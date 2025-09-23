เมเปิ้ล พัชชุดาญ์ ทิ้งความเซ็กซี่ จับธุรกิจ VELA Studio ตอบโจทย์ตลาดคอนเทนต์ยุคใหม่
หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่ กลับมาอีกที เมเปิ้ล พัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์ อดีตสาวสวยเซ็กซี่ก็ปรับลุคมาเป็นนักธุรกิจแบบเต็มตัว โดยล่าสุดก็เปิดสตูดิโอ VELA’ The Creation Studio พร้อมด้วยตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท เวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ผลิตภาพยนต์ และให้บริการสตูดิโอแบบครบวงจร ที่ตอบโจทย์การถ่าย “Fashion Shoot” จัดเต็มด้วยฉากแบบ Cinematic ถึง 22 ฉาก ที่มีทั้งแนวหรูหราอลังการ, บรรยากาศวัยรุ่นสดใส, แฟนตาซีเหนือจริง หรือจะ มินิมอล เรียบเท่ มีสไตล์
ทั้งนี้ เมเปิ้ล ได้เปิดใจกับ มติชนออนไลน์ ถึงการผันตัวจากเบื้องหน้ามาสู่เบื้องหลังให้ฟังว่า
“ตอนนี้มาเปิดบริษัทชื่อว่า เวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เปิดมาได้ 3 ปีแล้ว ตอนนี้ก็เปิด เวลาสตูดิโอ เปิดมาสองปีแล้ว ก่อนหน้านี้ก็ทำหนัง เรื่องไชน่าทาวน์ เรื่อง Bad Boyz Band และจะมีทำอย่างอื่นอีกด้วย เป็นพวกหนังแนวตั้ง แต่ว่าตอนนี้เรื่องหนัง คือเราหยุดพักไว้ก่อน เพราะเปิ้ลมามุ่งเน้นกับการทำสตูดิโออยู่ตอนนี้ ถ้าทำสองอย่างไปพร้อมกันก็อาจจะเหนื่อยและมันก็ยาก คนเราจะทำอะไรต้องทำทีละอย่าง”
เริ่มต้นในการทำสตูดิโอ?
“เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดบริษัทดีกว่า คือเปิ้ลมองว่าเบื้องหน้าสู่เบื้องหลัง ด้วยประสบการณ์อาจจะไม่ใช่นักแสดงที่ตัวใหญ่ แต่เราก็อยู่ในวงการบันเทิงมานาน มองเห็นหลายๆ อย่าง ซึ่งตัวเปิ้ลเอง เคยเป็นทั้งพิธีกร แสดงละคร แสดงหนัง เป็นนางแบบ ทำยูทูป แทบจะครบหมดแล้ว เราก็เก็บประสบการณ์ตรงนั้น วันนึงเราอยากจะทำให้คนรุ่นหลัง อย่างเช่นน้องๆ เค้าเพิ่งอยากจะเข้าวงการ ก็เลยมองว่าตัวเราพอมีกำลังทรัพย์ เธออย่ามาทำธุรกิจอะไรที่เราชอบที่สุด ซึ่งพ่อถามว่า เธอต้องทำแล้วล่ะซักหนึ่งอย่าง อายุตอนนั้นประมาณ 30 กว่า มันก็ต้องมีธุรกิจอะไรที่โตแล้ว พอต้องมีธุรกิจอะไรที่เป็นของตัวเอง เค้าก็ถามเปิ้ลว่า ทำอะไรดีที่เราชอบที่สุด เปิ้ลก็ชอบหลายอย่างเลย ความสวยความงามก็ชอบ คลินิกก็อยากทำ แต่เขาก็บอกว่าเธออยู่ในวงการบันเทิงมา 17 ปี ถึงจะไม่ได้เป็นนักแสดงที่ตัวใหญ่มาก แต่เธอเองรู้เกือบทุกอย่าง อันนี้พ่อบอกว่าน่าจะเหมาะที่สุดกับธุรกิจนี้ และอีกหนึ่งอย่างก็คือ พ่อเคยเปิดโรงหนัง ตอนสมัยเป็นเปิ้ลเด็กๆ เปิดที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีพวกเมเจอร์ ไม่มีเอสเอฟ เคยไปเห็นนักแสดงพี่ๆดาราที่พ่อเคยเชิญมา วันนึงเราก็อยากเป็นนักแสดง อยากเป็นดารา ทำไมพี่จันทร์จิรา จูแจ้ง พี่สันติสุข พี่แหม่ม จินตหรา ทำไมสวยจังอยากเป็นดารา จนวันนึงมาอยู่กรุงเทพได้ไปประกวด ได้มาเป็นนักแสดง ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มา ขอความรู้จากคุณพ่อด้วยแล้วก็มาเปิดบริษัทภาพยนตร์ หนังมันใหญ่ที่สุดของสื่อ เลยมองว่าทำหนังก่อนแล้วค่อยอื่นๆตามมา สาเหตุที่มาเปิด VELA The Creation Studio เปิ้ลมองว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของการถ่ายรูป ซึ่งทุกคนต้องถ่ายรูป เพราะเราอยู่กับโทรศัพท์แทบจะ 24 ชั่วโมง รูปมันเป็นด่านหน้าของทุกคน คนเราไม่ได้รู้จักกันเลย บางคนเห็นไอจีคนนี้สวย เฟสบุ๊คคนนั้นดี มันก็มาจากรูปทั้งนั้น แล้วที่นี่ก็สามารถทำรูปถ่ายรูปให้กับทุกคนได้ตามแบบที่ทุกคนต้องการ เพราะว่าเรามีทั้งโปรดักชั่นอยู่ที่นี่ มีช่างภาพ มีเสื้อผ้าหน้าหน้าผม แทบจะบอกเป็น one stop service เลยดีกว่า มีตัดต่อ มีทุกอย่างครบเลย ทำคลิปให้ด้วยก็ได้ คิดคอนเทนท์ ประมาณนี้ได้หมดเลย หรือจะมีลูกค้าที่เป็นsme เป็นคนที่เพิ่งเริ่ม ไม่รู้จะทำยังไง ไม่รู้จะขายยังไง ไม่รู้จะถ่ายรูปยังไง มาที่นี่เรามีครบจบทุกอย่าง แม้กระทั่งคิดกระบวนการ ถ่ายรูป วางแผน ทุกสิ่งอย่างจบหมดเลย ครบวงจรทุกอย่าง”
ที่ผ่านมาในวงการบันเทิง ก็ทำธุรกิจหลายอย่างมาก?
“ทำร้านทำเล็บ ทำอาหารเสริม ตอนนั้นเราอาจจะทำแล้วได้พาร์ทเนอร์ที่ไม่ดีก็ไม่รู้ เราเป็นคนชอบทำธุรกิจ ร้านทำเล็บปิดเพราะโควิดด้วย มันก็เป็นช่วงๆคนเราทำ ผลิตตัวนั้นออกมาตัวนี้ออกมา”
จากที่เคยเป็นสาวเซ็กซี่ แล้วพอต้องมาเป็นผู้บริหาร ต้องล้างภาพลักษณ์ไหม?
“ถามว่าคนเราต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอก บุคลิกเป็นคนเซ็กซี่ ถ้าจะให้เปลี่ยนเป็นผ้าพับไว้เรียบร้อยคงไม่ใช่ ถามว่าต้องปรับไหม ต้องปรับเพราะการทำธุรกิจ มันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ ต้องมีปรับบ้าง แต่ถ้าจะให้ปรับเปลี่ยนเลยเปิ้ลว่าไม่ใช่ (ปรับมาเป็นตัวเราจริงๆ?) ปรับมาเป็นตัวเอง เพราะเราก็โตขึ้นด้วย เจอประสบการณ์อะไรมาเยอะ ต้องมีการเปลี่ยนบ้างนิดหน่อย”
อย่างที่ทำสตูทำหนังคนเดียวเลยไหมหรือมีหุ้นส่วน?
“ก็คนเดียวค่ะ คือเราไปขายพล็อตเรื่องก่อน พอขายได้เราก็เอามาทำ (แต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยง?) ใช่ ทุกๆ ธุรกิจแหละ เปิ้ลมองว่าไม่ใช่มีแค่ธุรกิจนี้ธุรกิจเดียว ทุกธุรกิจมันมีความเสี่ยงหมดแต่แค่คนมองว่า ธุรกิจทำหนังมันใหญ่ มันดูมีความเสี่ยงสูง”
พอมาทำธุรกิจแล้วอุปสรรคคืออะไร?
“อุปสรรคของธุรกิจคือ หนึ่งเลยธุรกิจคืองานบริการ แล้วงานบริการคือลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามา ไม่เหมือนกันเลย เราก็เก็บตรงนั้นมาแก้ไข สองคือการบริหารคน ยากมาก 20 กว่าคน 20 เรื่อง”
เราจะต้องลุยเดี่ยวด้วย ไม่มีพาร์ทเนอร์?
“ก็อย่างที่บอกมีพี่เบียร์กับพี่เจี๊ยบมือซ้ายมือขวา เป็นเพื่อนคู่คิดด้วย มีสองคนนี้ก็อาจแย่อยู่ คนเราจะทำธุรกิจคนเดียวทำไม่ได้ ต้องมีทีมงานสำคัญมาก หัวใจของธุรกิจนี้คือทีมงาน ถ้าไม่มีทีมงานที่ดีถึงแบบวันนี้ก็คงไปไม่ได้ดีกว่า เพราะทุกอย่างงานบริการต้องใช้คน”
ตั้งแต่เปิดมาฟีดแบคเป็นยังไงบ้าง?
“ก็ดี แต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุด เพราะคนอาจจะมองว่า อาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องของการถ่ายแฟชั่น Fashion Shoot คืออะไร Fashion Shootสำหรับตัวเปิ้ลเองคือเหมือนเราไปถ่ายหนังสือแมกกาซีน ไปถ่ายหนังสืออื่นๆ ที่สมัยนี้ไม่มีหนังสือแล้ว ถ้ามีคนคนนึงที่ไม่ได้เป็นดารา แล้วเค้าอยากถ่ายรูปแบบนี้ จะไปถ่ายที่ไหน ก็เลยมีแบบนี้ขึ้นมา”
แล้วทำไมคนต้องมาถ่ายรูปที่นี่?
“หนึ่งเรามีฉากให้เลือกเยอะที่สุด มีมากถึง 21 ฉาก สองเรามีเสื้อผ้า ช่างน่าช่างผม สามเรามีทีมโปรดักชั่น สี่เรามีเป็น one stop service ที่ครบในที่เดียว ขึ้นมาแล้วไม่ต้องกังวลเลย มีสไตล์ลิสให้ด้วย”
ทำไมเราถึงต้องตั้งราคา เริ่มต้นที่ไม่ได้สูงมาก?
“ก็กลยุทธ์ที่มองคือ ทุกคนลงรูปทุกวัน ถ้าเปิ้ลไปคิดสองหมื่น สามหมื่น แล้วใครจะมาถ่ายล่ะ เริ่มต้นจริงๆคือ 2,880 สำหรับฉากขาวถ่ายโปรไฟล์ ซึ่งเอารูปไปแคสติ้งงาน สมมติเด็ก 13 15 อยากจะเข้าวงการบันเทิง แต่ไม่มีรูปดีๆเลย เปิ้ลทำแพ็คเกจนี้มา เพราะเคยรับทำโปรเจคนึง ซึ่งรับน้องๆ น้องๆส่งรูปมาแคสติ้ง แล้วรูปที่มีไม่ได้จริงๆ ในเมื่อเรามีสตูดิโอนี้ก็เลยอยากขายแพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเกจถ่ายโปรไฟล์ เพื่อให้น้องๆไปแคสติ้งงานละครต่างๆได้ รูปมันคือด่านหน้าของสมัยนี้ เราก็มีแพ็คเกจ 3,980 ถ่ายกับฉากอะไรก็ได้ ยกเว้นฉากที่เป็นแฟนตาซี เช่น ฉากนางเงือก ฉากนางฟ้า เพราะฉากพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการแต่งตัวมากกว่าฉากอื่นๆ แล้วก็มีแพ็คเกจสำหรับผู้บริหาร แพ็คเกจครอบครัว แพ็คเกจสำหรับคนทำธุรกิจ”
ฟีดแบคเป็นอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่เขามาถ่ายอะไร?
“คือมันแยกกัน VELA The Creation Studio มีสามอย่าง มีสตูเปล่าให้เช่า มีงานโปรดักชั่น มีฉากที่ครบ 21 ฉาก มันก็โอเคทั้งหมด มันคงเพิ่งเปิดด้วยแหละก็คงต้องใช้เวลานิดนึง”
ลงทุนไปเยอะขนาดไหน?
“ภาพรวมน่าจะเจ็ด แปดล้าน ไม่รวมการตลาด ไม่ได้เยอะขนาดนั้น”
ฝาก VELA The Creation Studio ?
“ก็ขอฝากด้วย เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ตั้งใจทำมากๆ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจริงๆว่าคือตั้งใจทำมา ฝาก VELA The Creation Studio ด้วยนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกคน สำหรับใครที่จะมาถ่ายรูป ถ่ายแฟชั่น หรือว่าเช่าสตูไปทำอะไร อาจจะเป็นสัมมนา ไพรเวทปาร์ตี้ มินิคอนเสิร์ต หรือถ่ายโฆษณา เอ็มวี ข้างล่างก็ได้ ส่วนข้างบนสำหรับสายแฟชั่นจะถ่ายรูปวันเกิด วันฮาโลวีน ธีมต่างๆ อยากฝากด้วย VELA The Creation Studio เฟซบุ๊ก VELA’ ค่ะ“