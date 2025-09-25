มายด์ ณภศศิ ไม่ซีเรียส สงกรานต์ ชอบลงรูปมุมเรียลๆ ได้เปิดอีกด้านที่คนไม่เคยเห็น
เรียกว่าเป็นคู่รักที่คลั่งรักมาก สำหรับคู่ของสาว มายด์ ณภศศิ และแฟนหนุ่ม สงกรานต์ เตชะณรงค์ ซึ่งทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์หวานให้แฟนๆ ได้ยิ้มกันอยู่ตลอด
ล่าสุดวันที่ 25 ก.ย. มายด์ ได้มาร่วมพิธีบวงสรวง ซีรีส์ A(ir) Moment โอกาส อากาศ ของค่าย BiBBIDii ENTERTAINMENT ณ ลานพระพรหม บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ก็ได้อัพเดตชีวิตความรักช่วงนี้ให้ฟังว่า
คลั่งรักมาก?
“เห็นล่าสุดพี่กรานต์ลงรูปหนูน่าเกลียดมากเลย ในเฟซบุ๊ก บางทีเนาะผู้ชายเค้าไม่ค่อยเข้าแอพพ์ (ไม่มีสกิลแต่งรูปเลยเหรอ?) ไม่มีเลย แล้วมีการบอกว่าคุณไปดูยังๆ คนชอบมากเลย คนเมนต์เต็มเลย”
มีงอนบ้างไหม?
“คือถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็น แต่พอหลังๆ เราโตขึ้นเราก็เข้าใจเนาะ คนเราแบบบางทีเราไม่ได้สวยทุกมุม มันก็เป็นอะไรที่โอเคธรรมชาติดี คนจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติของเรา”
เค้าอาจจะมองว่าน่ารัก?
“จริงเหรอ เค้าอาจจะมองว่ามันตลกก็เลยลง มายด์ว่าจริงๆ นิสัยเค้าจะเป็นคนชอบแกล้งชอบแซวชอบแหย่ ซึ่งโอเค แต่ไม่ได้ขอให้เค้าลบรูป เค้าดูภูมิใจที่คนมากดไลก์รูปเยอะ”
ถ้ากลับกันเราลงรูปเค้าหลุดๆ บ้าง?
“หนูยังไม่เคย หรือต้องลองไหม รอนะ ต้องสไลด์ๆ อยู่อันหลังๆ เนอะต้องแอบไว้”
หรือเราต้องสวยตลอดเวลา?
“บางทีตอนหลับอ้าปากมันก็อาจจะยาก แต่ไม่เลยจริงๆ ก็ได้หมด ให้ทุกคนเห็นคนเราก็ต้องมีหลากหลายมุม”
ก่อนลงรูปมีคุยกันไหมว่ารูปนี้ได้ไหม?
“ไม่มีเลยค่ะ ต่างคนต่างลง แต่อย่างเราเป็นผู้หญิงอ่ะเนอะ แต่เอาจริงเวลาเราอยู่กับเพื่อนเราก็ดูให้เพื่อนหมดก็ช่วยเหลือกัน แต่ผู้ชายก็เข้าใจนะ ลงเรียลๆ เลย บางทีหน้าเค้าไม่รอดเค้าก็ลง”
แต่มันเป็นปัญหาโลกแตกของคู่รักเหมือนกัน?
“คือมองว่าผู้ชายส่วนใหญ่ถ่ายยังไงก็ลงอย่างนั้นเลย แต่ไม่เป็นไรค่ะ สุดท้ายเราก็ทำความเข้าใจแล้วก็มันก็ดีเหมือนกันมันเป็นอีกพาร์ตนึงที่ทำให้คนเห็นเรา เอาจริงจะได้รู้ว่าดารา นักแสดง อินฟลูฯ ที่เห็นสวยๆ ทุกคนมีหลุดได้ ทุกคนก็เป็นมนุษย์”
จากนี้มีไปตกลงกันไหม?
“ไม่ค่ะ ไม่เลย ลงเลย เอาเถอะ เอาที่สบายใจ”