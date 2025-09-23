‘ลาล่า’ อวดหุ่นแซ่บ สาบานไม่ได้ผอมเพราะตัดกระเพาะ ท้าใครมีหลักฐานยินดีมอบ 1 ล้าน
จากกรณีที่มีเพจดังได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า “ไม่เอานะคะ ไปตัดกระเพาะมาแล้วมาโฆษณาขายอาหารเสริมลดความอ้วนบอกว่าผอมเพราะกินตัวนี้อ่ะ” ซึ่งงานนี้ทำเอาใครหลายคนพุ่งเป้าไปที่ศิลปินสาวอารมณ์ดี ลาล่า ขวัญนภา เรืองศรี ที่เพิ่งเปิดตัวเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แบรนด์ LEVEL S (เลเวล เอส) และยังหุ่นสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนแฟนๆ อดถามเคล็ดลับหุ่นปังกับเจ้าตัวไม่ได้
ล่าสุด ลาล่า ขวัญนภา มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวอาหารเสริมแบรนด์ LEVEL S (เลเวล เอส) จึงได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า
“เซี๊ยะ โซ๊ะ มาก และภูมิใจกับร่างใหม่อันนี้มาก ปกติคนอื่นเขาจะไปเปลี่ยนหน้าใหม่กัน อันนี้ขอแบบเป็นดาราร่างใหม่ ในยุคนี้ปีนี้ น้ำหนักหายไป 20 กิโลได้ คือ เราไม่คิดว่ามันจะทำได้เยอะขนาดนี้ คือ มันเคยมีอ้วน แล้วก็พยายามลด พยายามลดลงมา เคยทำได้อยู่ที่ประมาณ 10 กว่าๆ อยู่ที่ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ แฮปปี้ เอ็นจอย อีทติ้ง ก็กินเข้าไปอีก ก็กลายร่างเติบใหญ่ไปอีกค่ะ ก็คิดว่าไม่น่าจะกลับมาได้อีกแล้ว แล้วก็สามารถทำได้จริงๆกับ LEVEL S ก็คือสามารถทำได้ ก็หายไป 20 โล จริงๆ จาก 67 ตอนนี้ก็คือ 47 ใช้เวลา 3 เดือน“
ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหม?
”เปลี่ยนไปเยอะ จากสายตาที่คนมอง จากคำทักทาย จากแรกๆ ที่ทักทาย ช่วงที่เรา 67 ลาล่าไม่เจอกันมา ทำไม เธอไปกินอะไรมา กินช้างมาเหรอ แล้วเราเห็นตัวเองบนเวที แม้กระทั่งทำท่าปลาโลมาอะไรแบบนี้ มันไม่เหมือนเดิม เห็นตัวเองแล้วแบบ ท้อใจกับตัวเองจริงๆ แต่วันนี้แม้กระทั่งว่างานที่เราเพิ่งไปพิษณุโลกกลับมา ไปคอนเสิร์ตกลับมา ทุกคนแบบพี่ล่าเก่งจัง พี่ล่าทำได้ พี่ล่าหนูอยากทำได้บ้าง มันเหมือนเป็นแรง เขาเรียกว่า ส่งกำลังใจให้เราไปถึงกับอีกหลายๆคนที่เห็นคลิปเรา แล้วสิ่งที่เราทำให้มันได้พลังบวก ได้กำลังใจ
คือคิดง่ายๆ จินตนาการภาพตัวเอง คือไม่กล้าไปถ่ายรูปกับนางยักษ์ เรามีความรู้สึก ฉันก็คล้ายๆเนอะ ก็เลยมานั่งคิดว่า สมมุติถ้าคนต้องมองรูปร่างคนขนาดพระอภัยมณีก็ยังมาหลงรักนางเงือกเลย อะไรแบบนี้ เพราะว่าอะไร เพราะว่าเธอเป็นนางยักษ์ไงที่น่ากลัว ใครจะอยากเข้าหา อันนี้เราไม่ได้อยากจะบูลลี่ เพราะเราก็ผ่านจุดนั้นมา เพียงแค่ว่า เราพอมันผ่านจุดนี้ได้ มันสบายเนื้อสบายตัว ตรงที่สุขภาพหัวเข่าเราดีขึ้น เพราะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ ด้วยอายุปีนี้ มัน 40 กว่าเข้าไปแล้ว แล้วลาล่าอยากดูแลสุขภาพ เราก็อยากจะเป็นคนนึงที่เกิดมาแล้วอยากจะ เซี๊ยะ โซ๊ะ หุ่นแบบดีๆแล้วยังไปเห็นตัวเองตอน เป็นโปงลางใส่ดอกใหญ่ๆ โอ้โห มัน ร่อนดี ท่าปลาโลมา เรานั่งดูตัวเอง บางทีนั่งร้องไห้นะ มันแบบ มันคงไม่มีโอกาสกลับไปแล้วอ่ะ ได้แต่แบบทำใจ ความอ้วนของเราก็ไม่ได้ไปหนักหัวใครหรอก จริงๆ มันคิดอย่างนี้จริงๆ จนวันนี้มันทำได้แบบ ไมได้ออกกำลังกายนะคะ แต่ใช้วิธีการช่วยตัวเอง โดยการเดิน คำว่าเดินคือ เดินปกติ เช่น ไปสนามบิน เราไม่ใช้บันไดเลื่อน แต่เราใช้การเดิน ไอ้ที่เป็นบันไดเลื่อนราบๆอ่าค่ะ แล้วก็ 2 สมมติว่าเราพักอยู่ชั้น 3 ชั้น 4 เดินค่ะ ไม่ใช้ลิฟต์ คือช่วยตัวเองบ้าง มันจะได้ 1 ถ้าเราผอม ลาล่ากลัวลาล่าไม่มีแรง เพราะ 1 เราต้องใช้ชีวิตในการร้องเพลง ปอด ก็สำคัญอะไรแบบนี้ เราต้องการแข็งแรงทุกอย่าง เนี่ย ง่ายๆ เลย ก็การเดิน เดินให้มากกว่าเดิม ไม่ต้องไปยิมให้เสียเวลา คือใช้วันนี้ให้คุ้มค่าไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะ“
ตอนนี้มีเป้า ให้เหลือน้ำหนักเท่าไหร่?
”ที่จริง อยากให้น้ำหนักชนกับอายุ 44 ว่าจะให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองปีนี้ วันที่ 27 นี้ คือวันเกิดของตัวเอง อยากให้แบบ ตอนนี้มัน 47 แล้วก็อยากให้อีก 3 แต่ทีนี้เราประเมิน ด้วยโครงสร้างของเรา คือ 157 พ่อกับแม่ก็บอก ตอนนี้ทุกคน พอเถอะลูก ตอนนี้ใส่เสื้อผ้าไซต์เอส เอว 24 สะโพกๆ คือประมาณ 33-34“
จริงๆ มีวิธีการทานยังไงไหม?
”วิธีการทานคือ ลาล่าในช่วงเดือนแรก อาจจะเคร่งครัดกว่าชาวบ้านนิดนึง หลีกเลี่ยงพวกของมัน ของทอด อะไรแบบนี้ค่ะ ทีนี้ก็กลัว หลายๆ คนเนอะ ถามว่าจะโยโย่ไหม จะอันนั้นอันนี้ไหม เราก็เลยมาดูแลร่างกาย เปลี่ยนวิธี ให้ร่างกายเราจำอาหารมื้อปกติ เช่น สิ่งที่ลาล่าหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ อาหารความแซ่บ ของอีสานบ้านเรา น้ำพริก มันไม่ได้ มันไม่ได้จริงๆ แอลกอฮอล์ยังไงฉันก็ต้องมีเพื่อน ฉันก็ต้องปาร์ตี้ อยู่ดีๆมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้นเราจะมีวิธียังไงอยู่กับความ เอ็นจอยกับเพื่อนๆเราให้มันเป็นปกติที่สุดอะไรแบบนี้ เดือนแรกค่อนข้างที่จะคุมเป๊ะ ตัดพวกของมัน ของทอดออก กินเป็นเวลา แต่ทีนี้ พอเรากินตัวนี้อย่างจริงจัง เราก็เลย กินอาหารปกติเหมือนชาวบ้านเขาอ่ะค่ะ กินแอลฯ กินของมัน ปกติเลย แต่มันกินได้นิดเดียวไง ประเด็นมันกินได้นิดเดียว แล้วก็บวกกับการที่ดูแลัวเอง อย่างที่ลาล่าบอก ใช้การเดิน ให้มีการเผาผลาญ“
แต่ก็มีดราม่า หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเราไปตัดกระเพาะมาหรือเปล่า?
”เราอยากชี้แจงแล้วก็ให้ความรู้ บางโซเชียลออกไป เพียงเพราะเขายิงโปรโมต หรือยิงแอด เห็นตอนนี้แล้วใช่แน่ๆ ว่าเขาเพิ่งไปทำตอนนี้ การตัดกระเพาะ เป็นวิธีทางเลือกที่ลาล่าไม่เคยคิดจะเลือกเลย เพราะลาล่ากลัว ในตอนที่พี่ล่าไปตรวจสุขภาพ เขาถามว่าพี่ล่าถ้าไม่ลดน้ำหนักลงอีกอ่ะ มันเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนแล้วนะ เราก็กลัวพวกความดันในเส้นเลือด อะไรหลายๆ อย่าง ก็เลยถามหมอ หมอถ้าการตัดกระเพาะ มันปลอดภัย มันดีจริงๆ เหรอคะ มันจะทำให้ผอมจริงๆ เหรอคะ หมอก็บอกการตัดกระเพาะคือสำหรับคนที่เป็นโรคอ้วน อนุมัติให้ทำ แล้ว 2 คนที่จะตัดกระเพาะได้จะต้องมีเกณฑ์น้ำหนัก ที่ 90 กิโลฯ ขึ้นไปแบบอัพๆ และด้วยราคาที่ค่อนข้างจะแพงอยู่ และการตัดกระเพาะจะทำให้อายุขัยของเราสั้นลง ทุกคนต้องทำความเข้าใจว่าคนเรามี 10 นิ้ว โดนตัดออกไปนิ้วนึง คนเราเหลือ 9 นิ้ว มันก็ไม่สมบูรณ์แบบสำหรับร่างกายคนเราแล้ว ล่าก็เลยกลัวว่า ไม่อยากตายเร็ว อยากอยู่นานๆ อยากอยู่กับลูกกับหลานนานๆ สมมติว่าเรามีเกณฑ์อายุที่แบบถึง 80 แต่เราไปหั่นเขาลงให้เหลือ 60 / 70 อะไรแบบนี้เลยกลัว คำว่าตัด ไม่รู้ข้างในมันเป็นแผลอะไร เราต้องดูแล ติดสภาพว่าถ้ามันต้องล้างแอลกอฮอล์ หรือต้องสมานท์แผล ทำยังไง? อะไรแบบนี้ แล้วก็ เห็นเขาบอกว่าต้องมีรอยผ่าตัดหรอ 4 จุด
พี่ล่าเป็นคนหวงผิวมาก ค่อนข้างที่จะหวง กลัว กลัวการเป็นแผลเป็น การที่เราจะต้องผ่าตัดแล้ว ต้องดูแลตัวเองนานๆ อะไรแบบนี้ค่ะ คือตรงนี้กลัว กลัวผมจะร่วง กลัวหลายอย่างเลย เลยแบบว่า ถ้าใครที่เห็นแล้วบอกว่าพี่ล่าไปตัดกระเพาะมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ ก็ส่งคลิป ส่งรูป ส่งอะไร ส่งมาเลย กล้าให้เลยล้านนึงเรายืนยัน ว่าเราไม่ได้ไปทำจริงๆ (กล้าสาบานไหม?) โอ้โห เนี่ยฝนตกเนี่ย ฝนตกอยู่ จะให้ฉันสาบาน ฝนตกอยู่นะ ไม่ตัดค่ะ ไม่ตัดจริง ถึงได้กล้าท้าว่า เงินล้านนึง ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะ ถึงบอกว่าถ้าใครเห็นคลิป ว่าพี่ล่าไปตัดส่งมา จ่ายเลย จ่ายสดด้วย เอาเงินล้านตั้ง เอาไปเลยจ๊ะ 1 ล้านบาท รับไปเลย“