขับเองในซอยบ้านได้ ถ้านั่งก็ไม่เอาแล้ว”
กังวลอะไรสุด?
“หน้า แล้วก็เรื่องกอง รีบโทรหาผู้จัดการว่ายังไงต่อ เขาก็คิดว่านิดเดียวไปโรงพยาบาลแล้วกลับมาถ่ายต่อ แต่จริงๆ ไม่ได้จริงๆ”
ในแง่กฎหมายเอายังไง?
“ไม่ฟ้อง ไม่อะไรเลย ไม่เก็บตังค์ เอ็นดู เพราะเขาก็คงไม่อยากเจ็บตัว เราเลือกที่จะให้คนอื่นมาช่วยเราก่อน แล้วเขาก็นั่งกลางถนน พอเราไปโรงพยาบาลยังบอกผู้จัดการว่า เราจะซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ให้เขาไหม จริงๆ นะ เราเคยขับมอเตอร์ไซค์มาก่อน การที่มันคอหักมันจะขับต่อไม่ได้ แต่คุยไปคุยมาเขาบอกเขามีประกันนี่นั่น แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งเขาโทรมาร้องไห้จะโดนจับไหม เราเป็นดารานี่นั่น เราแค่บอกไปว่าเราไม่เรียกค่าเสียหาย เราก็ไม่เป็นไรพี่ขับรถดีๆ เถอะ”
แต่ร้องไห้หนักมาก?
“โทรหาย่าก่อนเลย ย่าบอกโทร 1669 ก่อน ไม่รู้จะโทรไปทำไมเนอะ แต่คือโทรฟ้อง เราก็ร้องๆ ย่าก็คิดว่าหน้าไปหมดแล้ว หรือแขนหักอะไรแบบนั้น เขาก็บี่งรถจากราชบุรีมาหา มาดูว่าเป็นยังไง พอมาถึงก็ดุแหละ บอกว่าอย่านั่งมอเตอร์ไซค์ไง”
เห็นภาพยังไง?
“มันไม่ควรเป็นเราตั้งแต่นั่งอยู่บนรถมูลนิธิแล้ว ใช่เปล่าวะ ตอนล้มกลิ้งเลย มีแผลเป็น ไม่หักไม่อะไรเลย ขับเองไม่เคยล้ม นี่ครั้งแรกเลย เราเป็นสก๊อยแต่แผลท่อเรายังไม่มีเลย แต่นี่มาเป็นเพราะมอเตอร์ไซค์“
เลขทะเบียนอะไร?
“เหมือนถูกไปแล้วนะ”
เพื่อนสาวก็มีความรัก?
“จะพูดว่ายังไงดี เขาคบกันเรารู้มาตลอด อยากให้คุยกับเจ้าตัวดีกว่า เดี๋ยวดราม่า ถามเราเราเคยคุยกับเขานะ เราเรียกเขาจั่นเจาไง จั่นเจาที่คบจ๊ะเพราะอะไร เจาบอกอยากใกล้ชิดเรา”
รับรู้ความสัมพันธ์ตลอด?
“เราคุยกับเพื่อนเนอะ มึงจริงเหรอ มีงานหนึ่งอีจ๊ะร้องเพลง หนูไปดู แดนเซอร์เขาชอบแกล้งก็ยกเราไปให้คนนั้นนี้ไปกรอกแอลกอฮอล์ แล้วคนนี้กรอกเหล้าเราหนักมาก แล้วให้มาสองพัน แล้วเราไปบอกอีจ๊ะ อีโต๊ะนั้นไม่ได้เลย มันแรงกับกูจริงๆ วันถัดไปมันคุยกันแล้ว (ยังไง?) วันสองวันนี่แหละ ช่วงวาเลนไทน์”
รู้ตอนไหนว่าคุยกันแล้ว?
“เขามาบอกว่าคุยกันคนนี้นะ ไม่รู้จะช่วยสแกนยังไง เหมือนคนอาบน้ำวันละ 10 รอบ อีจ๊ะสปาทุกวันนะ เหมือนคนไม่เคยเจอสบู่เลย เขาดูคลั่งรักกันดีนะ เราคบจ๊ะมาหลายปีๆ ไม่เคยเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้ หน้าตาเขินๆ ปกติจ๊ะไม่เที่ยวคาเฟ่กลางวัน เขาจะใช้ชีวิตอยู่บนรถตู้ วันนั้นโทรไปอยู่ไหน อยู่คาเฟ่มากินกาแฟ มึงนี่นะกินกาแฟคาเฟ่ เริ่มกินชาบู เริ่มเดินห้าง เริ่มแต่งตัว ก็ดีจะได้ไม่แก่”
มีคนพูดเรื่องไปอยู่ด้วยกันแล้ว?
“อู๊ยยย ก็ปล่อยให้อีนั่นรักษาประเพณีไปเถอะ แล้วจะให้เขาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ อ๋อ เอาใหม่ค่ะ คือมันก็แล้วแต่มุมมองว่าแต่ที่บ้านเลี้ยงปล่อยจอยแค่ไหน บางคนไม่ได้เลยแล้วแต่ทางบ้านท่าน (ถ้าแบบตอบคอมเมนต์คนนั้นมา?) หืม! อย่าให้รู้นะ ก่อนจะถามว่าเข้าไปอยู่ก่อนหรือหลังมีคนเข้าไปอยู่ด้วยยัง มันก็แล้วแต่มุมเรา เราไม่ได้บอกแบบไหนถูกผิด แต่ดูแค่เจตนาว่าเราต้องการอะไรแค่นั่นเอง”
อวดแฟนทุกคืน?
“หนูทำรีเสิร์ชข้อมูลนะว่าจะเลิกได้ยังไง คนเราจะเลิกอวดผัวได้กี่โมง”
ตอนถามจ๊ะ 3 คำให้บิ๊ก เราตกใจไหม ?
“ก็น่าจะจริงมั้งคะ (หัวเราะ) อาจจะเล่นๆ กัน (3 คำให้คู่นี้?) กู จะ อ้วก (หัวเราะ)”
อยากให้เพื่อนแต่งงาน?
“ก็อยากนะ คุยกันแล้วด้วยว่าวันแต่งงานให้ทำหน้าที่อะไร บาทหลวงมั้ย มีพิธีอะไรบ้าง มันบอกไม่ให้หนูไป (หัวเราะ) กลัวงานมันพัง”
แสดงว่าเรายินดีกับความรักของเพื่อนมาก?
“หนูยินดีกับความสำเร็จเพื่อนทุกอย่าง เราก็ซัพพอร์ตตลอด หนูว่าจ๊ะเขามีความสุขมากๆ แบบที่ไม่เคยเห็น เพราะปกติเขาจะนอนอย่างเดียว ตอนนี้เริ่มเห็นเขาตอนกลางวัน คนในหมู่บ้านเริ่มดีใจแล้วว่านงผณียังมีชีวิต”
คิดว่าบิ๊กเหมาะอะไรกับเพื่อนเรา?
“มันเหมือนกันเลย (เพราะเหมือนบิ๊กก็โดนว่ามาเกาะจ๊ะดัง?) ก็แล้วแต่ชาวเน็ตเขาจะเขียนยังไงเลย มันด่าอยู่แล้ว ตั้งแต่เปิดตัว หนูรู้สึกว่าจ๊ะกับบิ๊กเข้ากันมาก แต่ภาพข้างนอกมันไม่เหมือนกัน แต่จริงๆ เขาเหมือนจ๊ะเวอร์ชั่นผู้ชาย จ๊ะก็เหมือนเขาในเวอร์ชั่นผู้หญิง และก็เป็นสายปาร์ตี้ด้วยกันอยู่แล้ว และเขาก็รวยกันทั้งคู่ ใครจะไปเกาะใคร”