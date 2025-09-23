ชาวเน็ตจีนเดือด จี้แบรนด์ดังถอด จอนจีฮยอน หลังซีรีส์เรื่องล่าสุด มีบทพาดพิงจีนทางลบ

จอนจีฮยอน ถูกชาวเน็ตจีนแบนหนัก จี้ถอนพรีเซนเตอร์ บทในซีรีส์ล่าสุดทำพิษ
กลายเป็นกระแสเดือดดาลขึ้นมาในประเทศจีนอีกครั้ง จากซีรีส์โรแมนติกสายลับ Tempest ที่นำแสดงโดย จอน จีฮยอน ซูเปอร์สตาร์สาวชื่อดัง เจ้าของฉายา ยัยตัวร้ายที่คนไทยรู้จักกันดี ที่มารับบทนักการทูตที่พยายามค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารอันน่าสะพรึงกลัว
ในซีรีส์ดัง ที่ออกอากาศทางสตรีมมิ่ง Disney+ ตัวละครของจอนจีฮยอน พูดว่า “ทำไมจีนถึงชอบสงคราม? ระเบิดนิวเคลียร์อาจตกลงใกล้ชายแดน”
ฉากดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดผลลัพธ์ที่รุนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อผู้ใช้โซเชียลมีเดียจีนจำนวนมาก มองว่าเป็นการสร้างภาพบิดเบือน มุ่งให้ร้ายจีนว่าเป็นประเทศที่มีความขัดแย้ง หลายคนจึงเรียกร้องให้แบรนด์ต่างๆ ตัดความสัมพันธ์กับนักแสดงสาว
ทั้งยังจุดประเด็นให้เกิดการถกเถียงกันอีก ครั้งเกี่ยวกับการแบนสื่อบันเทิงเกาหลีใต้อย่างไม่เป็นทางการของจีน ซึ่งมีผลบังคับใช้มานานเกือบทศวรรษ แม้ว่าจีนจะไม่เคยยอมรับอย่างเป็นทางการ แต่คอนเทนต์ต่างๆของเกาหลีถูกยกเลิกอย่างกะทันหันตั้งแต่ปี 2016 และเป็นที่เชื่อกันว่า เป็นการประท้วงการตัดสินใจของเกาหลีใต้ ที่จะนำระบบต่อต้านขีปนาวุธของสหรัฐ มาใช้ในปี 2016 ซึ่งจีนมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาค
ในช่วงไม่กี่เดือนนี้ สถานการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลายมากขึ้น โดยมีศิลปินเกาหลีใต้จำนวนหนึ่ง จัดคอนเสิร์ตในประเทศจีน แต่ Tempest ทำให้กระแสดังกล่าวจุดกระแสแบนขึ้นมาอีกครั้ง ผู้ใช้เว่ยป๋อรายหนึ่ง ที่มีคนกดถูกใจเป็นหมื่น โพสต์ข้อความว่า “ขอให้แบนละครเกาหลีต่อไป”
ประโยคดังกล่าว ยังทำให้ชาวเน็ตพากันไปขุดเรื่องราวต่างๆ จากซีรีส์นี้ ที่คนมองว่าไม่เหมาะสม อาทิ ฉากที่พยายามนำเสนอภาพเมืองต้าเหลียนของจีน ที่ทรุดโทรม ที่เชื่อว่าถ่ายทำในฮ่องกง คนจึงโจมตีว่าทำให้ภาพลักษณ์จีนดูแย่
อีกฉากหนึ่ง เป็นฉากที่จอนจีฮยอน ท่องบทกวีโบราณ ที่ผู้ชมวิจารณ์ว่าสำเนียงเธอแปลก ทั้งหมดนี้นำไปสู่ความพยายามในการต่อต้านเธอบนเว่ยป๋อ ซึ่งกดดันให้แบรนด์ต่างๆ ลงโทษเธอ
จากข้อมูลของผู้ใช้งานบนเว่ยป๋อ แบรนด์สกินแคร์อย่าง La Mer รวมไปถึงแบรนด์หรูฝรั่งเศส Louis Vuitton และนาฬิกาแบรนด์สวิส Piaget ต่างลบบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอ ออกแล้ว แต่ชาวโซเชียลจีนก็ว่า นอกจากลบโฆษณาแล้ว ก็ต้องรีบยกเลิกสัญญาทั่วโลกโดยเร็วที่สุด ไม่เช่นนั้นเราจะคว่ำบาตร LV ตลอดไป
ด้านต้นสังกัดของเธอ กล่าวกับ MBC สื่อเกาหลีว่า แคมเปญของนักแสดงสาวไม่เกี่ยวกับ Tempest และได้ยุติลงก่อนที่รายการจะออกอากาศ
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โซเชียลจีน ซึ่งมีกำลังซื้อออกมากดดันแบรนด์ต่างๆ เมื่อรู้สึกว่าแบรนด์ดูหมิ่นพวกเขา แบรนด์อย่าง H&M แบรนด์แฟชั่นยักษ์ใหญ่จากสวีเดน ไปจนถึง Uniqlo แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติญี่ปุ่น และล่าสุดคือ Swatch ต่างเคยถูกคว่ำบาตรมาแล้ว
แต่ก็ยังมีแฟนคลับของเธอ ที่ออกมาปกป้อง อาทิ จอน จีฮยอน เป็นเพียงนักแสดง เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศ อารมณ์ของคน และความซับซ้อนของประเทศต่างๆ ก่อนที่จะถ่ายทำภาพยนตร์ โดยโทษว่า เป็นความไม่รู้ของทีมงานและนักเขียนบท
ความเห็นนี่ก็ถูกสวนกลับทันทีว่า “เธอไม่ใช่นักแสดงธรรมดา เธอมีบทให้เลือก เธออ่านบทได้! ใครจะไปบังคับให้ดาราดังทำแบบนี้ได้”
ในเดือนมีนาคม กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะร่วมกันฟื้นฟูการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ในเดือนถัดมา วงฮิปฮอปเกาหลีใต้ Homies กลายเป็นวงดนตรีเกาหลีวงแรกที่ได้เปิดการแสดงในจีนแผ่นดินใหญ่ในรอบเกือบทศวรรษ
อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าวงการ K-pop และ K-dramas จะกลับมาสู่ตลาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ได้มากน้อยเพียงใด
ในเดือนพฤษภาคม Epex วงบอยแบนด์ K-pop มีกำหนดการแสดงที่เมืองฝูโจว ซึ่งจะเป็นคอนเสิร์ตสำคัญสำหรับวงการ K-pop ในประเทศจีน แต่การแสดงของพวกเขาถูกยกเลิกไปหลายสัปดาห์ก่อนงาน โดยต้นสังกัดของพวกเขาอ้างถึง “สถานการณ์ภายในท้องถิ่น”
“ปี 2025 แล้ว แต่คุณก็ยังดูละครเกาหลีอยู่ นี่มันเชยชะมัด!” ผู้ใช้เว่ยป๋อคนหนึ่งเขียนไว้
ที่มา BBC
