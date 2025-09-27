บีบี-ไฮดี้-กวาง เปิดใจหลังจบรายการ The Face Thailand Season 6 และการรับมือกับดราม่า
จบไปแล้วกับการแข่งขัน The Face Thailand Season 6 เรียลลิตี้โชว์ที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในโซเชียล โดยผู้ที่ชนะในฤดูกาลนี้ได้แก่ บีบี บียังคา ณฐมน โพลัค สาวน้อยวัย 16 จากทีมเมนเทอร์ แพนเค้ก เขมนิจ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ชนะที่อายุน้อยที่สุดใน The Face Thailand และด้วยเอเนอร์จี้สุดล้น ความสามารถที่เกินวัย ทำให้เธอคว้าแชมป์ The Face Thailand คนที่ 9 ของเมืองไทยไปครอง ทั้งนี้ บีบี ผู้ชนะเลิศ พร้อมด้วย 2 ตัวแทนผู้แข่งขันรอบ Final Walk และรองชนะเลิศ ไฮดี้ อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น ทีมเมนเทอร์มารีญา พูลเลิศลาภ และ กวาง กฤษฎา วันเพ็ญ ทีมเมนเทอร์แอนโทเนีย โพซิ้ว มาเปิดใจกับทางมติชนออนไลน์ถึงความรู้สึกหลังผ่านเส้นทางการแข่งขัน พร้อมกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกฝนตลอดรายการ ไปจนถึงการมองอนาคตบนเส้นทางสายบันเทิงและการทำงานที่พวกขาทั้ง 3 คนจะต่อยอดหลังจากนี้
เป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกที่ชนะ ?
บีบี : “ก็รู้สึกแฮปปี้มากๆ รู้สึกเหมือนความฝันสำเร็จ และภูมิใจกับตัวเองมากเลย ไม่อยากจะเชื่อ เหมือนแบบอยู่ในหนัง รู้สึกเหมือนแบบจริงเหรอ เราเป็นผู้ชนะแล้วเหรอ เร็วมาก 4 เดือนที่ผ่านมาคือมัน ได้ปลดปล่อยทุกอย่าง มันจบแล้ว บางสิ่งบางอย่างในใจและจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป”
เป็นอย่างไร 4 เดือนที่ผ่านมา ทุ่มขนาดไหนกับรายการนี้ ?
บีบี : “ในรายการนี้คือหนูจัดเต็ม 110% ทุกครั้งเลยค่ะ ตีลังกา โหนสลิง อินเนอร์ หนูจะมีแบบหนังสือของหนูที่จะจดแบบ 2-3 ชั่วโมงถ้ามีเวลา หนูก็เครียดมากๆ เพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะตั้งสมาธิได้ไหม ถ้าหนูพูดตรงๆ คือหนูกลัวว่าไม่สำเร็จ เพราะหนูเหมือนมีบาดแผลทางใจจากโรงเรียน หนูก็เขียนในหนังสือทุกอย่าง พอมาในการแสดงออก หนูก็จำทุกอย่างได้ ก็ส่งพลังออก เพราะหนูอยากชนะ อยากทำให้เต็มที่ที่สุด เพราะเราหาแพชชั่นของเรา แล้วตอนเราเจออะไรที่เป็นแพชชันกับเราคือ เหมือนแบบจะส่งเต็มที่เลย เราจะทำอะไรก็ได้ แม้แต่เขียน แม้แต่นั่งสมาธิ อะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้น เพราะมันเครียดมากเลยในเดอะเฟซ”
ตอนนี้เราก็กลายเป็นผู้ชนะที่อายุน้อยที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของเดอะเฟส ความรู้สึกมันพิเศษยังไง ?
บีบี : “เป็นตำนานใหม่เลย คือเด็กผู้ชนะอายุน้อยที่สุด ไม่อยากจะเชื่อเลย ตอนหนูอยู่ในเดอะเฟส 4 เดือนที่ผ่านมา คือเจอพี่โตๆ เรียนรู้จากพี่ด้วย หนูรู้สึกว่าหนูโตเหมือนกัน หนูรู้สึกว่าอายุหนูไม่ได้ 16 ตอนหนูเข้ามาในรายการ หนูรู้สึกแบบอายุ 30 มีประสบการณ์ เพราะหนูก็ทำงาน มา 3 ปี แต่ในเดอะเฟสมันลึกกว่านี้ หนูรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นเยอะ ภูมิใจมากๆ”
กวาง ไฮดี้ เป็นอย่างไรบ้าง ความรู้สึกที่ได้เป็นตัวแทนได้เดินไฟนอลวอล์ค ?
กวาง : “รู้สึกแฮปปี้มาก ไม่คิดว่าจะได้มาถึงจุดๆ นี้ มันเกินฝัน ไม่เคยคิด ไม่เคยฝันว่าเราจะได้เป็นไฟนอลวอล์ค เอาจริงแค่รู้สึกว่าเราเข้ารอบ 15 คน เราก็รู้สึกแฮปปี้แล้ว มันเกินฝันแล้วว่าจาก 2,500 คน มันเยอะมากๆ การแข่งขันมันสูงมาก อีกอย่างเราได้เป็นไฟนอลวอล์คมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราพยายามมาตลอด มันไม่ได้เสียเปล่า หวังว่าทุกคนก็คงจะเห็นว่าความพยายาม ความสู้ ต่อให้ผลงานบางครั้งมันจะไม่ได้ออกมาดีหรือว่าตามที่ทุกคนคาดไว้ แต่กวางก็รู้สึกว่าทำเต็มที่ ให้ใจกับทุกแคมเปญ ทุกมาสเตอร์คลาสที่ทำ แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำค่ะ”
ไฮดี้ : “ส่วนตัวไฮดี้ดีใจค่ะ ที่ได้รับเลือกจากพี่มารีญา เพราะว่าตอนแรกเราก็กลัวว่าเราจะได้รับเลือกเข้าทีมไหม เพราะเราก็อาจจะมีประสบการณ์หรือมีชื่อเสียงมาประมาณนึงแล้วจากวงการนางงาม ก็เลยมีความกลัวว่าเขาอยากได้เด็กใหม่มาปั้นในรายการอย่างเดียวหรือเปล่า แต่เราก็ไฟต์สุด ในการเป็นนางแบบ ในการอะไรอย่างนี้ก็ใหม่เหมือนกัน เราอยากพยายามฝึกฝนในรายการนี้ เพราะความฝันของเราคืออยากเป็นนักแสดงและเป็นนางแบบมาตั้งแต่เด็ก แค่ว่าเราอาจไม่ได้อยู่ใกล้โอกาสขนาดนั้น เราก็เลยต้องวิ่งหาโอกาสเสมอไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็ตาม ก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆ ที่พี่มารีญาเลือก และก็ได้เลือกเราอีกครั้งในการเลือกให้เป็นไฟนอลวอล์ค รู้สึกดีใจที่พี่มารีญาเห็นถึงความพยายามของเราค่ะ”
อย่างไฮดี้จากที่เป็นนางงาม เดินสายนางงามมาก่อน แล้วมาสู่การเป็นนางแบบ มันรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะไหมว่าสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างได้ ?
ไฮดี้ : “จริงๆ ไฮดี้พิสูจน์ตัวเองเยอะมากๆ แล้วก็ไม่ค่อยได้โชว์ในด้านที่อ่อนแอ จริงๆ เราโดนมาเยอะากทั้งคำสบประมาท เหน็บแนม คำที่ไม่ได้เห็นถึงความสู้หรือพยายามของเรา บางคนอาจจะตีความตีค่าเราเป็นนางงามเท่ากับทำสิ่งนี้ไม่ได้ ซึ่งเราเองก็ต่อสู้ ฝ่าฟันกับคำพูดพวกนั้นมาค่อนข้างเยอะมาก อยากจะให้คนเปิดใจ เพราะไฮดี้รู้สึกว่าคนเราไม่ได้เป็นอะไรแค่อย่างเดียว ถ้าเราชอบสิ่งๆ นึงหรือรักหลายสิ่ง ทำไมเราจะทำพร้อมกันไม่ได้ หรือเราทำสิ่งนึงมาก่อนเเราจะทำสิ่งต่อไปไม่ได้ เราใช้ชีวิตครั้งนึงอยากทำอะไรก็แค่ทำตามสิ่งที่รัก ขอแค่ให้เรามีความสุข อยากให้ทุกคนเปิดใจ”
ตอนนี้ก็เข้าสู่เส้นทางนางแบบอย่างเต็มตัว ทั้งสามคนจะต่อยอดตัวเองอย่างไรบ้าง ?
กวาง : “รู้สึกว่าเดอะเฟซเป็นใบเบิกทาง ทำให้เรามีคนรู้จักมากขึ้น หลังจากเดอะเฟซก็คงมีงานติดต่อมามากขึ้น มีงานเดินแบบมากขึ้น ทุกคนเห็นว่าเรามีศักยภาพมากพอที่เราจะทำมันได้ มันเปลี่ยนชีวิตใหม่เลย ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น เรามีงานเราก็มีเงิน นั่นคือจุดประสงค์ที่เรามาเดอะเฟซ”
ไฮดี้ : “ส่วนไฮดี้อยากต่อยอดทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม นางแบบ นักแสดง สตรีมมิ่ง ทุกอย่างที่เป็นตัวตนของไฮดี้ที่ชอบ เลี้ยงแมว เล่นเกม วันนึงอาจะเปิดคาเฟ่บอร์ดเกม หรือโรงแรมแรมแมวก็ได้ เราอยากจะเอาความเป็นตัวตนของเรามาแสดงให้ทุกคนเห็น อยากจะเเชร์ความสุข ไฮดี้เชื่อว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีวันที่ดีเสมอ แต่ถ้าใครได้เข้ามาเจอเราหรือมาหาเรา มาคุยทำความรู้จัก มีความสุขไปด้วยกัน เชื่อว่าโลกจะขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นได้ รู็สึกอยากสร้างความสุขให้คน ตอนนี้เองก็เป็นช่วงชีวิตนึงที่ได้รับคอมเมนต์เชิงลบเยอะที่สุดเท่าที่อยู่ในวงการมา พยายามน้อมรับและเข้าใจความคิดเห็นคนอื่นๆ หวังว่าสักวันนึงคนจะเปิดใจและเข้าใจเราด้วย”
บีบี : “สำหรับบีบี อยากเป็น top international model อยากชนะ thai top model ของปี และบีบีอยากเดินทุกแฟชั่นวีคที่นิวยอร์ก ปารีส ทุกที่เลย บีบีอยากเป็นนักแสดงฮอลลีวูด ที่หนูตีลังกาเพราะอยากให้เขาเห็นว่าหนูแสดงภาพยนตร์แอ็คชั่นได้ บีบีอยากทำการแสดงที่เหมือนกับเป็นเอเลี่ยน เป็นนางเงือก หรืออะไรประมาณนี้ บีบีอยากทำมาก บีบีอยากเป็นหลายอย่าง บีบีอยากเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับอาหาร ให้กับพวกโยคะ การออกกำลังกาย และพวกออนเซ็น บีบีชอบมากๆ เพราะในนี้บีบีรู้สึกเครียดมาก บางทีก็หงุดหงิดใส่ครอบครัว รู้สึกแย่ บีบีอินกับพวกนี้มาก ตอนโตขึ้นอยากช่วยคน อยากเปิดร้านอหาร หรือพวกออนเซ็นไพรเวท ถ้าหนูโตขึ้นหนูอยากลองเป็นมิสยูนิเวิร์ส คืออยากเป็นหลายอย่าง แต่ว่าอันเเรกบีบีอยากเป็นมากที่สุดคือ top model international บีบีอยากเป็นมากตั้งแต่เด็กๆ เดี๋ยวรอดูกันนะคะ ”
มีแพลนไหมที่จะลงมิสยูนิเวิร์ส ?
บีบี : “บีบีรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับบีบี แต่บีบีอยากลอง เพราะว่าหนูเข้ามาในเดอะเฟซ เพราะว่าอยากให้กำลังใจกับคนที่อายุประมาณเท่าหนู เป็นอายุที่เซ้นส์ซิทีฟมาก หนูมีเป้าหมาย หนูคิดว่าโลกควรจะใจดีกับกันและกันมากขึ้น เพราะหนูเจอคนที่ไม่ดีกับบีบีเยอะมาก แล้วบีบีไม่ชอบเวลาที่วัยเดียวกันดูถูกกันเอง แต่ถ้าหนูโตขึ้น หวังว่าจะได้พบเป้าหมายที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ เพราะบีบีรู้สึกว่าบีบีเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเยอะมาก บีบีทำให้คนยิ้ม รู้สึกดีมาก”
อย่างในรายการนี้ หลายคนก็จะมองบีบีเป็นตัวแทน มีความคิดความอ่านของเด็กเจน z อย่างไรบ้าง ?
บีบี : “หนูเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น รู้สึกเป็นตัวเองได้ และรู้สึกขอบคุณจริงๆ รู้สึกว่าบีบีน่าจะเป็นตัวเองแบบนี้ไม่ได้ ถ้าไม่ได้มีครอบครัวที่อนุญาตให้บีบีทำอะไรก็ได้ แม่ก็ทุ่มเทกับบีบีมาก บีบีก็รู้สึกดี ที่บีบี 110% ทุกครั้งคือปะป๊าช่วยสอน เขาเป็นคนที่เชียร์บีบีมาก จะกอดบีบี พาไปนู้นนี่นั่น จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่บีบีอยากได้ แล้วรู้สึกว่าที่หนูเจอเด็กเจน z เหมือนเขาติดโทรศัพท์เยอะ ที่จริงบีบีเป็นคนที่ไม่ค่อยติดดูโทรศัพท์นะ แค่ลงโซเชียลมีเดีย ไม่ติดดู จะดูตัวเองอย่างเดียว เพราะรู้สึกว่ามันเหมือนกำลังหนีจากความเป็นจริง เหมือนติดอยู่ในกรงอะไรสักอย่าง เลยรู้สึกว่าเราควรจะลองสื่อสารกันในชีวิตจริงบ้าง มันมีเรื่องจริงๆ เกิดขึ้นในโลกนี้นะ แต่เรากลับเลือกที่จะเสียเวลาไปกับโซเชียลมีเดีย และเด็กๆ ก็ได้รับอิทธิพลจากคนรอบตัว มันทำให้เด็กๆเจอวิดีโอนู้นนี่นั่น บีบีไม่ชอบที่เขาทรีตกันไม่ดี บีบีอยากเป็นตัวแทนให้เจน z ดีขึ้น ไม่ใช่แค่ติดโซเชียล เราควรใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ อย่าใช้ในทางที่เสียหาย”
ในรายการนี้ แน่นอนต้องมีอยู่แล้วดราม่าแบบนี้เยอะ พอเราได้อ่านข้อความเหล่านี้ มันรู้สึกนอยด์ไหม ?
บีบี : “สำหรับหนูไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทย แล้วเป็นคนไม่แคร์อยู่แล้ว ว่าคนจะคิดว่าบีบีตลก ไม่ชอบบีบี ต่บีบีไม่แคร์ เพราะบีบีมีตัวเอง มีครอบครัว นั่นคือสิ่งสำคัญสำรับบีบี คือก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ไม่ดี แต่บีบีอ่านภาษาไทยไม่เป็นอยู่แล้ว มันก็ช่วยให้บีบีไม่เข้าใจอะไร และทุกอย่างที่เห็นก็ดีอยู่ตอนนี้ บีบีรู้สึกไม่แคร์ เพราะบีบีรู้สึกโตขึ้นมากในเดอะเฟซ ได้ออกมาจากคอมฟอร์ตโซน และได้ค้นหาตัวเองในเดอะเฟซ”
กวาง : “สำหรับกวางเลือกที่จะไม่อ่านคอมเมนต์ ในช่วงเเรกเราอ่านทุกคอมเมนต์เทคทุกคอมเมนต์ มันให้ตัวเองแย่ลง ร้องไห้เลย รู้สึกเครียดมาก ทำไมคนเขาต้องว่าเราด้วย แต่พอมานึกถึงแล้วเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆ ก็เลยเลือกที่จะไม่อ่านคอมเมนต์เลย ทำให้ชีวิตดีขึ้น รู้สึกว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแคร์คนทั้งโลก คนที่ต้องแคร์ที่สุดคือตัวเราเอง”
ไฮดี้ : “จริงๆ ตอนที่ไอดี้เจอมันก็พยายามที่จะเลี่ยง ไม่อ่านได้ก็จะดีมาก แต่แน่นอนถ้ามันเยอะมาก มันก็ยากที่จะเลี่ยง ไฮดี้เชื่อในกาลเวลาพิสูจน์คน ก็เลยรู้สึกว่าคนรอบข้างน่าจะรู้จักเราดีที่สุด คือเราบอกเพื่อนบางทีเราบอกได้ แต่ทำเองมันก็ยาก แต่รู้สึกว่าใครเป็นยังไงเขาก็จะเห็น ถ้าเราเป็นคนไม่น่ารักอย่างที่เราพูด เเล้วคนตัดสินเราในตอนนี้ก็ไม่เป็นไร ปล่อยให้เวลาทำงานไป เราทำตั้งใจของเราต่อไป อยากเป็นคนที่ทำเต็มที่ ทำตามความฝัน เราจะยังเชื่อตามสิ่งที่เราเชื่อและทำต่อไป ซึ่งถ้าเป็นไปได้เลี่ยงไ้ด้ก็จะดี เพราะมันทำให้เราเสียใจได้จริงๆ”
ในรายการแคมเปญไหนยากที่สุดสำหรับทั้งสาม ?
ไฮดี้ : “อันสุดท้ายเลย ไฮดี้ให้เเคมเปญแอคติ้งเลย ยากมาก นอกจากเป็นการเเสดงแล้ว ยังเป็นย้อนยุคด้วย ศัพท์ก็พูดยาก ไหนจะเป็นการมีดนตรีด้วย มีท่อนที่เราจะต้องพูดตรงนี้เท่านั้น บทนี้มีเดินบล็อกกิ้งไปตรงนี้ ไปพูดอันต่อไป หนูว่าอันนี้ยากที่สุด”
กวาง : “สำหรับกวางรู้สึกว่าจริงๆ ยากทุกแคมเปญ ด้วยความที่ซีซั่นนี้เป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้น กวางไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ยาก แต่อันที่ยากที่สุด น่าจะเป็นแคมเปญสุดท้าย เพราะมัหลายอย่าง ไหนจะจำบท จำบล็อกกิ้ง โคโรกราฟที่เราจะต้องต่อเนื่องกับแดนเซอร์ อินเนอร์ก็ต้องมี คือมันมีหลายอย่างมาก ไม่รู้ว่าจะควบคุมอะไรก่อนดี”
บีบี : “สำหรับบีบีพูดความจริง น่าจะ AHC แคมเปญอันที่ 3 วันนั้นบีบีไม่มีสติเลย เพราะบีบีมีความแบบจิตใจกำลังคิดเรื่องเพื่อนอกหัก คือหนูเข้ามาในเดอะเฟซหลังจากลงเรียนเลย หนูไม่มีเวลาพักผ่อนเลย อยู่ในที่แคบเล็กๆ มันโฟกัสหน้าหนูอย่างเดียว แล้วมันเกร็งที่จะยิ้ม ปกติบีบีไม่เป็นอย่างนี้เลย แต่บีบีมีแฟลชแบ็กกับเพื่อน ทำให้ทุกอย่างเละไปหมด ผมพาดหน้าไปทุกที่เลย เหมือนวันนั้นก็มีดราม่ากับเมลล่าเมด้วย แล้วมีแฟลชแบ็กกับดราม่าที่หนูมีกับเพื่อน สำหรับบีบีอยากดีกับทุกคน แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ ไม่มีใครจะดีกับเรา คือมันกังวลเกี่ยวกับผู้คนมาก เพราะบีบีรักทุกคน ทุกคนจะเห็นว่าบีบีชอบกอดคน ชอบไปหาคน ชอบคุยกับคน เพราะมันฮีลลิ่ง ”
รอบไฟนอลก็เป็นที่พูดถึงเยอะเหมือนกัน เดินฟาดฟันกันเป็นไวรัลเลย ตื่นเต้นไหม ?
กวาง : “รู้สึกสนุกมากกว่า เป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้ เหมือนเดินเล่นกันมากกว่า เป็นฟีลเธอก็หนึ่ง ฉันก็หนึ่ง ไม่มีใครยอมใคร เธอไม่กลับฉันก็ไม่กลับ”
ไฮดี้ : “เดินไฟนอลก็ต้องถามว่าพูดถึงเดินรอบไหน ห้าหรือหก เป็นการอัดเสมือนถ่ายทอดสด เราเเบทเทิลสองรอบ ซึ่งเกิดการฟาดฟันทั้งสองวันเลย แล้วสู้กันสุดฤทธิ์เลย”
บีบี : “สำหรับบีบีรู้สึกว่าต้องสู้พี่เค้า เพราะเป็นเด็ก แต่บีบีก็มีคิดว่าทำไม่ได้ ก็โชว์วันจริงเลยว่าฟาดได้ ด้วยความที่หนูใช้อายุของหนู ให้ทุกคนคิดว่าทำไม่ได้ บีบีแอ็คไม่ได้ พูดภาษาไทยไม่ได้ มันคือแผนของหนู ก็มีประสบการณ์เดินในวงการนี้อยู่ มันรู้สึกแฮปปี้ว่าหนูทำได้”
อยากให้พูดถึงเมนเทอร์แต่ละคนได้รับประสบการณ์ความรู้อะไรกับเมนเทอร์บ้าง ?
บีบี : “หนูเจอพี่แพนหลายครั้ง ตั้งแต่ปีที่หนูเดินกับเขา แม่สนิทกับพี่แพน พี่แพนไปวันเกิดกับงานแต่งแม่หนู แต่ไม่ได้รู้จักกัน จนเขาเลือกหนู เห็นอะไรในตัวหนู รู้สึกแบบดีมากที่เขาเห็นว่าหนูมีอะไร มีของ พี่แพนให้กำลังใจเรา ทุกครั้งที่กดดันจะไม่ด่า ที่จริงที่หนูทำไม่ดีเทคสองเทค เขาเห็นเลยว่าจะรอดไหมก็เข้ามา เขาพูดว่าบีบีทำได้ ทุกครั้งจะบอกว่าไม่เป็นไร เขารู้ว่าเราทำได้ และเราก็ทำได้จริงๆ พี่แพนเขามีมายเซ็ตที่ดีมากๆ หนูได้เรียนรู้จากพี่เขาเยอะมากๆ เขาเทคแคร์ทุกอย่าง ใส่รองเท้าให้หนู พาเราไปกินดินเนอร์ จ่ายทุกอย่าง มันเป็นครอบครัว มันเป็นความรักความอบอุ่นจากเมนเทอร์ แล้ว ตอนเขาอธิบายอะไรคุยเป็นชั่วโมงได้ มีสิทธิ์ที่จะไม่พูดก็ได้ เเต่เขาเต็มใจอยากทุ่มเท เพราะเห็นอะไรในทีมของเรา หนูรู้สึกดีมาก หนูมีโอกาสอยู่กับทีมแพนเค้ก หลังจากโชว์เขาจะไม่ทิ้งเรา จะอยู่กับเรา แม้แต่เราจะชนะหรือไม่ชนะ พี่แพนอบากให้เราเป็นครับครัวเล็กๆ ด้วยกัน มันรู้สึกดีมาก แล้วพาเราไปทำงานด้วยกัน พี่เเพนจะไม่ทิ้งใครเลย ตอนในเวิร์กช็อปที่ไทร่าไม่ได้อยู่ในรายการแล้ว เขาก็ยังพาทุกคนไปดินเนอร์ด้วยกัน เขาจะบอกทุกอย่าง ไม่ให้ใครรู้สึกน้อยกว่า จะเชียร์ทุกคน แม้แต่เลือกหนูเป็นไฟนอลวอล์คเขาก็ยังเชียร์ทุกคนในทีมของเรา เขาบอกเหตุผลจะเลือกใครก็ได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าหนูเหมาะสมที่สุด จริงๆ อยากให้ทุกคนเป็นไฟนอลวอล์คแต่เป็นไปไม่ได้ ได้เรียนรู้เยอะเลยจากพี่แพนเค้ก”
กวาง : “ของกวางรู้สึกว่าพี่แอนเป็นคนที่เก่งมากๆ เป็นอินสปายให้กับกวาง รู้สึกว่าเขาเป็นทุกอย่างเลย เป็นมากกว่าพี่ เป็นมากกว่าแม่ เป็นครู เป็นทุกๆ อย่างในชีวิต ทำให้กวางมีแรงผลักดัน มีแรงสู้ต่อไป พี่แอนเชื่อกวางตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารายการ ตอนนั้นกวางยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่ากวางจะทำได้ แต่เขาเชื่อว่ากวางทำได้ ซึ่งเป็นอินสปายร์ให้ใครหลายๆ คน โดยบางคนเขาไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเอง แต่ยังมีคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง หนูรู้สึกว่าพี่แอนเป็นคนเก่งจริงๆ บงมุมในรายการบางคนอาจจะไม่ได้เห็น หลังรายการหลังซีนคือพวกเราเห็นว่าพี่แอนเก่งมากๆ”
ไฮดี้ : “ส่วนไฮดี้รู้สึกว่าโชคดีมากๆ ที่ได้อยู่ทีมพี่มารีญา เป็นทีมเวิร์คมากๆ ให้เอนเนอร์จี้บวกกันตลอด ใครที่ไม่ถนัดอะไร คนที่ถนัดก็ช่วยซัพพอร์ตกัน ให้จังหวะที่เราแข่งกันสู้กัน เราก็มีน้ำใจให้กัน เรียนรู้เติบโตไปด้วยกัน จังหวะไหนที่เราแบบมีใครรู้สึกไม่ดีกับเรื่องอะไรมา เราก็จะคอยบูสต์กัน พากันไปด้วยกัน จังหวะไหนที่ต้องเตือนก็เตือนกัน แล้วเราก็รับฟังกัน เข้าใจเหตุและผล รู้ว่าหวังดีต่อกัน ดีใจมากที่ได้อยู่ทีมพี่มารีญา รู้สึกกว่าตัวเองโชคดี จริงๆ เราก็เป็นคนที่ถีบตัวเองมาค่อนข้างแรงเลย เพราะเราก็มาในเส้นทางที่อยากจะทำ แล้วเราไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่เข้ามาง่ายขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสและจังหวะพิสูจน์ค่อนข้างมาก เริ่มตั้งแต่การพิสูจน์กับครอบครัว ให้เขาเชื่อมั่นและเห็นเราอยากจะทำสิ่งนี้จริงๆ จนวันนึงพอเขาเปิดใจ เริ่มได้รับความซัพพอร์ตจากที่บ้านแล้ว เราไปก็ต้องวิ่งเข้าหาโอกาสเอง พอเดอะเฟซปิดปุ๊ปก็รีบมา พี่มารีญาเลือกเราก็ดีใจมาก
รู้สีกว่าอยากทำทุกครั้งทุกผลงานออกมาให้ดี เพราะเราไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงพาร์ตไหน หรือเเคมเปญไหนสุดท้ายของเรา รู้สึกว่าอยากใส่สุด พี่มารีญาเป็นคนที่รับฟัง ให้คำเเนะนำดีมากๆ พี่มารีญามองขาดมากเลยว่าใครที่ต้องปรับต้องแก้ต้องพัฒนาอะไร บางทีเราคิดว่าเราเจอเขาไม่เยอะ แต่พี่มารีญาใส่ใจมากๆ มองสังเกตเด็กๆ ในทีมทุกคน ต้องปรับเพิ่มเรื่องอะไร เพื่อทำให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ไฮดี้ฟังแล้วรู้สึกว่า พี่มารีญาเป็นเมนเทอร์ที่ดีมากๆ เป็นเหมือนครอบครัว ให้ทุกอย่างจนเราเองรู้สึกอยากให้ทุกอย่างกับเขาเหมือนกัน ดีใจที่ได้จับมือสู้ไปด้วยกันกับพี่มารีญา ”
สุดท้ายอยากให้ทั้ง 3 ฝากผลงาน อนาคตจะมีผลงานอะไรให้ติดตาม สามารถติดตามได้ช่องทางไหน ?
บีบี : “สำหรับบีบีมีไอจีชื่อ bebepolak ในติ๊กต็อกบีบีมีผู้ติมตามครึ่งล้านแล้ว ชื่อ bebepolak89 บีบีจะมีผลงาน หรืออาจจะแสดงหนังก็ได้ หรือบีบีจะเดินทุกโชว์ เดินไฮแฟชั่น บีบีจะเป็นอะไรก็ได้ และบีบีอยากเป็นแอมบาสเดอร์โมโม่พาราไดซ์มากๆ เดี๋ยวรอดูติดตามกันได้นะคะ”
กวาง : “สำหรับของกวางก็สามารถติดตามกวางได้ในอินสตราแกรม gwang_kitchaya และติ๊กต็อก kwanggy5678 คิดว่าหลังจากนี้คงอาจจะมีหนัง มีละคร แฟชั่นวีคปีนี้หวังว่ากวาง บีบี พี่ไฮดี้ ก็จะได้กวาดทุกโชว์”
ไฮดี้ : “ส่วนไฮดี้ก็อนาคตไม่รู้ว่าจะมีผลงานอะไรแต่ที่คาดหวังว่าอยากจะมีงานแสดงเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นหนัง ซีรีส์ ภาพยนตร์ ละคร อะไรก็ได้ มิวสิควิดีโอ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแสดง คาดหวังว่าจะมีผลงานและผู้ใหญ่เล็งเห็นความสามารถ ให้เราไปรับบทที่สำคัญๆ ในเรื่อง ไม่ว่าจะมีโอกาสอะไรก็จะทำให้เต็มที่ ถ้าผู้ใหญ่เชื่อมั่นในตัวเราไว้ใจเรา จะใส่สุดทุกๆผลงานหลังจากนี้ ติดตามช่องทางหลักของไฮดี้ได้ ไอจี heidi_js ติ๊กต็อกกับทวิตเตอร์ heidi_amandajs”