มินนี่ I-DLE ตื่นเต้นได้เดบิวต์เป็นนางเอก แถมประกบ ณเดชน์ ลั่นเตรียมมุกจีบรอเลย
ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดสนั่นตั้งแต่เปิดตัวว่า นักร้องไอดอลสาว มินนี่ ณิชา ยนตรรักษ์ หรือ มินนี่ แห่งวง I-DLE จะมาเล่นภาพยนตร์ไทยเป็นครั้งแรก แถมยังได้ประกบคู่ พระเอกหนุ่ม ณเดชน์ คูกิมิยะ อีกด้วย ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 ก.ย. 68) GDH ร่วมกับ Sony Pictures International Productions จัดพิธีบวงสรวงภาพยนตร์เรื่อง “50 First Dates” ที่ GDH 559 โดย มินนี่ ก็ได้เปิดใจถึงการทำงานในครั้งนี้ว่า
ชื่นชอบผมงานพี่ เมษ ธราธร?
“ใช่ค่า หนูดูตอนแรกๆ พอรู้ว่าจะได้ร่วมงานกันก็ไปดูอีก รวม 3 รอบ พี่เขาแซวดูทำไม 3 รอบ ไม่เข้าใจเหรอ หนูอยากดูด้วย ศึกษาด้วย”
ตอนเขาติดต่อเล่นหนัง?
“กรี๊ดสิคะ ขอพรภาวนาว่าขอให้ได้ถ่ายนะ ตอนแรกด้วยคิวด้วยอะไรต้องบินไปมา (ภาพยนตร์เรื่องแรกด้วย?) ค่ะ ตื่นเต้นเหมือนตอนไปเดบิวต์ที่เกาหลีเลย หนูจะได้เดบิวต์เป็นนางเอก ยอมรับว่ากดดัน แต่คุยกับพี่ๆ ทีมงาน พี่เมษก็อยากให้ชิล กดดันเดี๋ยวจะเล่นไม่ได้ ก็จะพยายามตั้งใจเวิร์คช็อป พอถ่ายจริงก็จะทำตัวสบายๆ“
ความประทับใจตอนแรก?
“เพิ่งเจอกันวันนี้เลย ครั้งแรกจริงๆ (เป็นยังไง?) เขิน หล่อมาก ติดตามผลงานพี่เขามาด้วย ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มีโอกาสมาเล่นกับพี่ณเดชน์“
เรื่องแรกก็ประกบพี่ณเดชน์เลย?
“มันต้องจึ้ง (รู้ใช่ไหมเขาจอมแกล้ง?) ได้ยินมานิดหน่อยว่าเขาขี้แกลงขี้เล่น เราก็พร้อมแกล้งกลับ (ของขึ้นชื่อคือผายลม?) เราก็ผายกลับ ล้อเล่นๆ (หัวเราะ) พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ แต่คิดว่ากองน่าจะสนุก”
เราต้องซ้อมจีบเขานะ?
“ใช่ ก็ไม่เคยจีบผู้ชายเหมือนกัน ก็มาทำตอนนี้เลย เดี๋ยวมาดูกันว่าหนูจะจีบพี่เขายังไง (ทำการบ้านยังไง?) วันนี้เดี๋ยวจะมีเวิร์คช็อปด้วยกันครั้งแรก ลองดูค่ะ”
ไม่เคยจีบผู้ชายมาก่อนนะ?
“ไม่เคย แต่ก็ต้องลองค่ะ เดี่ยวจะลองหามุกหาอะไรเป็นไม้ตายค่ะ (ทันมุกอะไรไหม?) ไม่ค่อยทัน ไม่ค่อยรู้อะไรเหรอ”
แต่หนูเป็นคนตลกนะ?
“จริงเหรอคะ พี่เมษสัมภาษณ์ครั้งก่อนพูดถึงหนูบอกว่ามินนี่เป็นคนตลก เราก็เอ๊ะ..สงสัยเราเป็นคนตลกหรือเปล่า (เราเป็นคนสวยด้วย?) ลอยแล้วค่า”
เริ่มซ้อมจีบแล้ว?
“เริ่มส่องกระจกค่ะ (ไปแนวไหนดี ตลก น่ารัก ติงต๊อง?) หนูเตรียมไว้หลายแบบ เพราะมีจีบพี่เขาหลายรอบมาก หนูจีบพี่เขา 50 ที มีสายฮาๆ ด้วยแต่ต้องให้เขารู้นะ แล้วจริงๆ หนูเป็นคนจริงจัง (หัวเราะ)“
อะไรที่คิดไว้ว่ามันน่าจะยากสำหรับเรา?
“พอได้เวิร์คช็อปคนเกียวก่อนหน้านี้ ครูบิวบอกว่าอย่าติดเอ๊าะแอ๊ะ แปลว่าหนูชอบติดพูดเร็วๆ ต้องพูดให้ชัดเพื่อฝึกเรื่องนี้ ให้ดูโตขึ้น เราก็ไม่ได้เด็กแล้วเราจะทำตัวเอ๊าะแอ๊ะไม่ได้ แต่ว่าตัวจริงก็ยังเอ๊าะแอ๊ะอยู่ ถ้าสั่งแอ็คชั่นเราต้องไม่เอ๊าะแอ๊ะ”
มีเพื่อนๆ ฝากมีจีบพี่ณเดชน์ด้วย?
“อุ๊ย ทุกคนตื่นเต้นมากพอรู้ว่าจะได้ร่วมงานกับพี่ณเดชน์ ว้าย..หนังเรื่องแรกเลยเหรอ ใช่เลย เขาตื่นเต้นค่ะ แต่ไม่อยากโม้เยอะยังไม่รู้จะออกมายังไง คิดว่าจะออกมาปังค่ะ”
ก่อนจะมาลงเรื่องนี้ มีติดต่อมาเยอะไหม?
“มีค่ะ แต่คิวไม่ได้บ้าง อันนี้ค่อนข้างพรหมลิขิตมาก ลงตัวเลย”
ต้องเดินทางไป-กลับบ่อย?
“ห้ามป่วย เวลาหนูบินเยอะๆ ก็จะป่วยง่ายนิดนึง ก็จะต้องดูแลตัวเอง ก็กังวลว่าถ้ากระชั้นชิดเอาพูดตรงๆ หนูไม่อยากเป็นตัวถ่วงกองไง จะต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุด”
งานของวงก็ยังมี?
“สัปดาห์นี้อยู่เมืองไทย 5 วัน กลับไปมีงานที่ญี่ปุ่น แต่ใจเราสู้ แล้วงานวงก็ห้ามทิ้ง ไม่ทิ้งค่ะ เราอยากเป็นซูเปอร์วูเมนเราต้องสู้ค่ะ”
แพลนงานใหม่?
“จะมีซิงเกิ้ลที่ญี่ปุ่น ไปโปรโมตที่ญี่ปุ่นก่อนค่ะ แล้วกลับมาที่ไทย”
ฝากบอกเอฟซี?
“ฝากเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ดูอยู่ หนูฝากภาพยนตร์เรื่อง “50 First Dates” สามารถดูได้ปีหน้า ฝากติดตามชมรับรองว่าสนุก สดใหม่ ฮา โรแมนติก มีหลายรสชาติ ครบทุกรสแน่นอน แล้วฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะ”