ขออภัยคนโสด ณเดชน์ เผยรัก 14 ปี ญาญ่า หวานเหมือนเดิมเพิ่มเติมความผูกพัน พร้อมเป็นสามีที่ดี
ยิ่งใกล้แต่งยิ่งหวาน สำหรับคู่รักคู่จิ้น ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า อุรัสยา ที่ล่าสุดก็เพิ่งฉลองครบรอบ 14 ปีไปหมาดๆ โดยล่าสุดในงานบวงสรวง ภาพยนตร์เรื่อง “50 First Dates” ที่ GDH559 พระเอกหนุ่มก็ได้เปิดใจถึงผลงานชิ้นใหม่ และอัพเดตเรื่องงานแต่งให้ฟังว่า
ถามถึงคาแรคเตอร์ในเรื่อง “50 First Dates” จะเหมือนหรือแตกจากกับเวอร์ชั่นเดิมไหม?
“มันคือเรื่องใหม่เลย เวอร์ชั่นเก่าไม่ต้องไปดู แต่ว่ามันเป็นไอเดีย พี่เมษ ธราธร ให้คิดซะว่ามันเป็นเรื่องใหม่หมดเลย ความเซอร์ไพรส์ของผมในเรื่องนี้คือพี่เมษ ให้ทุกคนมารีดทรูพร้อมกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เพราะว่าพี่เมษ อยากดูแอ็คชั่นความสดใหม่ของการที่นักแสดงได้สัมผัสกับบท กับคนอื่นผมไม่แน่ใจ แต่กับตัวผมพี่เมษ อยากเห็นตรงนี้ เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมมากๆ ดีใจมากที่ได้เล่นเรื่องนี้และได้ร่วมงานกับพี่เมษอีกครั้ง พรที่ขอในวันนี้คือขอให้มีความสุขในการทำงานในเรื่องนี้แค่นั้นเอง”
ภาพในหัวของเราตีความตัวละครนี้อย่างไร?
“ภาพในหัวยังไม่มีครับถ้าได้รูทกันจริงๆคงจะเห็นภาพที่มันชัดขึ้น เพราะในเวอร์ชั่นต้นฉบับผมก็ไม่ได้ดูแล้ว โชคดีที่ยังไม่ได้กลับไปดูเพราะพี่เมษ ไม่ได้ให้กลับไปดูเค้าให้คิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่”
งานแต่งก็ใกล้เข้ามา งานหนังก็เริ่มที่จะถ่าย วางแผนอย่างไร?
“หนังเริ่มถ่ายทำเดือนหน้า โลเคชั่นก็เป็นต่างจังหวัดการออกกองกับพี่เมษเป็นเรื่องที่สนุกมากเหมือนไปพักผ่อน เพอสังคัตพี่เมษก็มานั่งข้างๆ แล้วเล่นมุขกันตลอดเวลาสนุก”
ด้วยตัวละครที่เราเล่นเขาเป็นอัลไซเมอร์ เราทำการบ้านมาก่อนไหม?
“มันไม่ใช่อัลไซเมอร์ แต่จริงๆ แล้วมันคือความบกพร่องในด้านความจำของตัวบุคคลนี้ สิ่งที่เขาจำได้คือเรื่องเหตุการณ์ก่อนเกิดอุบัติเหตุหนึ่งวัน อะไรประมาณนี้ ความน่าสนใจของมันก็คือเค้าอาจจะทำอะไรซ้ำๆจะมีสิ่งนี้อยู่ในตัวเขา”
ทราบว่าโปรเจ็คใหญ่มากกับภาพยนตร์เรื่องนี้?
“ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับน้องมินนี่กับทางพี่ซูโม่กิ๊ก และนักแสดงทุกคนด้วยได้กลับมาร่วมงานกับจีดีเอส ก็รู้แหละว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆ เพราะว่าพี่เมษลายเส้นชัดเจนมากๆ เค้าคงมีเวลาทำโปรเจคชิ้นงานนี้มาค่อนข้างนานมากแล้ว ผมอยากเห็นเหมือนกันว่ารสชาติของพี่เมษในงานชิ้นนี้จะเป็นยังไง”
เรื่องนี้หลายคนยกให้เป็นภาพยนตร์รักแห่งปี เราคิดว่าแนวนี้เป็นทางของเราเลยไหม?
“สำหรับตัวผมการที่ได้เปลี่ยนสไตล์การแสดงไปเรื่อยๆ มันทำให้เรารู้สึกไม่จำเจ อย่างล่าสุดเล่นเรื่อง ธี่หยด มันก็เป็นแอ็คชั่นแฟนตาซีเบาๆ พอได้กลับมาเล่นเรื่องนี้มันก็เป็นอีกแนวหนึ่ง มันก็แตกต่างกัน”
ตอนนี้ต้องแยกร่างเลยไหม ทั้งงานแสดง และเตรียมงานแต่ง?
“ถึงขนาดต้องแยกร่างอย่างตอนนี้ผมถ่ายละครอยู่ สองหัวใจ โชคดีว่าตอนนี้ทำงานอยู่เฉพาะในกรุงเทพก็สบายตัวหน่อย พอถ่ายเรื่องนี้จริงๆแล้วระยะเวลาการถ่ายมันแค่ 20 –30 คิวประมาณสองเดือนก็น่าจะเสร็จหมด”
มันจะกระทบกับแผนงานแต่งไหม?
“ไม่ เพราะแพลนไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะรับงานช่วงไหน เราจะแจ้งไว้ก่อนว่าปีหน้าเราจะมีงานแต่งนะ ถ้าเกิดคนที่ติดต่อมาเค้ารู้สึกไม่สะดวกไม่สบายใจคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงาน ถ้าอยากรอก็รอ ถ้าเกิดเค้ารอไม่ได้เค้าก็ไปพิจารณาคนอื่น”
กำลังจะแต่งฮอตมาก?
“ยิ่งจะแต่งงานแล้วรายจ่ายยิ่งเยอะครับ (งบประมาณงานแต่งบานไหม?) เราพยายามควบคุมงบไม่ให้งบประมาณบานครับ เราพยามควบคุมทุกอย่างให้มันสมเหตุสมเหตุสมผล เราไม่ได้ฟุ่มเฟือย เอาพอดี ญ่าจะเป็นคนคุมผมมากกว่าในเรื่องงบประมาณ เพราะผมมีความแบบจัดไปเลย เค้าก็จะบอกว่าใจเย็นๆ นะเราต้องคิดถึงตรงโน้นตรงนี้ด้วย”
ในการจัดงานแต่งงาน 3 ที่เราหนักใจในที่ไหนมากที่สุด?
“มีกังวลในทุกอัน ทุกอย่างมันไม่ได้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้น มันยังอยู่ในขั้นตอน เป็นห่วงที่สุดน่าจะเป็นที่นอร์เวย์เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราเคยชิน มันต้องมีการเดินทางไปเราต้องจัดระบบให้ลงตัวที่สุด แขกที่ไปเราก็ไม่ใช่ว่าจะให้เค้าไปรอแบบงงๆ เราก็ต้องดูแลทุกคนให้ดีที่สุด ส่วนขอนแก่นกับกรุงเทพผมว่ามันง่าย”
3 ที่ขนาดงานเล็กใหญ่ต่างกันไหม?
“ถ้าวัดจากจำนวนแขกแตกต่างกันครับ แต่ถ้าเกิดวัดตามความสำคัญหรืองานเท่ากันหมดครับ แต่หลักคืองานแต่งที่โนเวย์อันนี้สำคัญที่สุด”
ไปงานแต่งที่นอร์เวย์ต้องเช่าเครื่องบินเหมาลำไหม?
“ไม่ๆๆๆ แลกไมล์ครับ(หัวเราะ) เพื่อนก็จัดการกันเองครับส่วนคนในบ้านเราก็พยามแลกไมค์เอา ประหยัดได้ก็ประหยัดครับ”
ใกล้แต่งงานแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้าง?
“มันก็ตื่นเต้นแต่ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือกังวลอะไร ผมต้องหล่อที่สุดอยู่แล้วครับวันนั้น”
คู่เราคบกันมา 14 ปีแล้ว?
“14 ปีที่มั่นคง มองย้อนกลับมันแป๊บเดียวเองครับ เราได้นั่งคุยกันมันผ่านไปแป๊บเดียวเอง ดีใจครับมันมีความสุขมาก หลายอย่างมันตามขั้นบันไดมาเรื่อยๆ จนโอเคปีหน้าเราแต่งงานกันแล้ว เราก็หวังว่าปีต่อๆไปมันก็จะมีแต่เรื่องที่ทำให้เราตื่นเต้นและมีความสุขผูกพันธ์กันลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆ”
ญาญ่าประกาศแล้วว่าปีหน้าจะเป็นภรรยาของพี่แบร์แล้ว?
“เธอเสร็จฉันแน่(หัวเราะ) เราก็ได้เป็นสามี ตามกฎหมาย เราก็ต้องเป็นสามีที่ดี (สามีที่หล่อ?) เรื่องนั้นเปลี่ยนไปตามวัยครับ”
ซ้อมเรียกภรรยาไว้รอหรือยัง?
“ไม่เคยนะครับ มันเขินอยู่นะ”
คิดว่าถ้าเรียกเมียจ๋า จะเขินไหม?
“ไม่เคยเรียกแบบนั้น เคยเรียกแต่ที่รัก คิดว่าหลังจากแต่งงานแล้วเราก็คงจะเรียกกันแบบเดิมที่เราเรียกกันมา เอาไว้ตอนง้อก็ได้ครับดูจะเหมาะสมกับคำนี้ที่สุดแล้ว ผมคิดว่าตอนเรียก เค้าคงทำหน้างงๆ เป็นอะไรแปลกๆ”
สำหรับเรา วันแรก กับวันนี้ 14 ปี ยังรักเหมือนวันแรกไหม?
“มันไม่เหมือนวันแรกครับ อย่างที่บอกว่าความผูกพันความแน่นแฟ้นมันมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น มองเห็นชีวิตด้วยกันมากขึ้นเรื่อยๆ มันอธิบายไม่ถูก คนโสดขอโทษทีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าอย่างนั้น”.