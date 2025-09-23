‘หนุ่ม กรรชัย’ ยกหูเคลียร์ใจ ถอนฟ้อง ‘เบียร์ เดอะวอยซ์’ ยันที่นักร้องสาวโพสต์ไม่ได้หมายถึงตน
จากกรณีที่นักร้องสาว เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ เบียร์ ภัสรนันท์ ได้โพสต์ภาพอยู่หน้าศาล พร้อมด้วยทนายความ ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว และระบุข้อความว่า “คดีถูกประทับรับฟ้องแล้วค่ะ ขอบคุณความยุติธรรมที่มีอยู่จริง” ซึ่งทำเอาหลายคนพุ่งเป้าไปที่พิธีกรชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย ล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ดร.หมวย อริสรา พิธีกรคู่หนุ่ม กรรชัย ได้สอบถามถึงประเด็นดังกล่าวว่าที่นักร้องสาวโพสต์หมายถึงหนุ่ม กรรชัยหรือไม่นั้น โดยพิธีกรดังได้เผยว่า
“น้องเบียร์ เดอะวอยซ์ ไม่ได้ฟ้องผมนะ ที่เมื่อวานเห็นภาพที่น้องไปลง บอกว่าคดีประทับรับฟ้อง ไม่ได้หมายถึงผม เขาไม่ได้ฟ้องผม แต่ว่าคดีของน้องเบียร์ ผมเป็นฝ่ายที่ฟ้องน้องเบียร์ วันนี้ศาลจะอ่านคำแต่ผมไปถอนฟ้องให้น้องแล้ว ตอนเช้าผมไปถอนให้
ผมว่ามันน่าจะจบได้แล้วเรื่องนี้ ไม่อยากไปถึงขั้นที่มันต้องมานั่งฟาดฟันรุนแรงอะไรกันมากกว่านี้ คือโดยส่วนตัวมองว่า อันไหนที่เราคุยกันได้เราก็คุย เราจะมีศัตรูกันไปตลอดชีวิต มันคงจะไม่ใช่ อย่างเบียร์กับพี่เองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากมาย มันเป็นเรื่องของคนกลางที่มันเคลียร์กันไม่รู้เรื่อง เราไม่ได้พูดกันเอง มันมีคนกลางพูดไปพูดมา มันเลยทำให้ความหมายมันเปลี่ยน แต่สุดท้ายพอมันมีการก้าวล่วงกัน ล้ำเส้นกัน มันก็อาจจะต้องไปพึ่งที่ศาล เพราะศาลต้องเป็นคนตัดสิน พอเวลามันผ่านๆ ไป มันก็อาจจะมีความเข้าใจบางเรื่องที่เขาก็ต้องเข้าใจเรา เราก็ต้องเข้าใจเขาในมุมหนึ่ง มันก็โอเค เมื่อคืนพี่เลยยกหูหาเบียร์เอง พี่บอกว่าเดี๋ยววันนี้ไปบอกทนายเบียร์นะ เดี๋ยวพี่จะให้ทนายความไปถอนฟ้องบ่ายวันนี้ ไต่สวนมูลฟ้อง ศาลประทับรับฟ้องยังไง ก็บอกเบียร์ว่าให้มันจบไปเหอะ ให้มันผ่านไป เบียร์ก็ว่าได้ค่ะพี่ ขอบคุณค่ะ ก็คุยกันก็จบ เท่านั้นเอง”
“เรื่องของเบียร์กับบังแจ็คก็จบกันไป พี่กับบังแจ็คก็ไม่มีอะไรกัน เขาก็โอเค เขาก็น่ารักกับพี่ ส่วนเรื่องของเบียร์ก็จบกันไป แต่มีบางคนยังจบไม่ได้ จะไม่ถอนจนกว่าคดีความจะถึงที่สุด เพราะบางเรื่องมันล้ำเส้นไปถึงครอบครัว มาแช่งลูกพี่ ซึ่งไม่ได้”
เมื่อ ดร.หมวย ถามถึงที่หนุ่ม กรรชัยโพสต์ว่า “ก่อนจะบอกใครให้สู้ๆ ช่วยหันไปดูเงาหัวตัวมึงเองก่อน” หมายถึงอะไร หนุ่ม กรรชัย ตอบว่า “โพสต์พูดลอยๆ มองว่าพูดถึงทีมบอลก็ได้ แล้วแต่ใครจะมองแบบไหน หรือใครไปบอกให้ใครสู้ๆ ก็ดูเงาหัวตัวเองไว้บ้าง พูดลอยๆ เท่านั้นเอง ”
ในขณะที่เบียร์ เดอะวอยซ์ ได้แชร์โพสต์ของหนุ่ม กรรชัย ที่เคยโพสต์ภาพหมายศาลไว้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พร้อมระบุข้อความว่า “ก่อนหน้านี้เบียร์โดนประกาศว่าจะโดนดำเนินคดีถึงขั้นเอาเข้าคุก แต่อย่างไรก็ตามคู่กรณีได้ติดต่อเบียร์เพื่อขอถอนฟ้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งปรากฏค่ะ”