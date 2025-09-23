‘ตั๊ก มยุรา’ แชร์เคล็ดลับหน้าเด็ก ไม่โกรธหากมีคนเรียกป้า เผยวิธีมัดใจสามี ลั่นมีคติห้ามทิ้ง!
เรียกว่ากาลเวลาไม่สามารถทำอะไรเจ้าตัวได้จริงๆ สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ ตั๊ก มยุรา ที่ถึงแม้อายุจะเข้าใกล้เลข 7 แล้ว แต่เจ้าตัวยังคงความสวย หน้าเด็ก สุขภาพดี สมเป็นสาวสองพันปีอยู่ตลอด ล่าสุดตั๊ก เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าว Life Expo 2025 งานมหกรรมชีวิตและสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี! ณ H.O.W bangkok โรงแรม โซ แบงคอก ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเคล็ดลับความสวยหน้าเด็กสุขภาพดีให้ฟังว่า
เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนตลอดไป?
“กินอยู่หลับนอนไง พี่พยายามทำให้ชีวิตมันโอเค เรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมาก (เคล็ดลับดีๆ?) พี่ไม่รับงานเยอะ 7 วันต้องมีเวลาให้พี่ออกกำลังกาย ให้พี่อยู่กับครอบครัว ต้องมีเวลาบาลานซ์ชีวิตให้ได้ ถ้าอยากผิวดีต้องนอนเยอะๆ ต้องออกกำลังกายแบบพอดี จะไม่สุดโต่ง ทุกอย่างต้องเดินสายกลาง”
ไม่ว่ายุคสมัยไหนคนก็ยังเรียกพี่อยู่?
“เค้าก็เป็นป้าเป็นยาย นานๆ จะเด้งขึ้นมาคนนึงจะเรียกป้า นานๆ ก็ยังโชคดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดพี่กลัวไม่เดินมากกว่า พี่กลัวว่าจะต้องมาเป็นภาระของคนอื่น เพราะคนรอบตัวพี่ก็เป็นโรคความดัน เบาหวาน หัวใจ พี่จะกลัวมากก็เลยต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่น และพี่คิดว่าหลายคนทำไม่ได้ ของดีจะไม่อร่อยพี่กินของไม่อร่อย แต่ถ้าอยากกินอร่อยพี่กินไม่เยอะ ทุกอย่างจะมีลิมิตของมัน”
สมมุติมีคนมาเรียกป้าโกรธไหม?
“ไม่โกรธ เราต้องยอมรับความจริง (หัวเราะ) มีๆ บางคนเค้าก็เรียกแม่ในกองถ่าย เรียกได้ไม่ได้โกรธอะไร โกรธก็ดูน่าเกลียด แต่พี่ว่าเค้าชินในการเรียกพี่ตั๊ก เค้ารู้ว่าแก่แล้วแต่ก็คงชิน”
เรื่องความรักกับสามีหวานตลอด?
“ไม่ได้หวานอะไร (เห็นไปตีกอล์ฟ?) เพราะไม่มีเพื่อนไง (หัวเราะ) พี่จะมีกลุ่มของพี่แต่ว่าถ้าไม่ได้ไปกับเพื่อนก็จะไปกับสามี พี่จะไม่ค่อยคบเพื่อนเยอะ พอถึงวัยนี้เราก็ต้องเลือกคบคน คนไหนที่ท็อกชิก ไม่ได้รังเกียจเค้าแต่เราก็จะไม่เจอกันบ่อย แต่เรื่องความรักไม่ต้องพูดแล้ว พี่ก็มีคติของพี่บอกสามีว่าห้ามทิ้งพี่ ไปไหนต้องเกาะเกี่ยวกันไป เพราะทิ้งพี่แล้วพี่จะไม่แต่งงานใหม่แล้ว ห้ามทิ้ง ทิ้งไม่ได้”
เค้ายืนยันมายังไงบ้าง?
“เค้าเงียบ (หัวเราะ) รุ่นนี้เราจะไม่พูดเรื่องความรักแล้วเพราะเราอยู่กันเป็นเพื่อน เราก็อยู่กันไป มันก็มีหลายเรื่องที่เราไม่ชอบในตัวเค้า เราก็ต้องทนเพราะมันถึงเวลาที่เราจะไม่พูดเรื่องอื่นแล้ว เราก็จะอยู่กันไปอย่างนี้เป็นเพื่อนกันหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน มีความสุขกว่า แต่พี่เป็นคนตรง พี่นิสัยไม่ค่อยเหมือนผู้หญิง พี่เหมือนผู้ชายถ้าไม่แฮปปี้พี่ชี้หน้าเลย”
สามีก็กลัวเราเหมือนกัน?
“ไม่หรอกเค้าเรียกว่าเกรงใจ ไม่ดีเราก็ดุ เราเหมือนเพื่อนไง (แสดงว่าคำว่าเพื่อนมัดใจเราได้อยู่จนถึงทุกวันนี้?) มันเป็นเพื่อน แต่เค้าจะบิดเบี้ยวยังไงเราก็ทำเป็นไม่ได้ยิน แต่รุ่นนี้ไม่บิดเบี้ยวแล้ว เบี้ยวไม่ไหวแล้ว (หัวเราะ) มีความสุขดี”
หลายคนอยากรู้เคล็ดลับมัดใจสามี?
“ไม่มีคาถาอะไร มีแต่ว่าหน้าที่เราเราก็ทำไป อย่าไปวุ่นวาย ทำกับข้าว เป็นเมียก็ต้องทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อย ถ้าเราไม่ได้ทำเองเราก็ต้องสั่งมีแม่บ้านก็ต้องใช้แม่บ้านให้เป็น บ้านห้ามรก แต่ก็เป็นตัวของตัวเอง พี่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไร แล้วไม่ถูกใจอะไรกันก็พูดไม่ใช่ด่า มีอะไรก็พูดกันตรงๆ เค้าจะไปไหนก็ปล่อยเค้าบ้าง นานๆ ก็ดึงที แต่พี่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ให้เครดิตสามี พี่ว่าเค้าต้องเป็นคนดีด้วย คนที่อยู่กันสองคนเราดีคนเดียวไม่ได้อีกคนต้องดีด้วย ถ้าเราโอเคแต่อีกคนอยากจะไปเค้าก็ไป เราดียังไงเค้าก็ไป เพราะฉะนั้นสองคนต้องดีทั้งคู่ ต้องศีลเสมอกัน”