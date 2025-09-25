ไม่โสดแล้ว ‘โก๊ะตี๋’ เปิดตัวหวานใจคนใหม่ อายุห่าง 24 ปี เผยจุดเริ่มต้นที่ได้เจอกัน
หลังจากตลกดัง โก๊ะตี๋ อารามบอย ปิดฉากชีวิตคู่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา แต่ล่าสุดดูเหมือนสถานะหัวใจของตลกดังจะไม่ว่างแล้ว เพราะช่วงนี้เจ้าตัวกำลังอินเลิฟกับหวานใจคนใหม่ น้องใบมิ้นต์ แฟนเด็กที่อายุห่างกันถึง 24 ปี เมื่อโก๊ะตี๋มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ โต๊ะหนูแหม่ม ก็ได้เปิดใจถึงรักครั้งใหม่ พร้อมเล่าจังหวะพรหมลิขิตที่ได้เจอกันให้ฟังว่า
ตอนนี้อาการมันเป็นยังไง สดชื่นมั้ย?
“สดชื่นครับ ในรอบปี”
เป็นข่าวฮือฮานักข่าวพาดหัวข่าวไม่โสดแล้วจ้า?
“อะไรกัน ใครมันไปพาดหัวแบบนั้น (หัวเราะเขิน)”
เขาเป็นใครอะไรยังไง แนะนำให้ฟังหน่อย?
“เขาก็เป็นน้องคนนึง ชื่อน้องใบมิ้นต์ครับ”
เรียกว่าแฟน น้องคนสนิท หรือว่าอะไร?
“เรียกว่าคนคบดีกว่า หนูก็ยังไม่อยากให้อะไรมาก เพราะว่าน้องเขายังเรียนอยู่ และหนูก็อยากจะให้เกียรติน้องและครอบครัวเขา ก็แบบว่าเป็นคนคุย คนคบอะไรแบบนี้ แต่ถามว่าหนูเรียกแฟนได้มั้ย หนูก็อยากเรียกแฟน (ทำท่าเขินบิดม้วน)”
ไปเจอหรือไปรู้จักกันได้ยังไง?
“เจอกันในติ๊กต็อกครับ ก็คือปลายปีที่แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นข่าว พอต้นปีมาหนูก็รู้สึกชีวิตเหงาๆ บอกไม่ถูก ตั้งแต่หนูอยู่ในวงการมาตั้งแต่หนูอายุ 21 หนูมีแฟนมา 2 คน คนแรก 12 ปี คนที่ 2 ก็ 12 ปี อย่างน้อยหนูมีคนคุย คนส่งข้อความหา หรือบางวันได้ทะเลาะกัน คุยง๊องแง๊งกัน พอระยะเวลาไม่มีใครมันดูเหงาไปหมด คือหนูเป็นหัวหน้าครอบครัว พอเวลาหนูเหงาหนูปรึกษาใครไม่ได้”
กับคนคบล่าสุด คนนี้ปิดเงียบไม่มีใครรู้เลย?
“ก็ไม่มีใครรู้เลย ผู้จัดการก็ไม่รู้ เหมือนกับว่าช่วงนั้นมันก็มีปัญหาชีวิตรู้สึกดิ่งๆ รู้สึกเหงาจังวะ”
แล้วมาถูกคอถูกใจ PK ยังไงถึงมาได้คุยกัน?
“เรื่องราวคือตื่นมาหนูก็มาไลฟ์สดในแอปทุกเช้า ที่นี้ก็จะมีน้องอยู่แอคเคาต์นึงชื่อ แอ็ค อยู่สวีเดน ไทม์ไลน์ของเขาก็จะตรงข้ามเรา เขาก็จะชอบกดแอคเคาต์ผู้หญิงสวยๆ และเอามาชนจอกัน และเขาก็ชนจอมาให้เรา ส่งมาบ่อย แต่ว่าเรารู้สึกถูกชะตาน้องใบมิ้นต์จัง ตั้งแต่ครั้งแรก แต่ครั้งแรกจะให้ไปบอกชอบจัง เป็นแฟนกับพี่มั้ยมันไม่ได้ ก็เลยบอกว่าพี่ขออนุญาตติดตามนะ ก็แค่กดหน้าจอและก็ฟอลโลว์กันแล้ว หลังจากนั้นก็ชนจอเวลาผมว่างทำกระบอกเพชร น้องเขาก็เรียนภาษาจีน เราก็เห็นเด็กรุ่นใหม่พูดไม่เปิดปาก ตามสไตล์เราฟังไม่รู้เรื่อง ก็เลยช่วยสอนให้ให้เขาพูด คุยกันบ่อยๆ ก็เลยกล้าพูดกล้าคุยกัน”
แล้วชนจออยู่ๆ กลายมาเป็นชนใจเมื่อไร?
“เราก็ไม่รู้ (หัวเราะ) มันก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่เราได้คุยกับเขา มันดีกับชีวิต มันดีต่อหัวใจ คุยกันสักพักจนได้เจอผ่านน้องอีกคนนึง ให้คนชื่อขิงชวนให้ แรกๆ ก็จะเป็นเหมือนพี่น้อง เราเข้าหาเขาแบบพี่น้อง เขาก็คิดว่าเราเป็นพี่นะ แต่หลังๆเราทำงานขับรถไปต่างจังหวัด เรามีกลุ่มบ้านเขียว กลุ่มไลน์เราก็บอกว่างๆ กลัวง่วงเดี๋ยวพี่โทรไปหาได้มั้ย ก็เริ่มต้นคุย บ้างที 2-3 ชั่วโมง จนเราถามใบมิ้นต์ สเปกผู้ชายเป็นยังไง ต้องมีไทป์อายุมั้ยว่าเท่าไร คือเขาไม่ติดอายุ เขาไม่ติดที่หน้าตา”
ขออนุญาตถามแล้วอายุห่างกันเท่าไร?
“เขาอายุ 21 เราอายุ 45 เกิดปีเดียวกันปีวอก ห่างกัน 2 รอบ ห่างกัน 24 ปี เรารู้สึกว่าเขาไม่ติดหน้าตา ไม่ติดอายุ กูก็ได้หนิ (หัวเราะ)”
ล่าสุดพาไปพบคุณแม่แล้วด้วย?
“ก็คบกันมา 2 เดือนกว่า หนูไปหา แม่ไม่ได้บอก”
กับคบคนนี้ถูกใจแม่มั้ย?
“จริงๆ แล้วแม่หนูเนี่ย หนูมีความมั่นใจว่าถ้าหนูรักใครแม่จะรักด้วย แม่เคยบอกหนูว่าวันนึงที่หนูตัดสินใจจะเลิกรา ถ้าหนูจะเลิกกับเขาคนในอดีต แม่เขาเคยพูดกับหนูตั้งแต่คนแรกแล้วนะว่า เดี๋ยวแม่ก็ตายคนที่อยู่กับหนู หนูต้องเป็นคนเลือกเอง หนูรักใครแม่ก็รักด้วย”