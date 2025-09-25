ชาว ‘MY’ เตรียมกรี๊ด ‘aespa’ (เอสป้า) คัมแบ็ก เวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งที่ 3 ในไทย พ.ย.นี้
ชาว”MY” (มาย) (ชื่อแฟนคลับของเอสป้า) เตรียมเสียงกรี๊ดรอไว้เลย เพราะวง Aespa (เอสป้า) เกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยมระดับโลก เตรียมกลับมามอบความสุขให้แฟนๆ อีกครั้งในเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งที่สาม ‘2025 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in BANGKOK’ ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2025 เวลา 18:00 น. และวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2025 เวลา 16:00 น. รวมทั้งหมด 2 รอบการแสดง ณ อิมแพ็ค อารีน่า
ซึ่งการกลับมาครั้งนี้พวกเธอได้เตรียมโชว์การแสดงสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเพลงโซโล่ใหม่ของ KARINA (คาริน่า) GISELLE (จีเซลล์) WINTER (วินเทอร์) และ NINGNING (หนิงหนิง) ไปจนถึงเพลงจากมินิอัลบั้มชุดที่ 6 ‘Rich Man’ (ริช แมน) ที่ประสบความสำเร็จติดชาร์ตเพลงระดับโลกมากมาย และมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าทะลุ 1.11 ล้านชุด ที่ชาวมายจะได้รับชมและรับฟังเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งยังขนเพลงฮิตมาร้องเพียบ ร่วมด้วยโปรดักชั่นคุณภาพสูงและการตกแต่งเวทีที่มีรายละเอียดเข้ากับแต่ละเพลง ซึ่งช่วยยกระดับศักยภาพอันโดดเด่นของ aespa (เอสป้า) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกได้ว่าถูกใจชาวมายอย่างแน่นอน
โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรรอบสมาชิก “MY” Membership (GL) Pre-Sale ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2025 เวลา 19:00 น. – 23:59 น., รอบสมาชิก JOY CLUB Pre-Sale วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2025 เวลา 11:00 น. – 15:59 น. และรอบบุคคลทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2025 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และทางเว็บไซต์ www.allticket.com/event/aespa_SYNK_aeXISLINE_in_BANGKOK
บัตรราคา 6,500 (VIP PACKAGE) /5,900 (บัตรยืน) / 5,800 / 4,900 (บัตรยืน) / 3,900 / 2,900 / 2,200 บาท พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตร
ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของคอนเสิร์ตได้ทางบัญชีโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ SM True : เฟซบุ๊ก smtruethailand และอินสตาแกรม smtruethailand