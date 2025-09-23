วงพาว (POW) เตรียมคัมแบ็ก!! ปล่อยซิงเกิลใหม่ 29 ก.ย.นี้ พร้อมทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในไทย
ทำเอาแฟนๆ ตื่นเต้นกันไม่น้อย กับการคัมแบ็กครั้งล่าสุดของ บอยกรุ๊ปเกาหลีวง “พาว” (POW) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 5 หนุ่มคือ ยอร์ช (YORCH) – ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ / ฮยอนบิน (HYUNBIN) / จองบิน (JUNGBIN) / ดงยอน (DONGYEON) และ ฮง (HONG) ที่เตรียมเสิร์ฟผลงานเพลงใหม่ POW Single ‘Wall Flowers’ ซึ่งได้กวีชื่อดังสมบัติของชาติเกาหลีอย่าง นาแทจู (Na Tae-joo) มาร่วมงานในส่วนของเนื้อร้องด้วย โดยรอฟังพร้อมกันในวันที่ 29 กันยายนนี้ 16:00 น. (เวลาประเทศไทย)
นอกจากนี้ วง “พาว” (POW) ยังสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆ ชาวไทย กับการเตรียมเอเชียทัวร์โซโลคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบและเต็มโชว์ครั้งแรก กับงาน “2025 พาว ทัวร์: พาวเวอร์ฟูล ยูธ อิน แบงคอก” (2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in BANGKOK) โดยผู้จัดไทย โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ent) ของ กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ ร่วมกับ กริด เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (GRID Entertainment) และ วันเดอร์ (WONDER) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:00 น. ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5.5 เรียกได้ว่าแฟนๆ ชาวไทยเตรียมฝึกซ้อมเพลง ‘Wall Flowers’ รอไว้เลย เพราะ 5 หนุ่มวง “พาว” (POW) จะมาเพอร์ฟอร์มออนสเตจสดๆ ครั้งแรกของคัมแบ็กซิงเกิ้ล ‘Wall Flowers’ ที่คอนเสิร์ตครั้งนี้
ทั้งนี้ 5 หนุ่มวง “พาว” POW ยังได้ส่งคลิปมาเรียกน้ำย่อย ชวนพี่สาว “พาวเวอร์” (POWER ชื่อเรียกแฟนคลับของวง POW) มาสนุกด้วยกันในคอนเสิร์ต 2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in BANGKOK โดยได้เผยว่า
“สวัสดีครับ POW นะครับ ทุกคนพร้อมจะเจอกับอะไรที่ POWERFUL หรือยังครับ พวกเราตื่นเต้นมากสำหรับ 2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in BANGKOK เป็นทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราเลยครับ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด ในการฉลองเดบิวต์ครบรอบ 2 ปีของพวกเรา พวกเรามีอะไรจะโชว์ให้ทุกคนดูเยอะมาก เพราะฉะนั้นมาสนุกไปด้วยกันกับพวกเรานะครับ มาร้องเพลงโปรดของพวกเราด้วยกันนะครับ แฟนๆ เตรียมมาเติม POW กันให้เต็มที่นะครับ พวกเราก็รอเติม POWER จากทุกคนอยู่เหมือนกัน อย่าลืมกดบัตรให้ทัน วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ มาเจอกันที่แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ นะครับ มาเติม POW กันนะครับ บ๊ายบาย” ชมคลิปได้ทาง https://youtu.be/QHcR2Rerblw
โดยจะเปิดจำหน่ายบัตร “2025 พาว ทัวร์: พาวเวอร์ฟูล ยูธ อิน แบงคอก” (2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in BANGKOK) วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 นี้ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ https://www.thaiticketmajor.com/concert/2025-pow-tour-powerful-youth-in-bangkok.html บัตรราคาน่ารัก 2,900 และ 4,900 บาท พร้อมด้วยสิทธิพิเศษต่างๆ ฉ่ำใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent ทุกแพลตฟอร์ม