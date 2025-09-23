ภณ ณวัสน์ ไม่กังวลเรื่องการทำบุญ ชี้อยู่ที่ความตั้งใจของเรา ไม่ติดเล่นซีรีส์วาย รอบทที่ใช่

‘ภณ ณวัสน์’ ไม่กังวลเรื่องการทำบุญ หลังมีประเด็นข่าวฉาวเกี่ยวกับวัด ชี้อยู่ที่ความตั้งใจของเรา ไม่ติดเล่นซีรีส์วาย รอบทที่ใช่
พระเอกหนุ่ม ภณ ณวัสน์ เดินทางมาร่วมงานเสวนา ในงาน Sustain Daily Talk 2025 สุขยั่งยืน : ร่วมลงมือทำ สู่แรงบันดาลใจ Sustainable Happiness…Act to Inspire ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2-3 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท จากนั้นภณได้ให้สัมภาษร์กับสื่อมวลชนที่ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งไปร่วมเลี้ยงอาหารน้อง ๆ ที่วัดใหม่สี่หมื่น นอกจากนี้ ภณยังได้อัพเดตถึงโปรเจ็กต์ใหม่ที่เตรียมร่วมงานวิ่งมาราธอนใหญ่ในเดือนตุลาคมปีหน้า ซึ่งมีแพลนจะควงหวานใจ คุกกี้ ญดา ร่วมลงสนามอีกด้วย
ไปทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา?
“ไปวัดใหม่สี่หมื่นมา ไปเลี้ยงอาหารน้องๆ แล้วก็นำนมไปให้น้องๆ ด้วย คือไม่ได้ไปเนื่องในโอกาสอะไรแต่เป็นความสุขของเราอีกแบบนึงที่เราอยากจะทำ คือการนำความสุขไปส่งมอบให้กับน้องๆ ก็ถือว่าได้ไปทำบุญกับทีมของภณเอง ก็มีไปเลี้ยงอาหารแล้วก็นำนมไปให้น้องๆ ครับ เหมือนส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ“
เป็นความสุขอย่างยั่งยืนอีกอย่างหนึ่งไหมสำหรับการแบ่งปัน?
”ใช่ครับ ความสุขอย่างยั่งยืนมันก็รวมถึงความสุขที่ได้จากการแบ่งปันด้วย คือเรามีอยู่แล้ว แล้วน้องขาดเราก็ไปเติมในสิ่งที่น้องๆ ขาด ก็เป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกัน เราก็เห็นรอยยิ้มของน้องๆ น้องก็ให้ความสุขกลับมากับเราเหมือนกัน“
ทำไมต้องเป็นที่นี่?
“พอดีผู้จัดการเขาหามาด้วย แล้วก็รู้จักกับเจ้าอาวาสด้วย ก็เลยไปที่นี่แล้วกันที่จังหวัดราชบุรี (มีโอกาสไปที่อื่นไหม?) ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะไปเหมือนกัน คือเราก็พยายามมอบความสุขให้กับน้องๆ มีหลายๆ ที่ที่อยากทำอยู่เหมือนกัน“
ปกติก็ไปอยู่เรื่อยๆ ?
”ใช่ครับ เพราะผู้จัดการเขาจะเป็นสายทำบุญอยู่แล้ว ช่วงนี้ผมมีเวลาว่างอยู่พอดี ผมก็ไปกับแกด้วย เพราะก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีเวลาผมก็จะฝากเงินไปทำบุญ หรือคอยซัพพอร์ตผู้จัดการให้ไปทำบุญ“
ช่วงนี้มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับวัด เรากังวลเรื่องการทำบุญไหม?
”มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก คือมันอยู่ที่ความตั้งใจของเรามากกว่า ถ้าเราตั้งใจทำแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจ เรามีความสุขที่จะให้แล้ว ก็ถือว่าโอเคแล้ว เราไม่ต้องกังวลว่าเขาจะอะไรยังไง“
เราจะเลือกบริจาคกับสถานที่อื่นไหม?
”มันอยู่ที่ความตั้งใจของเรา อยู่ที่มุมมองของเรามากกว่า คือถ้าเราตั้งใจให้แล้วเรามีความสุขแล้ว โอเคแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว หลังจากนั้นจะเป็นยังไงก็ถือว่าเราได้ทำบุญแล้ว (แต่เราก็ยังทำบุญอยู่?) ก็ทำบุญอยู่เรื่อยๆ ครับ บางทีก็ทำบุญกับโรงพยาบาล ทำบุญกับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสบ้าง เรื่อยๆ (ครบทุกสาขา?) ใช่ครับ คือมีบุญที่ไหนให้ไปเราก็ไป (ยิ้ม) คือเอาให้ครบครับ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเจาะจงที่เดียว“
โปรเจ็กต์วิ่งของเราต่อไป?
”ทีวิ่งก็จะเป็นปีหน้า ช่วงเดือนตุลา ปีนี้ก็พักไว้ก่อนเพราะเพิ่งจบลอนดอนมา ก็อาจจะมีวิ่งในประเทศไทย 10 กิโล 21 กิโล แต่ยังไม่ระยะไกลแบบฟูลมาราธอนเหมือนที่ผ่านมา ก็จะเป็นปีหน้าเลยครับ“
มีระยะเวลาเตรียมตัวเกือบหนึ่งปีเต็มเลย?
”ประมาณปีครึ่งได้ครับ (เราต้องพักหรอ?) คือจริงๆตั้งใจอยู่แล้วว่าหนึ่งปีจะไปหนึ่งที่ อันนี้คือปีนี้ไปแล้ว ก็เลยเอาปีหน้า แต่ปีหน้าเขาจัดปลายปี ที่ที่ผมจะไปเขาจัดปลายปีก็เลยโอเค เดี๋ยวไปปลายปีก็ได้ แล้วก็พักสมองพักร่างแต่เราก็ยังซ้อมอยู่นะ เพื่อความฟิตไว้“
สถิติของเราปีนี้เป็นยังไงบ้าง?
”ก็ค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ ปีนี้มันก็ดีกว่าปีก่อนๆ มาสองปีก็ดีขึ้น ค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ (เป้าหมายต่อไปที่จะไป?) แค่ 42 กิโลก็พอแล้วครับ เหนื่อย ไม่ไหว มากกว่า 42 ไม่ไหวแล้ว (หัวเราะ) คือ 42 กิโลมันเป็นระยะทางที่ผมรู้สึกว่ามันใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะแล้ว คือมันไม่ใช่แค่การวิ่ง 42 กิโล แต่มันวิ่งมากกว่านั้น เพราะว่าเราต้องซ้อมเป็นพันๆ กิโล“
หลายคนจะต่อยอดไปสู่การวิ่งแบบไตรกีฬา?
“ไตรกีฬาเราก็มีไปจอย แต่คือเหมือนเราไปจอยเอาบรรยากาศ มันก็เป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่ง”
เราเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ทำให้คนอยากออกไปวิ่ง?
“นี่แหละคือสิ่งที่ผมตั้งใจที่อยากจะส่งมอบ ก็คือแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพตัวเอง ถึงแม้ต่อให้คุณไม่มีเวลา แต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีเวลาเท่ากัน มันก็สามารถที่จะมาดูแลสุขภาพตัวเองได้ เพราะว่าสุขภาพตัวเองสำคัญมากๆ เพราะถ้าเราสุขภาพดีแล้วเราก็สามารถทำอะไรก็ได้“
แต่หลายคนก็วิ่งก็หวังผล ใส่เสื้อดำ?
”ใส่เสื้อดำ ใส่เสื้อดำนะทุกคน (ได้หวานใจ?) อันนั้นผลพลอยได้ คือเราสร้างความสุขให้ตัวเองก่อน สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อน อันนั้นมันตามมาเอง แต่มันก็อยู่ที่บุคคลด้วย ก็ไม่ได้การันตีแต่ก็อยู่ที่บุคคล ก็ใส่เสื้อดำไปแล้วกันนะครับ (หัวเราะ) แต่ว่าตอนนั้นเทรนด์นั้นยังไม่มา ก็ใส่เสื้อปกติสีสันปกติ (ผลพลอยได้อยู่ที่ตัวบุคคล?) อยู่ที่บุคคล ถ้าชอบในแนวทางเดียวกัน มันก็มีโอกาสมากขึ้นกว่าปกติ“
แล้วมีเคล็ดลับไหม วิ่งแล้วจะมีความสุขทางใจ?
”ก็ไม่มีนะครับ ก็วิ่งไปเรื่อยๆ วิ่งแค่เรารู้สึกว่าเรามีความสุข พอเรามีความสุขปุ๊บเราก็จะความสุขให้กับคนอื่นเอง มันก็จะมีออร่าบางอย่างที่อาจจะดึงดูดเข้ามาได้“
มีคนทักมาบอกมาไหมว่าทำตามแล้วได้ผล?
”มีเหรอครับ (มีไหม?) ถ้ามีก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ (หัวเราะ) ผมไม่ทราบเลยว่ามีหรือเปล่า แต่ผมว่าไม่จำเป็นต้องวิ่งหรอก ทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบ (ถ้าจะเจออยู่ไหนก็เจอ?) ใช่ครับ เพราะถ้าสมมุติเราทำในสิ่งที่เราชอบ แสดงว่าเราเป็นแบบนั้น แล้วคนประเภทเดียวกันที่ชอบเหมือนกัน ก็จะไปอยู่ในที่เดียวกัน มันมีโอกาสที่จะเจอคนแบบเดียวกันอยู่แล้วมันไม่จำเป็นแค่เรื่องวิ่ง บางคนชอบกิน คุณไปบุฟเฟ่ต์บ่อยๆ ก็อาจจะเจอคนที่กินไปด้วยกันก็ได้ หรือเปล่า แต่ก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะครับ (หัวเราะ) ถ้าจะกินเยอะขนาดนั้น“
วิ่งสนามหน้าเขา (คุกกี้ ญดา) ไปวิ่งด้วยไหม?
“ก็ไปวิ่งด้วยครับ ก็คือจะเก็บให้ได้พร้อมกัน มาราธอนเมเจอร์ (เดี๋ยวนี้ต้องไปเป็นคู่?) เพราะว่าเราเก็บเท่ากันแล้วไงครับตอนนี้ ผ่านไปสามดาวแล้วเหลืออีกสามดาว”
แสดงว่าเจอกันทุกวันเลย?
“ไม่เชิงทุกวันครับ บางวันก็ไม่เจอ แต่คือตารางซ้อมมันค่อนข้างที่จะมีวันใกล้เคียงกันอยู่แล้ว แต่เวลาซ้อมบางคนอาจจะคิดว่าวิ่งไปหนุงหนิงมุ้งมิ้งกัน ไม่ใช่นะครับ ความเป็นจริงคือต่างคนต่างวิ่ง แล้วมาเจอกันตอนสุดท้าย เพราะว่าโปรแกรมเราไม่เหมือนกัน ความเร็วคนละแบบกัน คือหลังจากวิ่งเสร็จก็ทำคอนเทนท์น่ารักๆ แบบที่เห็นกัน คือต้องวิ่งให้เสร็จก่อนไม่งั้นจะรู้สึกติดค้าง คือปกติผมก็จะเข้าเส้นชัยก่อน ผมก็จะประมาณได้ว่าเขาจะเข้าเส้นชัยตอนไหน ผมก็อาจจะรอถ่ายคลิปให้เขา”
อัพเดตผลงานช่วงนี้สักหน่อย?
“เดี๋ยวช่วงปลายปีก็จะมีภาพยนตร์เรื่องพระไม้ รอติดตามได้ ส่วนปีหน้าก็จะมีละครแหละครับ ผมไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเรื่องไหนจะออนแอร์ก่อน แต่คือถ่ายทำเสร็จหมดแล้ว ส่วนเรื่องใหม่รออีกแป๊บนึงครับ (ละครกี่เรื่อง?) ถ่ายจบไปแล้วมี 3 เรื่องครับ ก็รอออนแอร์ เป็นพีเรียดหมดเลยครับ ไม่รู้ว่าจะได้ออนแอร์เมื่อไหร่ก็ต้องรอดูจังหวะ (ถ่ายเก็บสต๊อกหรอ?) คือผมก็ถ่ายมาเรื่อยๆ ช่วงก่อนผมก็ถ่ายแบบ 7 วันอะไรแบบนี้มาเรื่อยๆ พิมันออนแอร์ไม่ทันก็กลายเป็นว่าจะเก็บไว้“
ช่วงนี้ก็ถือว่าได้พักนิดนึง?
”พักนิดนึงแต่ก็จะมีพวกงานรีวิว งานอีเวนท์บ้าง (กลายเป็นพระเอกสายพีเรียด?) ช่วงนั้นครับช่วงนั้น ช่วงนั้นกลับบ้านไปยังติดพูดแบบพีเรียดอยู่เลย แต่ที่ลึกที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องคุณพี่เจ้าขาฯ ที่จบไปตอนต้นปี ที่เนื้อเรื้องลึกไปจนถึงรัชกาลที่ 3“
ยังมีบทไหนที่อยากท้าทายตัวเองไหม?
”มันก็มีนะ บางทีก็มีติดต่อเข้ามา แต่บางทีก็อาจจะเกินลิมิตตัวเองไปนิดนึง แต่ก็พยายามหาบทที่เราสามารถเล่นได้ และรู้สึกว่าอยากเล่นอยู่ตอนนี้ (แบบไหนที่ว่าเกินลิมิต?) อย่างเช่นแบบเลิฟซีนที่อาจจะหนักไปหน่อย (เขาหวงหรอ?) ไม่ครับอันนี้ไม่เกี่ยว ในพาร์ทการแสดงผมเต็มที่ได้อยู่แล้ว แต่แค่อาจจะเกินไปนิดนึง คือละครที่เสนอ พี่หน่อง (หน่อง อรุโณชา) ก็จะสแกนก่อนอยู่แล้ว แล้วผมก็จะมาดูอีกทีว่าเราอยากเล่นจริงหรือเปล่า เพราะว่าการจะทำผลงานให้มันดีมันก็ต้องอยู่ที่ใจเราชอบด้วย“
บทบู๊หนักๆ เล่นหรือยัง?
”บทบู๊หนักหนัก ผมว่าสมัยเอ๊าะๆ อยู่ผมก็บู๊เยอะอยู่นะ (ยิ้ม) ตอนที่จบมาใหม่ๆ ก็คือบู๊แบบจริงจังมากๆ มาแล้ว มวยไทยก็มีมาแล้ว แต่บู๊แบบมีปืนก็ยังมีอยู่ยังรอออนแอร์ แค่ยังไม่เห็นเท่านั้นเอง แต่ถ้าบู๊ตอนนี้อีกก็อาจจะมีคิดนิดนึง อาจจะนั่งคิดนิดหน่อย ขอเวลาคิดทำใจนิดนึงว่าจะไหวหรือเปล่า“
จริงๆ เรื่องเลิฟซีนแฟนๆ อาจจะอยากเห็นก็ได้ มีโอกาสที่จะปลดล็อกตรงนี้ไหม?
”ปลดล็อกตัวเองได้ไหมเหรอ แต่ว่าเป็นอีกแบบนึงที่ในพาร์ตของวาย (มีซีรีส์วายติดต่อมา?) มีอยู่แล้ว แต่คือผมไม่ได้ติดนะที่จะเล่นซีรีส์วาย คือมันก็เป็นหนึ่งในพาร์ตการแสดง แต่พาร์ตการแสดงมันก็ต้องมีลิมิตในแบบของตัวเองด้วย ผมก็มองว่าถ้าผมทำแล้วรู้สึกผมทำได้ไม่เต็มที่อย่างที่เขาต้องการ มันก็จะเป็นความทุกข์ของผม ผมก็รู้สึกว่าให้คนที่มีความพร้อมจริงๆ ในการเล่นดีกว่า เพราะว่าผมทำไปผมก็คงทำได้ไม่เต็มที่ และอาจจะมีความกังวล คงทำออกมาไม่ดี (ก็คือรอไปก่อน?) ใช่ครับ รอบทที่ใช่ แล้วเดี๋ยวเจอกัน“