มดดำ ไม่ทน ประกาศฟ้อง อาจารย์อุ๋ย อดีตเพื่อนสนิท ทำเสื่อมเสียหนัก ลั่น ไม่เคยโดนขนาดนี้
ออกมาเปิดเผยผ่านรายการแฉ ค่ำวานนี้ ( 25 กันยายน) สำหรับ มดดำ คชาภา ที่เตรียมจะฟ้อง เพื่อนสนิท อ.อุ๋ย โดยระบุว่า คุณต๊อด (สามีนุ่น วรนุช) ก็ฟ้อง อุ๋ย (อาจารย์อุ๋ย) แล้ว มดดำ มีโอกาสปรึกษา พี่หนุ่ม กรรชัย ว่า ตัวเองจะเข้าอาทิตย์ที่สองแล้ว มีชื่อ มดดำ ตลอด เพื่อนมดดำ เพื่อนมดดำ เพื่อนมดดำ แล้วมีการเอาแชต เวลาไปดูดวง แล้วมีการอ้างอิงถึงมดดำ มีรูปมดดำ มีอะไรก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นขอประกาศอย่างเป็นทางการว่า มดดำ ได้ตั้งทนายเพื่อฟ้องร้อง เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง เพราะโดนมาเยอะแล้ว โดนมาตลอดเวลา”
“เพราะตัวเองโดนมาตลอด อุ๋ย มีการเอาชื่อ มดดำ ไปแอบอ้าง อุ๋ย มีการเอารูป มดดำ ไปใช้ในการโปรโมตในการดูดวง หรือแม้กระทั่ง อุ๋ย เป็นคนทำให้ มดดำ เสื่อมเสียชื่อเสียง อยู่มาขนาดนี้ไม่เคยโดนข่าวขนาดนี้เลย 2 อาทิตย์เต็มๆ ”
“มดดำตัดสินใจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด แล้วก็ไม่มีการถอนด้วย ตัดสินใจมาอาทิตย์หนึ่ง คิดมาตลอด ปรึกษากับ น็อต (วรฤทธิ์) ตลอด วันนี้ก็ปรึกษาพี่หนุ่ม กรรชัย ”
“พี่หนุ่มหนูควรทำยังไง มันก็เป็นเพื่อน สนิทกันมาก แต่ขณะเดียวกันตัวเองก็เสื่อมเสียชื่อเสียง มันก็มีผลต่อการงาน อาชีพ มีผลต่องานหลายๆงาน ฉะนั้นขอปกป้องสิทธิ์ตัวเอง ที่เขาเอาชื่อเอารูปเราไปใช้ในการโฆษณา สร้างเครดิตให้ตัวเองทั้งหมด ซึ่งเอฟเฟ็กต์มันกลับมาหามดดำทั้งหมด”
“วันนี้ตัดสินใจขอดำเนินคดี ฟ้องร้อง ให้ทนายไมค์ที่เคยทำคดีให้ฉันมาดูแลคดีนี้ น่าจะอาทิตย์หน้า พรุ่งนี้ (26 ก.ย.) จะเริ่มกระบวนการในการฟ้องร้อง ก็ต้องฟ้อง มดดำ ขอปกป้องสิทธิว่าตัวมดดำเองไม่ได้มีการรับรู้ด้วยว่าเขาจะไปขายตุ๊กตา (องค์เทพ) อะไรยังไง รู้แต่เขาดูดวงเพราะเป็นเพื่อนกัน แต่ไม่รู้ไปหลอกขายตุ๊กตาจนเกิดผู้เสียหาย ตัวเองไม่เคยเห็นด้วยกับการขายตุ๊กตา 2-3 ล้านบาท โดยเฉพาะคนที่เขาลำบากอยู่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อตุ๊กตาเพื่อจะมีความหวังที่ดีขึ้น แล้วเอาแชทเอาชื่อเอารูปมดดำไปเป็นแผนโฆษณา มดดำ ขอฟ้องแน่นอน”