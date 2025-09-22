แห่ยินดี ‘ตู ต้นตะวัน’ จบการศึกษา คว้าเกียรตินิยมอันดับสอง ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก สำหรับนักแสดงสาวคนเก่ง ตู ต้นตะวัน ตันติเวชกุล ที่มุ่งมั่นทุ่มเททำงานควบคู่ไปกับการเรียน จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมคว้าเกียรตินิยม อันดับ 2 มาได้สำเร็จ เรียกได้ว่าสวยเก่งครบเครื่องสุดๆ
โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ครอบครัวพร้อมด้วยพี่ๆ เพื่อนๆ นักแสดง อาทิ ออฟ จุมพล, เต ตะวัน, สกาย วงศ์รวี, นานิ หิรัญกฤษฎิ์, วิว เบญญาภา ฯลฯ และเหล่าแฟนคลับ ต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่กันอย่างอบอุ่น ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตูยังได้โพสต์ภาพ พร้อมแคปชั่นผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า “พี่บัณฑิต thank you everyone!:))) tuty is very happy” ท่ามกลางเพื่อนในวงการและแฟนๆ เข้ามาแสดงความยินดีกับเจ้าตัวกันอย่างล้นหลาม