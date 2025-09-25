‘โม มนชนก’ ลั่นไอเลิฟติ๊กต็อก ดีใจที่คนชอบในตัวตน ขำคลิปวีนทะลุล้านวิว แต่สวยหวานคนดู 500
กลายเป็นดาวติ๊กต็อกแบบเต็มตัวไปแล้ว สำหรับนักแสดงสาว โม มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ ที่ไม่ว่าจะทำคลิปอะไรออกมา แฟนๆ ก็ให้ความสนใจ และชื่นชอบในความเป็นตัวเองของเจ้าตัว ล่าสุด สาวโม มาร่วมงาน “THE WICKED GAME PREMIERE OF THE FIRST EPISODE” ณ Paragon Hall, Siam Paragon ก็ได้เปิดใจถึงจุดเริ่มต้นในการเข้าวงการนี้ แต่ถึงแม้สาวโมจะหันมาเอาดีทางด้านนี้ แต่เจ้าตัวก็ยังเผยว่ายังรับงานละครอยู่เหมือนเดิม เพียงแค่ปีละเรื่องเท่านั้นเอง
ไม่เล่นละครนานแค่ไหน?
“ไม่ได้เล่นละครนานแต่ก็ไม่นานขนาดนั้น ปีที่แล้วก็มีอยู่ค่ะ ก็ปีละเรื่องค่ะ (หัวเราะ) เรื่อง THE WICKED GAME โมชอบ คนจะถามโมเยอะมากทำไมโมถึงรับเล่น โมอ่านคาแรกเตอร์แล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆ โมว่าคนจะสนุกกับคาแรกเตอร์นี้ มันซับซ้อน มันต้องวางแผน สรุปดีหรือไม่ดี งง เล่นเองงงเองค่ะว่าเราดีหรือไม่ดี ทุกคนต้องไปดู 10 ตอนค่ะ
กลับมาทำงานที่นี่ก็เหมือนเดิมค่ะ ทุกอย่างเหมือนเดิม ทีมงานเหมือนเดิม บรรยากาศเหมือนเดิมทุกอย่าง โมอยากเล่นคาแรกเตอร์ที่น่าสนใจ ที่รู้สึกว่าอยากเล่น ซึ่งมันยากมาก ต้องเป็นบทที่อ่านแล้วใช่ เราอายุขนาดนี้ เราเล่นมาเยอะมากๆ แล้วเหมือนกัน อยากเล่นอะไรที่แตกต่าง มันอยากเล่นอะไรที่สนุก อย่างเรื่องนี้ มีพี่ป๋อ (ณัฐวุฒิ สกิดใจ) ตงตง (กฤษกร กนกธร) ต้าห์อู๋ (พิทยา แซ่ฉั่ว) ออฟโรด (กันตภณ จินดาทวีผล) มามิกซ์รวมกัน สนุกมากในกอง เรื่องนี้ไบโพลาร์คือตงตง เราเล่นเป็นคนดีค่ะ ไม่ลาวงการ ยังทำอยู่นะคะ รับหมดค่ะ ร้อนด้วยค่ะ”
เป็นดาวติ๊กต็อก?
“ติ๊กต็อกทำเล่นค่ะ (หัวเราะ) อยากเล่า เหมือนเจออะไรแล้วอยากเล่าให้คนฟัง อยากแชร์ ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนมาดูด้วย อยากลองว่าโลกติ๊กต๊อกเป็นยังไงนะ ก็เลยเล่าเรื่องตัวเองกลายเป็นว่าคนชอบดู ตลกดีค่ะ เราช็อตฟีลด้วย คนก็ชอบท้าทายระบบ เราก็เล่นด้วย มีเข้ามาทุกรูปแบบ แต่โมรู้สึกว่าจิตใจเราสำคัญที่สุด เราก็บล็อก แต่เดี๋ยวนี้ติ๊กต๊อกเขาจะบล็อกคำหยาบคายอยู่แล้ว
ล่าสุดโมอยากเล่าว่าโมใช้สกินแคร์อะไร เขาก็เข้ามาถามว่าเห็นชอบหลายตัว สรุปชอบตัวไหนกันแน่ โมบอกคนเราชอบอะไรที่อยากชอบก็ได้ มีเป็นหมื่นเป็นแสน เราอยากชอบก็ได้ แต่ตอบเป็นยิ้ม แต่ตาเราอาจแข็งไปนิดนึง เป็นตัวของตัวเอง ทุกคนชอบ พี่ๆ นักข่าวทุกคนรู้จักโมมานานมากแล้ว ว่าโมเป็นแบบนั้นมาตั้งนานแล้ว แค่เหมือนโลกโซเชียลมันไม่ได้แพร่หลายขนาดนี้ ก็ดีใจมากที่คนชอบตัวตนเรา ขอบคุณติ๊กต็อกค่ะ (หัวเราะ) ไอเลิฟติ๊กต็อก
เราไม่ได้สู้กลับขนาดนั้น ไม่ต้องไปสู้ ไม่ต้องไปท็อกซิก เราบล็อกเลย แนะนำนะคะ อะไรทำให้เราท็อกซิก เราก็บล็อกค่ะ ไม่ว่าวันนี้ไปคอมเมนต์มาท้าทายระบบ อยากสนุกนะ เพราะถ้าด่าไม่สนุก แต่ถ้าเชิงคำถามจะตอบได้ประมาณนึงค่ะ ถ้าโมเหงาๆ ก็จะตอบ แต่ถ้าโมยุ่งก็จะไม่ตอบ มันแรมด้อมมากๆ เลย บางอันก็ไม่ได้ตอบ เพราะยุ่ง คนชื่นชมเรา เราก็ไปกดไลก์ (หัวเราะ) สรรเสริญเยินยอนี่ชอบค่ะ นี่น่าจะเป็นทางเราแล้ว”
รับงานรีวิวด้วย?
“คนติดต่อให้รีวิว โมจะบอกเขาไปตรงๆ ว่าโมขอใช้ก่อน ไม่ใช่ว่าส่งสคริปต์มาให้โมพูด โมทำไม่ได้นะ ขอใช้แล้วจะฟีดแบ็กว่าอะไรยังไง ก็พูดไปตามที่เราชอบค่ะ รีวิวจริงใจด้วยค่ะ มีลูกค้าแปลกๆ เยอะ แต่ไม่รับ (หัวเราะ) บางอย่างมันเกินไปนิดนึง ซึ่งพูดไม่ได้เลย (หัวเราะ) ติดเรตนิดนึง บางอันก็ไม่ไหวค่ะ”
ยืนยันว่าเจอคอมเมนต์ไม่ดีก็บล็อก
“โมอยากบอกทุกคนว่าจริงๆ ในโลกออนไลน์ใครก็ไม่รู้ อย่าให้ใครก็ไม่รู้มาทำให้จิตใจเราดิ่ง โมรู้สึกว่าอะไรที่เราโปรเทคตัวเองได้ก็ควรทำ อย่าไปเล่นเกมกับเขา ถ้าอยากเล่นกับโม ก็ถ้าโมว่างโมจะเล่นด้วย (หัวเราะ) แต่อย่ามากันเยอะนะ กลัว (หัวเราะ) บล็อกเป็นร้อย โมว่าถึง บางทีเราก็อยากพูดไปเรื่อย ไม่ได้คิดอะไร อันไหนโมโหคนก็เข้ามาดู ไม่รู้อะไร กลายเป็นอัลกอริทึ่มไปแล้ว สวยหวานคนดู 500 แต่โมโหคนดูล้านนึง (หัวเราะ) จริงๆ ซึ่งเราไม่ได้อยากโมโหทุกคลิปไง”