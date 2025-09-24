เบลล่า ปลื้มฟีดแบ๊กละครคู่ เจมส์จิ ว่าที่คุณพ่อ ยกให้ เกรท วรินทร เป็นตัวแทนหมู่บ้านมอบทองรับขวัญหลาน
กลับมาประกบคู่กันอีกครั้งในละคร “เจ้าคุณพี่กับอีนางคําดวง” สำหรับ เบลล่า ราณี กับ เจมส์ จิรายุ กระแสความฮอตก็ไม่เบา แถมในเรื่องนี้ได้ใช้ความเป็นตัวเองเล่นอย่างเต็มที่จนเบลล่าออกตัวว่าเป็น “คนตลกที่สวยนิดหน่อย” โดยล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานประกาศรางวัล Y Entertain Awards 2025 presented by JisuLife ณ True ICON Hall ICONSIAM ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ รวมถึงเรื่องหลานคนใหม่ลูกของ เจมส์จิ ที่เพิ่งจะมีข่าวดีภรรยาตั้งท้องไปก่อนหน้านี้ว่า
ฟีดแบ๊กละคร?
“ดีใจที่ทุกคนชอบ ตอนถ่ายเราก็เต็มที่ มันสนุกตั้งแต่อ่านบทเลย พอมาถ่ายจริง ก็แบบ มันเป็นละครอะไร ได้ทำอะไรใหม่ๆ เยอะค่ะ กับเจมส์ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วมันก็ยิ่งง่าย ยิ่งกล้าเสนอไอเดีย บางทีก็คิดแทนเขา บางทีก็ชวนกันมาทำ เหมือนได้ค้นพบอะไรใหม่ๆ ไปด้วยกัน”
ไม่ได้ขายสวยอย่างเดียวขายตลกด้วย?
“ก็เป็นคนตลกที่สวยนิดหน่อย (เล่นเป็นตัวเอง?) เราได้ปลดปล่อยไง ได้ใช้ตัวละครเป็นข้ออ้าง ไม่ต้องสวยมากขี่ควายให้ได้ก็พอ ไม่ตกควายก็พอ ควายเคยขี่มาแล้ว ตอนนายฮ้อยขอออเดอร์เลยเพราะเป็นคนกลัวม้า เราทำไม่ถึง”
หายเหนื่อยไหมฟีดแบ๊กดีขนาดนี้?
“ชื่นใจค่ะ ดีใจที่ทุกคนชอบ ไม่คิดว่าคนจะยังดูละครกันขนาดนี้ ก็หลายๆ อย่างรวมกัน เป็นจังหวะที่คนเครียดๆ กันอยู่ ละครเรามาในจังหวะนั้นที่พอจะทำให้คนดูหัวเราะได้ ทุกคนอาจจะนึกถึงเสียงหัวเราะแบบนี้ รูทีนแบบนี้ 20.30 น. ต้องมาเปิดดูละคร ขอบคุณมากๆ ที่ยังดูละครและสนุกไปกับมัน”
เบล-เจมส์ กลับมาต่อติด เรตติ้งปัง?
“ต่างคนต่างไปเติบโต ไปลับวิชาอาคมของตัวเองกันมามั้ง ยังไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่ก็ดีใจ”
มีหลานแล้ว ลูกเจมส์?
“เห็นพี่ก้อง ปิยะ บ่นๆ กันอยู่ อย่ามาบอกนะว่าคลอดเมื่อไหร่ ทองแพง จะรับขวัญเป็นอะไรดีก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ก็ดีใจกับเจมส์มากๆ ตอนที่เขาจะขอแต่งงานกันก็ได้ไปอยู่ในโมเมนต์นั้นกับเขา ตอนนั้นกำลังถ่ายกันอยู่ เจมส์มาบอกจะขอแต่งแล้วนะ จะแต่งแล้วนะ มีกำหนดแล้วนะ เลยบอกไปว่าทำไมเธอแต่งเธอไม่ดูคิวฉันเลย ฉันไม่ว่างสักวัน เธอไม่ถามคิวฉันก่อนเลย นี่คือเหตุผลที่ไม่ได้ไปร่วมงานสักงาน เพราะติดทุกอันแล้วไปไม่ได้เลย จนมาตอนนี้เขากลายเป็นคุณพ่อแล้ว แล้วเบลปกติจะเรียกเจมส์ว่าคุณแม่ไง เบลเลยถามเจมส์ว่านี่ต้องเรียกว่าคุณแม่หรือคุณพ่อ เจมส์บอกเป็นคุณแม่ต่อไปก็ได้ ที่เรียกคุณแม่เพราะติดมาตั้งแต่ปดิวรัดา เรียกกันมาตั้งแต่ตอนนั้น”
เตรียมอะไรให้หลานดี?
“พี่เกรทให้ทองแล้วก็ถือว่าทั้งวงการให้แล้วค่ะ ใช่ๆๆ เราอยู่วงการเดียวกัน เขาไม่ได้มากดดันอะไรเบล ก็ยกหน้าที่นี้ให้พี่เกรทไป พี่เกรทดีใจด้วย คุณได้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน”
ล่าสุดไปปฎิบัติธรรมมา?
“ไปมา 5 วัน ช่วงนี้คิวเคลียร์ง่ายเลยไปเติมพลังนิดนึง 5 วันก็ปิดวาจา ปิดโทรศัพท์ ไปที่เขาใหญ่ สงบมาก คนไปร่วมประมาณ 160-170 คน แต่ไม่มีเสียงพูดกันเลย เหมือนได้ยินเสียงข้างในตัวเองเยอะ รู้สึกว่าในหัวตัวเองพูดเยอะมากๆเลย บางวันก็ร้องเพลงทั้งวัน มันขึ้นมาเอง ถ้าเราอยู่ในบรรยากาศที่เป็นอยู่ทุกวันเราจะไม่รู้ตัวว่าเราเป็นแบบนี้ เราทำงานในวงการก็ต้องไปล้างออกหน่อย ส่วนตัววิธีนี้เป็นการชำระจิตใจ เรารับอะไรมาเยอะแล้ว เราก็ต้องเคลียร์ออกบ้าง ก็ตัดโลกภายนอกได้เพราะเราเตรียมตัวมาอยู่แล้ว ไม่มีอะไรต้องกังวล ได้เรียนรู้ตัวเองเยอะค่ะ บางทีเรารู้แต่เรื่องข้างนอก เรื่องคนอื่นแต่เราไม่ดูภายใน ข้างในตัวเองเลย ก็ดีนะคะ”