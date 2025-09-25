คอนเสิร์ต เล่าขานตำนานเพลง ‘ปฐมบท’ พร้อมถ่ายทอดตำนานเพลงไทย 4 ทศวรรษ สู่เวทีใหญ่
บรรยากาศการซ้อมใหญ่คอนเสิร์ตเล่าขานตำนานเพลง “ปฐมบท” คึกคักไปด้วยเหล่าศิลปินมากฝีมือที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงอมตะของไทย คอนเสิร์ตเล่าขานตำนานเพลง “ปฐมบท” โดย เปี่ยมสุข ร่วมกับ AssetWise และ The Showhopper พร้อมแล้วที่จะพาผู้ชมย้อนรำลึกถึงตำนานเพลงไทยสากลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมระยะเวลากว่า 40 ปี นับตั้งแต่ยุค ‘สุนทราภรณ์’ สู่ ‘ดิ อิมพอสสิเบิ้ล’ ผ่านหลากหลายสไตล์เพลง ทั้งลูกกรุง ลูกทุ่ง โฟล์คซองคำเมือง สุนทราภรณ์ และตัวอย่างบทเพลงจากคอนเสิร์ตที่ศิลปินร่วมซ้อมกันวันนี้ อาทิ เช่น พรานล่อเนื้อ, วังน้ำวน, บ้านทรายทอง, ฆ่าฉันให้ตายดีกว่า, น้ำตาแสงไต้, แต่ปางก่อน, กระแซะเข้ามาซิ, ปูไก่ไข่หลง, ล่องแม่ปิง, พี่สาวครับ, เป็นไปไม่ได้ และอีกมากมาย
ในวันซ้อมใหญ่ ศิลปินทุกท่านต่างตั้งใจและทุ่มเทเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น กัน นภัทร, ลูกหว้า พิจิกา, ผิงผิง สรวีย์, เบลโลล่า กนิษฐา, เอิงเอย ปภาวริญจ์, เตวิชญ์ ชัยธัช รวมถึง 2 ศิลปินแห่งชาติ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส และ วินัย พันธุรักษ์ รวมถึง วงสวนพลูคอรัส ทุกคนต่างร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความประทับใจ ภายใต้การควบคุมวงดนตรีเฉลิมราชย์ โดย อ.วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงจริงที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ต “ปฐมบท” บัตร Early Bird เปิดจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 13-30 กันยายน 2568 ทางเพจเฟซบุ๊ก “เปี่ยมสุขอนุรักษ์เพลงเก่า” และเปิดจำหน่ายบัตร Public Sale ในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง Ticketmelon บัตรราคา 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,500 / 4,500 และ 5,000 บาท รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรจะนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศล