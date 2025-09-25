ลูกหมี เตือนสังคม คิดดีๆ ก่อนให้คนยืมเงิน อีกฝ่ายอาจไม่เหลือทรัพย์ให้ยึด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ลูกหมี รัศมี โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่า “ขอเตือนภัยสังคมระวังการลงทุนและการให้คนยืมเงินมิจฉาชีพมีทุกรูปแบบ อย่าเดานะว่าใครคนๆนี้เป็นคนธรรมดาไม่ใช่คนดัง จุดจบชีวิตคือไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่รอยยิ้มปลอมๆ #lookmeerussamee #ลูกหมีรัศมี #สิ่งที่ควรมี #มงคลชีวิต 38 ประการ”
โดย ลูกหมี พูดในคลิปด้วยว่า “ไปแอบสืบทรัพย์มาแล้วนะคะ ไม่มีทรัพย์ให้ยึดเลยค่ะ บ้านก็ไม่มี ที่ดินก็ไม่มี และที่สำคัญเราช้าไป เดือนที่แล้วมีคนไปยึดทรัพย์เขาไปแล้ว ตอนนี้ก็คือไม่เหลืออะไรเลย แล้วลูกหมีจะได้เงินคืนได้ยังไงเนี่ย (พร้อมทั้งเปิดเพลง ปราสาททราย ของ สุรสีห์ อิทธิกุล ประกอบด้วย)”
ขณะที่มีคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจ ลูกหมี พร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์ถึงคู่กรณี อาทิ เวรกรรมมีจริง , ล้มบนฟูกหรือเปล่า อย่าให้สูญเปล่า , กรรมคือพลังที่ใหญ่สุดในโลก เป็นต้น